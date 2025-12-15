Absence longue durée pour Soumaïla Koita à Poitiers

Soumaïla Koita (2,16 m, 20 ans) traverse une période délicate. Le jeune intérieur français de Poitiers est contraint à une absence longue durée après avoir été diagnostiqué d’une fracture de fatigue au pied droit. Une blessure qui va l’éloigner des terrains pour plusieurs semaines et qui oblige le club à s’organiser sans lui.

𝐀𝐛𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐥𝐨𝐧𝐠𝐮𝐞 𝐝𝐮𝐫𝐞́𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐒𝐨𝐮𝐦𝐚𝐢̈𝐥𝐚 𝐊𝐎𝐈𝐓𝐀 📃 ❌ Victime d’une fracture de fatigue au pied droit, Soumaïla Koita sera malheureusement absent des parquets pour plusieurs semaines.#GoPB👊 pic.twitter.com/SEXG5jnIth — Poitiers Basket 86 (@pb86officiel) December 15, 2025

Soumaïla Koita éloigné des parquets pour plusieurs semaines

Victime d’une fracture de fatigue au pied droit, Soumaïla Koita ne pourra plus tenir sa place avec Poitiers dans les semaines à venir. Le club a communiqué sur la situation, précisant que le joueur sera accompagné tout au long de sa convalescence et de sa phase de réathlétisation afin de favoriser un retour dans les meilleures conditions possibles.

Cette blessure intervient dans une saison où l’intérieur de 2,16 m découvrait progressivement le niveau professionnel, partagé entre l’ELITE 2, après être passé par le centre de formation de l’AS Monaco.

PROFIL JOUEUR Soumaïla KOITA Poste(s): Pivot Taille: 216 cm Âge: 20 ans (04/07/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 3 #526 REB 1 #550 PD 0 #607

Un impact mesuré sportivement, mais un coup d’arrêt dans sa progression

En ELITE 2, Soumaïla Koita avait pris part à 13 rencontres, pour des moyennes de 1,2 point, 2,2 rebonds et 0,1 passe décisive. Des statistiques modestes, mais qui s’inscrivaient dans une phase d’apprentissage en rotation de Narcisse Ngoy.

Cette blessure constitue néanmoins un coup d’arrêt dans son développement, alors qu’il continuait à engranger de l’expérience au contact du haut niveau.

Poitiers envisage un pigiste médical

Face à cette absence prolongée, le staff de Poitiers étudie actuellement la possibilité d’engager un pigiste médical pour pallier le manque dans la raquette. Le nom de Jordan Ratton (2,02 m, 23 ans) est évoqué, alors que ce dernier termine une pige chez le club voisin de La Rochelle.

Le club a également tenu à adresser un message de soutien à son joueur, lui souhaitant un prompt et complet rétablissement.