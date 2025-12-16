Recherche
NBA

La NBA Cup, une « étape pas très importante mais importante quand même » pour Victor Wembanyama

NBA – Alors qu’il s’apprête à jouer sa première finale américaine à l’occasion la Cup, Victor Wembanyama est revenu avec beaucoup de nuance sur l’importance de ce premier trophée potentiel avec les Spurs.
00h00
La NBA Cup, une « étape pas très importante mais importante quand même » pour Victor Wembanyama

Victor Wembanyama pourrait soulever son premier trophée NBA en cas de victoire en finale de la Cup ce mardi soir.

Crédit photo : Kirby Lee-Imagn Images

« C’est une explication compliquée, mais c’est simple en fait », ironise Victor Wembanyama, après avoir donné une réponse peu limpide en conférence de presse, recueillie par notre confrère Christophe Remise du Figaro.

Alors qu’il peut remporter son premier trophée américain ce mardi soir en cas de succès face aux New York Knicks en NBA Cup, l’intérieur français est revenu sur l’importance et la signification qu’aurait ce trophée dans sa jeune carrière.

« Nous voulons encore plus gagner ce match »

Pour qualifier ce potentiel accomplissement, Wembanyama a joué avec les nuances. « Ce ne serait pas une étape très importante, mais ce serait une étape importante quand même ». Si cela reste très flou, le Français a ensuite précisé son propos à notre confrère : « Cela montrerait qu’on est capable de passer la prochaine étape pour des matchs encore plus importants en play-offs ».

S’il s’attend à « un match de haut niveau, où les deux équipes voudront gagner », il arrive tout de même à voir des vertus dans le format de Coupe intra-saison régulière. « Ce match apporte quelque chose de nouveau, donc nous voulons le gagner encore plus ». Entre un premier titre pour Victor Wembanyama en NBA et une malédiction à rompre chez les New-Yorkais qui courent après un titre depuis plus de 50 ans, la rencontre promet quoi qu’il arrive d’avoir un certain poids pour celui qui l’emportera !

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
