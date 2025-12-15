Olivier Sarr toujours invaincu avec les Raptors, Joan Beringer confirme en G-League

Deux Français étaient engagés sur les parquets de G-League dimanche soir, où le Tip-Off Tournament bat encore son plein. L’un d’entre eux semble inarrêtable : Olivier Sarr (2,08 m, 26 ans), artisan majeur de la 13e victoire en 13 matchs de son équipes des Raptors 905.

Toujours présent dans le cinq majeur, le Toulousain a bouclé son déplacement dans le Maine (107-112) avec 15 points à 6/14 aux tirs et 8 rebonds en 27 minutes. Capable d’étirer le jeu malgré son manque d’adresse passager à 3-points (1/5), Olivier Sarr a sans problème pris l’ascendant sur le prometteur mais encore vert Amari Williams, des Celtics.

Avec un départ canon (13-0) et un collectif impressionnant, les Raptors 905 s’affirment comme les grands favoris du tournoi et de la saison à venir. De quoi rouvrir les portes de la NBA à Olivier Sarr ?

SARR WITH THE SLAM!!! pic.twitter.com/AtKrSCO6SX — Raptors 905 (@Raptors905) December 14, 2025

Joan Beringer prolifique mais insuffisant pour les Wolves

Toujours en G-League pour son deuxième match dans la Ligue de développement, Joan Beringer (2,10 m, 19 ans) a une nouvelle fois montré de belles choses avec les Wolves, malgré la défaite des siens dans le Wisconsin (107-102) contre le Herd de… Victor Oladipo (1,91 m, 33 ans).

Après un premier match conclu en double-double (10 points et 11 rebonds) mais 6 fautes, l’Alsacien s’est montré plus clinique tout en rendant une copie quasi similaire. Le jeune Français signe 12 points et 9 rebonds en 31 minutes, avec une adresse à conforter par la suite (4/9 dimanche soir). Plus que son scoring, c’est son impact défensif évident qui ressort. En plus de sécuriser le rebond, Beringer est une véritable force de dissuasion et a compilé 3 contres.

we could get used to this 🙂‍↕️ pic.twitter.com/IVv7sAHYvJ — Iowa Wolves (@iawolves) December 14, 2025

Sa bonne prestation n’a néanmoins pas suffi a surprendre les locaux qui ont pu compter sur les 19 points d’Oladipo notamment. Mais Joan Beringer et les siens peuvent prendre leur revanche dès mercredi soir, sur le même terrain, duquel ils voudront repartir avec la victoire cette fois-ci.