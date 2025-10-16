Recherche
NM1

Bali Coulibaly rejoint officiellement l’Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket

NM1 - L’Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket a officialisé l’arrivée de Bali Coulibaly, pivot international ivoirien et MVP des finales 2024 de Nationale 1 avec Caen. Passé récemment par Levallois, il vient renforcer la raquette bigourdane après la suspension de Mike Joseph.
Bali Coulibaly rejoint officiellement l’Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket

Bali Coulibaly ici sous le maillot de Caen apportera toute son expérience à son nouveau club de Tarbes-Lourdes – Photo I Peigue

Crédit photo : SCABB / Laurent Peigue

C’est désormais officiel après avoir été annoncé il y a quelques jours : Bali Coulibaly (1,99 m, 30 ans) portera les couleurs de l’Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket cette saison. L’intérieur ivoirien, MVP des finales 2024 avec Caen, rejoint le club bigourdan pour pallier l’absence de Mike Joseph (2,03 m, 31 ans), suspendu en raison de ses déboires judiciaires. La formation de Nationale 1 vient d’annoncer son arrivée ce jeudi matin.

Un champion de Nationale 1 en renfort

Bali Coulibaly continue son tour de France des parquets de NM1. Connu pour son impact physique, son activité dans la raquette et son leadership, le Big Man connait bien la division avec des passages à La Rochelle, Toulouse, Lorient, Poitiers et Caen avec qui il a été champion de NM1 2014.

Avant de rejoindre Tarbes-Lourdes, il évoluait aux Levallois Metropolitans comme remplaçant médical de Jordan Aboudou. En cinq rencontres, il tournait à 7,6 points, 5,4 rebonds et 8 d’évaluation en 20 minutes de moyenne, participant au départ parfait du club francilien (5 victoires en 5 matchs).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Bali Coulibaly.jpg
Bali COULIBALY
Poste(s): Pivot
Taille: 199 cm
Âge: 30 ans (03/07/1995)

Nationalités:

logo ivo.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
7,6
#163
REB
5,4
#44
PD
0,8
#217

L’Union passe à la suite après l’épisode Mike Joseph

L’Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket avait officialisé la semaine dernière la suspension immédiate de Mike Joseph, dont le comportement extra-sportif a été jugé « en totale opposition avec les valeurs du club ». Toujours détenu dans l’attente de son procès pour trafic présumé de stupéfiants prévu le 18 novembre, l’intérieur ne rejouera plus sous le maillot de l’Union.

LIRE AUSSI

Le recrutement de Coulibaly doit permettre de rééquilibrer un effectif fragilisé sous les panneaux. Avec son expérience internationale, le nouveau pivot tarbo-lourdais apportera son vécu à un groupe actuellement 2e de la poule A (4 victoires en 6 matchs) et qui sort d’un succès sur le parquet du Pôle France 58-79. Il était d’ailleurs sur le banc lors de cette rencontre avancée de la 7e journée de NM1.

– Journée 7

Objectif : stabilité et ambition

Le club bigourdan espère que son nouveau renfort pourra s’intégrer rapidement pour maintenir la dynamique de l’équipe. L’international ivoirien pourrait faire ses débuts dès ce vendredi soir pour la réception de Vitré à l’occasion de la 6e journée de Nationale 1.

NM1 – Journée 6
Phase 1 – Poule A
17/10/2025
TOU Tours
ANG Angers
TAR Tarbes-Lourdes
VIT Vitré
REN Rennes
LOR Lorient
SAB Sables Vendée Basket
CHA Chartres
FOU Pays de Fougères
PFB Pôle France
POI Poissy
LEV Levallois
TOU Toulouse
VDS Val de Seine Basket
Phase 1 – Poule B
17/10/2025
CHA Charleville-Méz.
FOS Fos Provence
ORC Orchies
MET Metz
BES Besançon
LOO Loon Plage
BER Berck Rang du Fliers
STB Le Havre
BOU Boulogne-sur-Mer
MUL Mulhouse Mustangs
SVB Saint-Vallier
LYO LyonSO
SAL Pays Salonais Basket 13
SCA SCABB Lab
