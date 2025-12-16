Recherche
NM1

Un nouvel intérieur dans les Pyrénées : Matthias Flosse rejoint Tarbes-Lourdes

Nationale 1 - L'Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket (UTLPB) tient son renfort. Pour pallier la longue indisponibilité de Bali Coulibaly, le club de Nationale 1 a officialisé l'arrivée de l'intérieur expérimenté Matthias Flosse. Un renfort de poids dont l'expérience en NM1 sera précieuse.
Un nouvel intérieur dans les Pyrénées : Matthias Flosse rejoint Tarbes-Lourdes

Matthias Flosse arrive en renfort à Tarbes-Lourdes

Crédit photo : As Loon Plage Basket

Le début de saison de Tarbes-Lourdes est mis à rude épreuve entre affaire extra-sportive, mouvements dans l’effectif et pépins physiques, concentrés particulièrement au sein du secteur intérieur.

La blessure la plus problématique concerne Bali Coulibaly, qui avait renforcé la raquette bigourdane mi-octobre après la suspension de Mike Joseph. Le pivot international ivoirien sera éloigné des parquets pour une longue période en raison d’une blessure au tendon d’Achille. Face à cette situation d’urgence, qui fragilise la rotation sous le cercle, les dirigeants tarbo-lourdais ont dû réagir rapidement pour garantir la compétitivité de l’équipe dans un championnat NM1 exigeant.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Matthias Flosse.jpg
Matthias FLOSSE
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 210 cm
Âge: 27 ans (06/12/1998)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / NM1
PTS
12,2
#57
REB
6,8
#9
PD
1,3
#217

Le choix s’est porté sur un joueur connaissant parfaitement ce niveau de compétition : Matthias Flosse (2,10 m, 27 ans). Ce dernier s’est engagé pour tout le reste de la saison 2025-2026, selon nos informations.

Matthias Flosse, un profil expérimenté pour stabiliser la raquette

Matthias Flosse est un ailier-fort/pivot qui apporte des garanties immédiates en termes de présence physique et d’efficacité statistique. Son profil est celui d’un joueur capable d’être performant près du cercle, mais aussi de s’écarter, ce qui pourrait offrir de nouvelles options tactiques au staff technique.

Ses statistiques récentes en Nationale 1 témoignent de son impact. Lors de sa dernière saison complète en Nationale 1 2024-2025, il affichait des moyennes de 12,2 points, 6,8 rebonds et 1,3 passe décisive pour 13,6 d’évaluation en 26 minutes sur 31 matchs avec Loon-Plage. Son arrivée est donc une excellente nouvelle pour l’UTLPB, qui récupère un joueur productif et immédiatement opérationnel.

Un habitué de la Nationale 1

Matthias Flosse, originaire de Nancy, a développé une solide expérience sur les parquets français. Après avoir été formé au sein de structures reconnues dans le championnat Espoirs (Nancy et Gravelines-Dunkerque), il est devenu un joueur majeur en Nationale 1 depuis 5 ans entre le GET Vosges, Boulogne-sur-Mer, Andrézieux-Bouthéon et Loon Plage, prouvant sa régularité et sa capacité à être un leader statistique.

Ce CV, riche en matchs à haute intensité en NM1, fait de Matthias Flosse le renfort idéal pour l’Union Tarbes Lourdes. Il ne sera pas seulement un remplaçant numérique pour Coulibaly, mais bien un atout capable d’élever le niveau de jeu de l’équipe et de l’aider à traverser cette période difficile. L’UTLPB peut espérer une intégration rapide de son nouvel intérieur pour retrouver une raquette stable et compétitive.

Tarbes-Lourdes est actuellement 5e de la Poule A de Nationale 1 avec un bilan de 9 victoires et 6 défaites. L’Union joue ce mardi soir face à Toulouse pour la 16e journée de NM1.

