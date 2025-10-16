Bali Coulibaly rejoint officiellement l’Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket

C’est désormais officiel après avoir été annoncé il y a quelques jours : Bali Coulibaly (1,99 m, 30 ans) portera les couleurs de l’Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket cette saison. L’intérieur ivoirien, MVP des finales 2024 avec Caen, rejoint le club bigourdan pour pallier l’absence de Mike Joseph (2,03 m, 31 ans), suspendu en raison de ses déboires judiciaires. La formation de Nationale 1 vient d’annoncer son arrivée ce jeudi matin.

Un champion de Nationale 1 en renfort

Bali Coulibaly continue son tour de France des parquets de NM1. Connu pour son impact physique, son activité dans la raquette et son leadership, le Big Man connait bien la division avec des passages à La Rochelle, Toulouse, Lorient, Poitiers et Caen avec qui il a été champion de NM1 2014.

Avant de rejoindre Tarbes-Lourdes, il évoluait aux Levallois Metropolitans comme remplaçant médical de Jordan Aboudou. En cinq rencontres, il tournait à 7,6 points, 5,4 rebonds et 8 d’évaluation en 20 minutes de moyenne, participant au départ parfait du club francilien (5 victoires en 5 matchs).

PROFIL JOUEUR Bali COULIBALY Poste(s): Pivot Taille: 199 cm Âge: 30 ans (03/07/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 7,6 #163 REB 5,4 #44 PD 0,8 #217

L’Union passe à la suite après l’épisode Mike Joseph

L’Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket avait officialisé la semaine dernière la suspension immédiate de Mike Joseph, dont le comportement extra-sportif a été jugé « en totale opposition avec les valeurs du club ». Toujours détenu dans l’attente de son procès pour trafic présumé de stupéfiants prévu le 18 novembre, l’intérieur ne rejouera plus sous le maillot de l’Union.

Le recrutement de Coulibaly doit permettre de rééquilibrer un effectif fragilisé sous les panneaux. Avec son expérience internationale, le nouveau pivot tarbo-lourdais apportera son vécu à un groupe actuellement 2e de la poule A (4 victoires en 6 matchs) et qui sort d’un succès sur le parquet du Pôle France 58-79. Il était d’ailleurs sur le banc lors de cette rencontre avancée de la 7e journée de NM1.

Objectif : stabilité et ambition

Le club bigourdan espère que son nouveau renfort pourra s’intégrer rapidement pour maintenir la dynamique de l’équipe. L’international ivoirien pourrait faire ses débuts dès ce vendredi soir pour la réception de Vitré à l’occasion de la 6e journée de Nationale 1.