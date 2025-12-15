Recherche
G League

Olivier Sarr toujours invaincu avec les Raptors, Joan Beringer confirme en G-League

G-League - La série parfaite continue pour les Raptors 905 et Olivier Sarr lors du Tip-Off Tournament, dans lequel les Canadiens sont toujours invaincus. De son côté, Joan Beringer a encore montré de bonnes choses avec les Iowa Wolves, frôlant un second double-double en deux matchs.
|
00h00
Olivier Sarr toujours invaincu avec les Raptors, Joan Beringer confirme en G-League

Joan Beringer a frôlé le 2e double-double de suite pour son 2e match de G-League.

Crédit photo : Justine Willard-Imagn Images

Deux Français étaient engagés sur les parquets de G-League dimanche soir, où le Tip-Off Tournament bat encore son plein. L’un d’entre eux semble inarrêtable : Olivier Sarr (2,08 m, 26 ans), artisan majeur de la 13e victoire en 13 matchs de son équipes des Raptors 905.

Olivier SARR
Olivier SARR
15
PTS
8
REB
1
PDE
Logo G League
MAI
107 112
RAP

Toujours présent dans le cinq majeur, le Toulousain a bouclé son déplacement dans le Maine (107-112) avec 15 points à 6/14 aux tirs et 8 rebonds en 27 minutes. Capable d’étirer le jeu malgré son manque d’adresse passager à 3-points (1/5), Olivier Sarr a sans problème pris l’ascendant sur le prometteur mais encore vert Amari Williams, des Celtics.

Avec un départ canon (13-0) et un collectif impressionnant, les Raptors 905 s’affirment comme les grands favoris du tournoi et de la saison à venir. De quoi rouvrir les portes de la NBA à Olivier Sarr ?

Joan Beringer prolifique mais insuffisant pour les Wolves

Toujours en G-League pour son deuxième match dans la Ligue de développement, Joan Beringer (2,10 m, 19 ans) a une nouvelle fois montré de belles choses avec les Wolves, malgré la défaite des siens dans le Wisconsin (107-102) contre le Herd de… Victor Oladipo (1,91 m, 33 ans).

Joan BERINGER
Joan BERINGER
12
PTS
9
REB
0
PDE
Logo G League
WIS
107 102
IOW

Après un premier match conclu en double-double (10 points et 11 rebonds) mais 6 fautes, l’Alsacien s’est montré plus clinique tout en rendant une copie quasi similaire. Le jeune Français signe 12 points et 9 rebonds en 31 minutes, avec une adresse à conforter par la suite (4/9 dimanche soir). Plus que son scoring, c’est son impact défensif évident qui ressort. En plus de sécuriser le rebond, Beringer est une véritable force de dissuasion et a compilé 3 contres.

Sa bonne prestation n’a néanmoins pas suffi a surprendre les locaux qui ont pu compter sur les 19 points d’Oladipo notamment. Mais Joan Beringer et les siens peuvent prendre leur revanche dès mercredi soir, sur le même terrain, duquel ils voudront repartir avec la victoire cette fois-ci.

 

LIRE AUSSI

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
G League
G League
Suivre

Commentaires
l_2024
Le titre de l'article est trompeur 😅 J'ai cru qu'Olivier Sarr avait rejoint la rotation des "vrais" Raptors (la franchise NBA), ce qui aurait été chouette soi-dit en passant 🤞
