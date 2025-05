Pacôme Dadiet sélectionné avec la Côte d’Ivoire, Yohan Traoré avec : la liste complète dévoilée

La Côte d’Ivoire lui faisait les yeux doux depuis plusieurs mois, l’international espoir français Pacôme Dadiet (2,03 m, 19 ans) pourrait bien porter le maillot des Eléphants, comme son frère Maxence Dadiet (1,92 m, 26 ans). Vainqueur des European Challengers U16 en 2021, puis médaillé de bronze lors de la Coupe du Monde U17 en 2022 avec les Bleuets, Pacôme Dadiet se destine à une carrière internationale avec la sélection de Côte d’Ivoire, d’où il tient des origines de son père. S’il venait à répondre à la convocation, il jouerait logiquement avec son frère Maxence, cadre de la sélection ivoirienne.

Deux joueurs NBA et des espoirs binationaux français convoqués

Malgré ses classes chez les équipes de France jeunes et son potentiel certain, plusieurs signes laissaient entendre qu’il choisirait les Éléphants. Dadiet a renouvelé son passeport ivoirien à la mi-février dernier, quand la fédération ne cachait pas son intérêt pour le joueur : « La FIBB continue sa prospection et en a fait une de ses priorités », écrivait-elle à l’époque. Le rookie des New York Knicks est convoqué dans une liste élargie, en vue de préparer l’Afrobasket 2025, avec de quelques grands noms naturalisés. L’intérieur des Los Angeles Clippers Mo Bamba, Kevin Yebo, Matt Costello ou encore Alex Poythress figurent dans la liste de 31 joueurs, et avaient exprimé leur enthousiasme à l’idée de défendre les couleurs de la sélection.

Yohan Traoré,

un cadre de la génération 2003 française également présélectionné

D’autres prometteurs talents binationaux français vont également être testés. Les sélectionneurs Natxo Lezcano et Miguel Hoyo ont appelé le jeune Karl-Randell Kouame-Zeze du Paris Basketball, Junior Ouattara du Stade Toulousain, Kevin Amara Koné de Caen, ou encore Yohan Traoré, ancien coéquipier de Victor Wembanyama et Maxime Raynaud en équipe de France U16 en 2019, parti depuis à SMU en NCAA. Reste à savoir si le Tourangeau choisira également de porter les couleurs de la Côte d’Ivoire.

Ils bénéficieront de la présence de joueurs aussi expérimentés que référencés en France dans le groupe, pour faciliter leur intégration. Vafessa Fofana, Jean-Francois Kebe, Jean-Philippe Dally, Bali Coulibaly, Cedric Bah, ou encore Amadou Sidibé font partie de la pré-liste. Le groupe de 31 joueurs devra être réduit à 12 au terme de la préparation. Plusieurs stages sont prévus entre Abidjan, la France et potentiellement l’Espagne, afin d’arriver en Angola avec le meilleur groupe possible pour être performant à l’Afrobasket, et tout faire pour ramener un premier titre continental.