NBA

Noël 2025 : les livres basket à glisser sous le sapin

À quelques jours de Noël, BeBasket vous propose une sélection de livres basket reçus par notre rédaction en 2025. Biographies, histoire, arbitrage, culture NBA ou rétrospective de la saison : de quoi combler tous les passionnés de basket, du parquet français à la grande scène internationale.
00h00
Faites-vous une belle bibliothèque de livres de basket, en français, pour Noël

Crédit photo : BeBasket

Nous sommes le 18 décembre, et il est encore temps de commander un dernier cadeau ou deux pour Noël. Pour vous aider, BeBasket a sélectionné plusieurs ouvrages basket marquants reçus cette année à la rédaction. Des livres à lire, à offrir ou à collectionner, qui racontent le jeu sous tous ses angles : ses figures emblématiques, ses arbitres, ses territoires, ses gestes mythiques et ses grandes saisons.

Jacques Monclar, une vie au cœur du basket

Figure emblématique du basket français, Jacques Monclar se raconte dans une biographie réalisée avec la complicité de Rémi Reverchon. Joueur aux 201 sélections en Équipe de France, double champion de France en tant qu’entraîneur, consultant incontournable pour TF1, RMC, Canal+ puis BeIN Sports, Monclar déroule un récit dense et sincère, préfacé par Michel Platini.

Des duels avec Michael Jordan aux soirées partagées avec Magic Johnson, de son amitié avec Yannick Noah ou Michel Platini à son improbable expérience publicitaire avec Mennen, l’ouvrage retrace une trajectoire hors norme. Un livre qui mêle basket, médias et culture populaire, à l’image de son personnage.

Le Pouvoir d’être Impopulaire, quand l’arbitrage devient une leçon de leadership

Pourquoi votre prochain coach mental devrait être un arbitre ? C’est le postulat fort de Jérémy Dubois, arbitre de haut niveau en ELITE 2 et entrepreneur, dans Le Pouvoir d’être Impopulaire.

Le Pouvoir d’être Impopulaire

Loin d’un manuel de règlement, l’auteur plonge le lecteur dans la tête des officiels, là où les décisions se prennent en une fraction de seconde sous la pression de milliers de spectateurs. À travers des entretiens avec des références mondiales comme Luigi Lamonica, Eddie Viator, les sœurs Bonaventura, Clément Turpin ou encore Simon Taufel, le livre dévoile routines mentales, méthodes de gestion du stress et protocoles de décision.

Au-delà du basket, c’est un véritable guide mental destiné aux coaches, joueurs, managers et décideurs, pour apprendre à trancher, gérer l’erreur et assumer des choix parfois impopulaires.

100 ans de basket à Mulhouse, une mémoire collective exceptionnelle

Avec 100 ans de basket à Mulhouse, Jean-Luc Monschau et Jean-Laurent Soltner signent un ouvrage de référence sur l’histoire du basket mulhousien. Né à Mulhouse, ancien capitaine du Mulhouse Basket Club champion de France en 1974, coach titré à Nancy puis à Pfastatt, Jean-Luc Monschau retrace un siècle de passion et de performances.

Le livre revient notamment sur les sept titres de champion de France remportés entre les deux guerres, sur les grandes figures locales comme André Tondeur, Étienne Onimus, Christian Baltzer, Jeanne Garnier ou Danielle Peter-Tognarini, mais aussi sur le basket-fauteuil, avec Maurice Schoenacker et Michel Mensch. Près de 2 000 acteurs du basket mulhousien sont évoqués dans cet ouvrage richement documenté.

La pile des Livres d'Or du basket grandit, alors que les 100 ans de basket à Mulhouse retrace l'histoire riche de la balle orange dans la ville alsacienne
La pile des Livres d’Or du basket grandit, alors que les 100 ans de basket à Mulhouse retrace l’histoire riche de la balle orange dans la ville alsacienne

Le Livre d’Or du Basket 2025, une saison racontée dans le détail

Comme chaque année, le Livre d’Or du Basket propose une plongée exhaustive dans la saison écoulée. L’édition 2025 revient sur une année marquante, avec Paris de nouveau champion de France près de trente ans après le PSG Racing, porté par T.J. Shorts et Nadir Hifi.

L’ouvrage explore aussi le basket européen et mondial, du jeu flamboyant de l’Allemagne de Dennis Schröder au sacre NBA du Thunder d’Oklahoma City emmené par Shai Gilgeous-Alexander. Sans oublier Victor Wembanyama et sa saison écourtée par une blessure, ni le double crash des équipes de France lors des compétitions européennes. Reportages, portraits, analyses, photos et statistiques font de ce livre un incontournable pour comprendre l’année basket 2025.

NBA Signatures, les gestes qui ont fait la légende

Paru le 30 octobre, NBA Signatures rend hommage à la culture NBA à travers un ouvrage graphique ambitieux et richement illustré. Dans la lignée de NBA All-Star Names et Road Trip NBA, ce livre compile les gestes, célébrations et actions mythiques qui ont marqué près de huit décennies de NBA.

Du Skyhook de Kareem Abdul-Jabbar au Dream Shake d’Hakeem Olajuwon, des célébrations iconiques de Michael Jordan aux mouvements signatures de Stephen Curry, Tony Parker, Nikola Jokić ou Victor Wembanyama, toutes les grandes figures y trouvent leur place. Un livre aussi ludique que documenté, destiné à toutes les générations de fans de NBA.

NBA, 80 ans d’histoire et de légendes

Enfin, pour les amoureux de la grande ligue nord-américaine, un ouvrage revient sur toutes les saisons de NBA depuis 1946, à l’occasion des 80 ans de la ligue. De Bill Russell et la dynastie des Celtics aux Bulls de Michael Jordan, de l’ère LeBron James à l’impact de Stephen Curry, ce livre retrace les grandes évolutions de la compétition de clubs la plus suivie au monde.

Un panorama complet des joueurs, des équipes et des moments fondateurs qui ont façonné la NBA telle qu’on la connaît aujourd’hui.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
