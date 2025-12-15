Recherche
Betclic ELITE

Catastrophe confirmée pour Vafessa Fofana, gravement blessé et absent « de très longs mois » à Gravelines

Betclic ELITE - Le BCM Gravelines-Dunkerque n'avait vraiment pas besoin de cela. Au cœur d'une saison déjà galère, les Maritimes ont confirmé ce lundi matin la grave blessure de leur capitaine Vafessa Fofana, qui manquera "de très longs mois" de compétition.
|
00h00
Catastrophe confirmée pour Vafessa Fofana, gravement blessé et absent « de très longs mois » à Gravelines

Le BCM Gravelines-Dunkerque a confirmé la grave blessure de son capitaine Vafessa Fofana, qui manquera « de très longs mois » de compétition.

Crédit photo : FOXAEP

Le verdict est tombé pour Vafessa Fofana (2,00 m, 33 ans), alors que le BCM retenait son souffle depuis la sortie sur blessure de son capitaine dimanche soir. Les Maritimes ont confirmé dans un communiqué ce lundi matin la grave blessure de son intérieur cadre, qui sera éloigné des terrains pendant « de très longs mois ».

Coupé net à la jambe droite alors qu’il entamait un sprint, Vafessa Fofana s’est écroulé sur le parquet après 14 minutes de jeu face à Bourg-en-Bresse. Les examens médicaux ont confirmé les craintes de tous les observateurs et « ce que le club redoutait : une rupture du tendon d’Achille »

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Vafessa Fofana.jpg
Vafessa FOFANA
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 200 cm
Âge: 33 ans (12/06/1992)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
10,4
#60
REB
3,8
#51
PD
2,5
#56

Déjà en difficulté sur la première partie de saison, Gravelines perd donc son capitaine pour plusieurs mois, alors qu’il était un « pilier sur le parquet, mais également un leader respecté dans le vestiaire et au sein de la famille BCM » cette année encore. L’ancien Choletais apportait 10,4 points à 46%, 3,8 rebonds et 2,5 passes décisives de moyenne, comme une lumière au cœur d’une saison galère.

Se tenant à ses côtés dans cette épreuve, le BCM « communiquera les informations nécessaires au fur et à mesure » de l’évolution de sa situation.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Commentaires

supp01
la tuile.....ça pourrait signifier la fin de sa carrière à son age. bon courage à lui
lefree74
bon rétablissement vaf, hâte de te revoir sur un parquet
