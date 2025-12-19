Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Quel rebondeur recruter sur Pro Basketball Manager 2026 pour dominer l’ELITE 2 ?

Pro Basketball Manager - Dans Pro Basketball Manager 2026, l’ELITE 2 est un championnat exigeant où le contrôle du rebond fait souvent la différence. Voici les meilleurs profils du jeu pour sécuriser la raquette et passer un cap.
|
00h00
Résumé
Écouter
Quel rebondeur recruter sur Pro Basketball Manager 2026 pour dominer l’ELITE 2 ?

Narcisse Ngoy est le meilleur rebondeur d’ELITE 2

Crédit photo : PB 86 / Florentin Bruère

Sur Pro Basketball Manager 2026, réussir en ELITE 2 ne passe pas uniquement par le talent offensif. Le contrôle du rebond est l’un des leviers majeurs pour gagner en régularité, imposer son rythme et limiter les runs adverses. Dans un championnat dense, physique et tactique, recruter un intérieur dominant peut transformer une saison entière. Mattias Markusson, Aaron Levarity, Kevin Samuel, Nathan Kuta ou Narcisse Ngoy font partie des meilleurs rebondeurs disponibles dans le jeu pour renforcer votre secteur intérieur et viser plus haut.

CLIQUEZ-ICI POUR ACHETER PRO BASKETBALL MANAGER 2026

Les rebondeurs incontournables de Pro Basketball Manager 2026 en ELITE 2

Narcisse Ngoy, le patron absolu de la raquette

Meilleur rebondeur d’ELITE 2, Narcisse Ngoy (2,14 m, 21 ans) est une référence dans Pro Basketball Manager 2026. Capable d’avaler les rebonds défensifs comme offensifs, il apporte une vraie sécurité intérieure tout en affichant une production offensive solide. Son impact est immédiat : plus de secondes chances, moins de possessions concédées et une présence physique qui change le visage d’une équipe. Pour un projet ambitieux en ELITE 2, c’est un recrutement prioritaire.

Nathan Kuta, l’équilibre parfait dans une équipe qui gagne

Avec 7,1 rebonds par match en seulement 25 minutes, Nathan Kuta (2,05 m, 25 ans) s’impose comme un pilier du leader actuel d’ELITE 2 avec Orléans. Dans Pro Basketball Manager 2026, son profil est idéal pour un collectif structuré : activité constante, fiabilité au rebond et capacité à s’intégrer sans monopoliser le ballon. C’est le type d’intérieur qui fait gagner sans forcément faire de bruit, mais dont l’impact se ressent sur toute la saison.

Kevin Samuel, la solidité sur la durée

Kevin Samuel (2,13 m, 28 ans) incarne le rebondeur régulier par excellence dans Pro Basketball Manager 2026. Avec près de 7 rebonds de moyenne cette saison, il apporte de la constance et de la robustesse à votre raquette. Son profil est particulièrement intéressant pour les coaches cherchant un intérieur fiable, capable d’encaisser les minutes et de sécuriser le jeu intérieur face à des adversaires physiques.

Mattias Markusson, la taille au service du contrôle aérien

Du haut de ses 2,17 m, Mattias Markusson (2,17 m, 29 ans) offre un profil rare dans Pro Basketball Manager 2026. Son gabarit impose un respect immédiat dans la peinture et limite considérablement les secondes chances adverses. S’il n’est pas le plus mobile, il reste très efficace dans un rôle bien défini, notamment dans une défense de demi-terrain. Parfait pour une équipe qui cherche à ralentir le jeu et à verrouiller la raquette.

Aaron Levarity, l’énergie et la polyvalence

Aaron Levarity n’est pas seulement un rebondeur. Dans Pro Basketball Manager 2026, il combine activité au rebond, mobilité et capacité à impliquer ses coéquipiers. Son profil est idéal pour un jeu plus rapide, avec de la projection et des transitions. Il s’intègre parfaitement dans des lineups dynamiques, où l’objectif est de transformer le rebond en opportunité offensive immédiate.

Pourquoi le rebond est clé en ELITE 2 sur Pro Basketball Manager 2026

L’ELITE 2 est l’un des championnats les plus physiques du jeu. Dans Pro Basketball Manager 2026, le rebond influe directement sur :
– le nombre de possessions ;
– la capacité à imposer son tempo ;
– la solidité défensive sur la durée ;
– l’efficacité offensive via les secondes chances.

Un intérieur dominant permet aussi de sécuriser les fins de match, lorsque la réussite extérieure baisse et que chaque possession compte. Dans un championnat aussi serré, c’est souvent le secteur intérieur qui fait basculer une saison moyenne en saison réussie.

CLIQUEZ-ICI POUR ACHETER PRO BASKETBALL MANAGER 2026

LIRE AUSSI

Comment exploiter au mieux un rebondeur dans Pro Basketball Manager 2026 ?

Pour tirer le maximum de votre recrue intérieure, plusieurs leviers sont essentiels :
– augmenter l’agressivité au rebond défensif ;
– adapter la défense pour protéger la raquette ;
– associer le rebondeur à des extérieurs scoreurs ;
– gérer intelligemment le temps de jeu pour maintenir l’impact physique ;
– exploiter le rebond offensif dans les moments clés.

Pro Basketball Manager 2026 récompense les équipes capables de construire un équilibre intérieur-extérieur. Ajouter un rebondeur dominant en ELITE 2 est souvent l’un des choix les plus rentables pour viser la montée.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Narcisse Ngoy est le meilleur rebondeur d'ELITE 2
ELITE 2
00h00Quel rebondeur recruter sur Pro Basketball Manager 2026 pour dominer l’ELITE 2 ?
ELITE 2
00h00Le choix osé d’Aix-Maurienne : couper un Américain pour une doublette de jeunes meneurs français
Coupe de France Masculine
00h00Le tirage au sort des 1/4 de finale de Coupe de France, avec un choc entre l’ASVEL et Monaco au programme !
LBWL
00h00Marie-Sophie Obama révèle le « burnout [qui l]’a arrêtée il y a un an » et annonce la nouvelle directrice générale de l’ASVEL Féminin
Betclic Élite
00h00La SIG Strasbourg frappée par plusieurs suspensions, deux matchs ferme pour Alpha Diallo, infraction non caractérisée pour Frédéric Fauthoux
EuroLeague
00h00Quatre à la suite pour Jaylen Hoard et le Maccabi Tel-Aviv, tombeurs de Valence
Kevin Anstett lors de ses années passées au Limoges CSP
Betclic ELITE
00h00Kevin Anstett fait appel après sa défaite aux prud’hommes face au Limoges CSP
Nando De Colo ne va pas être arrêté longtemps
EuroLeague
00h00ASVEL : Rien de grave pour Nando De Colo, Edwin Jackson de retour après un long arrêt
Monaco reçoit le Bayern Munich ce vendredi 19 décembre
EuroLeague
00h00Monaco – Bayern Munich : où voir le match d’EuroLeague gratuitement ?
Lattes-Montpellier a renversé son 1 16e de finale contre Charnay en deuxième mi-temps du match retour
EuroCup Féminine
00h00Lattes-Montpellier et Villeneuve-d’Ascq qualifiés pour les huitièmes de finale de l’EuroCup
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Nikola Jokic bat le record historique de passes décisives pour un pivot NBA
NBA
00h00Charlotte égale un record NBA historique avec 18 tirs à 3-points en une mi-temps
Mohamed Diawara a joué 19 minutes lors de la victoire de New York contre Indiana
NBA
00h00Mohamed Diawara, titulaire avec New York, égale son record, Tidjane Salaün domine Risacher
Victor Wembanyama face à Alex Sarr et Bilal Coulibaly
NBA
00h00Victor Wembanyama change le match en sortie de banc face à Washington, Sarr répond présent
NBA
00h00Maxime Raynaud explose tous ses records et signe l’une des meilleures performances d’un rookie cette saison !
Le coach des Los Angeles Lakers JJ Redick cherche un 3-and-D pour son équipe
NBA
00h00JJ Redick confirme que les Lakers cherche un 3-and-D avant la trade deadline
NBA
00h00Josh Giddey se rapproche de Scottie Pippen dans l’histoire des Bulls
NBA
00h00Les Cavaliers s’effondrent à Chicago, les Grizzlies surprennent à Minneapolis
Rudy Gobert a signé un gros double-double contre Memphis mais Minnesota s'est incliné
NBA
00h00Rudy Gobert brille dès son retour mais Minnesota s’incline face à Memphis
Faites-vous une belle bibliothèque de livres de basket, en français, pour Noël
NBA
00h00Noël 2025 : les livres basket à glisser sous le sapin
1 / 0