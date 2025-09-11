Coulibaly, une recrue de choix pour les Metropolitans

Après une saison frustrante dans le Calvados, où il avait marqué les esprits en envoyant le club en Pro B en 2024 sur un panier dans les dernières secondes des finales de NM1, l’intérieur international ivoirien Bali Coulibaly (1,99 m, 30 ans) s’est engagé en troisième division, en tant que pigiste médical à Levallois.

Désireux de “retrouver le terrain, reprendre du plaisir” comme il nous le confiait fin juin, l’intérieur sort d’une année difficile à Caen, où il n’a que très peu joué. Victime d’une concurrence élevée et nombreuse à son poste, Coulibaly n’a joué que 11 minutes en moyenne sur 35 matchs, pour 4,2 points et 2,3 rebonds.

PROFIL JOUEUR Bali COULIBALY Poste(s): Pivot Taille: 199 cm Âge: 30 ans (03/07/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 4,2 #222 REB 2,3 #177 PD 0,5 #246

Jusqu’alors sans club, Bali Coulibaly retrouve donc à Levallois une division où il a déjà brillé par le passé, en tant que pigiste médical de Jordan Aboudou, blessé au doigt. Il peut maintenant mettre à profit sa “frustration devenue une bonne énergie” emmagasinée l’an passé en région parisienne, où le club des Metropolitans se veut ambitieux. Il y retrouvera notamment son coéquipier de sélection Maxence Dadiet.