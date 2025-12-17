Recherche
NBA

Victor Wembanyama endeuillé : le pivot français fond en larmes après la finale NBA Cup

Victor Wembanyama a quitté en pleurs la conférence de presse après la défaite des Spurs en finale de NBA Cup. Le pivot français a révélé avoir perdu un proche ce mardi, expliquant sa performance en retrait contre les Knicks.
00h00
Crédit photo : Kirby Lee-Imagn Images

Victor Wembanyama a vécu une soirée particulièrement difficile mardi soir à Las Vegas. Après la défaite des San Antonio Spurs contre les New York Knicks en finale de la NBA Cup, le pivot français a écourté sa conférence de presse, les larmes aux yeux, révélant avoir « perdu quelqu’un de très proche » dans la journée.

L’international français n’a répondu qu’à une seule question avant de quitter exceptionnellement le podium, visiblement bouleversé par cette terrible nouvelle qu’il avait apprise avant la rencontre. Cette révélation permet de mieux comprendre la performance en retrait du joueur de 2,18m lors de cette finale tant attendue.

Une performance impactée par le deuil

Malgré ce contexte personnel dramatique, Victor Wembanyama a tout de même disputé la finale, terminant avec 18 points à 7 sur 17 aux tirs, 9 rebonds et 2 contres. Le deuxième meilleur marqueur des Spurs s’est particulièrement illustré dans le troisième quart-temps, mais n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe.

Cette performance, moins impactante qu’à l’accoutumée, s’explique donc par les circonstances exceptionnelles que traversait le pivot français. Il faut également noter qu’il s’agissait seulement de son deuxième match depuis son retour de blessure, avec un temps de jeu encore limité.

Avant la rencontre, Guerschon Yabusele avait simplement déclaré à propos de Wembanyama : « Je lui souhaite beaucoup de courage », laissant présager que quelque chose de grave se tramait dans l’entourage du joueur des Spurs.

Cette situation rappelle à quel point il peut être difficile pour un athlète de performer au plus haut niveau tout en gérant des épreuves personnelles. Les Spurs retrouveront les parquets vendredi à San Antonio pour recevoir les Wizards, après cette semaine intense passée à Las Vegas pour la NBA Cup.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
