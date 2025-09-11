Recherche
NM1

Coulibaly, une recrue de choix pour les Metropolitans

NM1 - Artisan de la montée de Caen en Pro B, l’international ivoirien Bali Coulibaly trouve un nouveau challenge en troisième division, en tant que pigiste médical à Levallois
00h00
Coulibaly, une recrue de choix pour les Metropolitans

Héros de la montée caennaise en Pro B, Bali Coulibaly s’engage à Levallois en tant que pigiste.

Crédit photo : Quentin Basnier / @bsq.photo

Après une saison frustrante dans le Calvados, où il avait marqué les esprits en envoyant le club en Pro B en 2024 sur un panier dans les dernières secondes des finales de NM1, l’intérieur international ivoirien Bali Coulibaly (1,99 m, 30 ans) s’est engagé en troisième division, en tant que pigiste médical à Levallois.

Désireux de “retrouver le terrain, reprendre du plaisir” comme il nous le confiait fin juin, l’intérieur sort d’une année difficile à Caen, où il n’a que très peu joué. Victime d’une concurrence élevée et nombreuse à son poste, Coulibaly n’a joué que 11 minutes en moyenne sur 35 matchs, pour 4,2 points et 2,3 rebonds.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Bali Coulibaly.jpg
Bali COULIBALY
Poste(s): Pivot
Taille: 199 cm
Âge: 30 ans (03/07/1995)

Nationalités:

logo ivo.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
4,2
#222
REB
2,3
#177
PD
0,5
#246
LIRE AUSSI
Bali Coulibaly revient sur ces deux années riches en émotions à Caen, avant de retrouver la sélection ivoirienne pour la Coupe d’Afrique des Nations.
Avec « la dalle », Bali Coulibaly se prépare pour « aller chercher le trophée » de Coupe d’Afrique des Nations avec la Côte d’Ivoire – BeBasket
Rédaction

Jusqu’alors sans club, Bali Coulibaly retrouve donc à Levallois une division où il a déjà brillé par le passé, en tant que pigiste médical de Jordan Aboudou, blessé au doigt. Il peut maintenant mettre à profit sa “frustration devenue une bonne énergie” emmagasinée l’an passé en région parisienne, où le club des Metropolitans se veut ambitieux. Il y retrouvera notamment son coéquipier de sélection Maxence Dadiet.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Caen
Caen
Suivre
Levallois
Levallois
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

lulutoutvert
on leur dit que ce n'est pas Bilal ? ou on leur laisse la surprise ? Après s'il peut être la belle "découverte" que fut Bilal en 2022-23 pour Levallois, c'est tout le mal que je souhaite aux 2 parties.
Répondre
(1) J'aime
oscarnivore
On sait que c'est un joueur intelligent : c'est Bali, pas ballot ! (comme aurait dit Cedric...)
Répondre
(0) J'aime
valduhavre
Elle est technique celle-là!
(0) J'aime
