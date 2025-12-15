Recherche
ELITE 2

Absence longue durée pour Soumaïla Koita à Poitiers

ELITE 2 - Soumaïla Koita va être éloigné des parquets pour plusieurs semaines. L’intérieur de Poitiers souffre d’une fracture de fatigue au pied droit, une mauvaise nouvelle pour le club pictavien en ELITE 2.
00h00
Soumaïla Koita avec Narcisse Ngoy, l’autre pivot de grande taille de Poitiers

Crédit photo : PB 86 / Florentin Bruère

Soumaïla Koita (2,16 m, 20 ans) traverse une période délicate. Le jeune intérieur français de Poitiers est contraint à une absence longue durée après avoir été diagnostiqué d’une fracture de fatigue au pied droit. Une blessure qui va l’éloigner des terrains pour plusieurs semaines et qui oblige le club à s’organiser sans lui.

Soumaïla Koita éloigné des parquets pour plusieurs semaines

Victime d’une fracture de fatigue au pied droit, Soumaïla Koita ne pourra plus tenir sa place avec Poitiers dans les semaines à venir. Le club a communiqué sur la situation, précisant que le joueur sera accompagné tout au long de sa convalescence et de sa phase de réathlétisation afin de favoriser un retour dans les meilleures conditions possibles.

Cette blessure intervient dans une saison où l’intérieur de 2,16 m découvrait progressivement le niveau professionnel, partagé entre l’ELITE 2, après être passé par le centre de formation de l’AS Monaco.

Soumaïla KOITA
Poste(s): Pivot
Taille: 216 cm
Âge: 20 ans (04/07/2005)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Un impact mesuré sportivement, mais un coup d’arrêt dans sa progression

En ELITE 2, Soumaïla Koita avait pris part à 13 rencontres, pour des moyennes de 1,2 point, 2,2 rebonds et 0,1 passe décisive. Des statistiques modestes, mais qui s’inscrivaient dans une phase d’apprentissage en rotation de Narcisse Ngoy.

Cette blessure constitue néanmoins un coup d’arrêt dans son développement, alors qu’il continuait à engranger de l’expérience au contact du haut niveau.

Poitiers envisage un pigiste médical

Face à cette absence prolongée, le staff de Poitiers étudie actuellement la possibilité d’engager un pigiste médical pour pallier le manque dans la raquette. Le nom de Jordan Ratton (2,02 m, 23 ans) est évoqué, alors que ce dernier termine une pige chez le club voisin de La Rochelle.

Le club a également tenu à adresser un message de soutien à son joueur, lui souhaitant un prompt et complet rétablissement.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
1 / 0