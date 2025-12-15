Catastrophe confirmée pour Vafessa Fofana, gravement blessé et absent « de très longs mois » à Gravelines

Le verdict est tombé pour Vafessa Fofana (2,00 m, 33 ans), alors que le BCM retenait son souffle depuis la sortie sur blessure de son capitaine dimanche soir. Les Maritimes ont confirmé dans un communiqué ce lundi matin la grave blessure de son intérieur cadre, qui sera éloigné des terrains pendant « de très longs mois ».

Les examens médicaux ont confirmé ce que le @BCMBasket redoutait. Vafessa Fofana sera éloigné des terrains pour de très longs mois suite à une rupture du tendon d’Achille. Le club et les supporters sont unis derrière lui. 🔗👉 https://t.co/G9jm3rii9K#MoreThanTheNorth pic.twitter.com/wXjTD1TgdF — BCM Basketball (@BCMBasket) December 15, 2025

Coupé net à la jambe droite alors qu’il entamait un sprint, Vafessa Fofana s’est écroulé sur le parquet après 14 minutes de jeu face à Bourg-en-Bresse. Les examens médicaux ont confirmé les craintes de tous les observateurs et « ce que le club redoutait : une rupture du tendon d’Achille ».

PROFIL JOUEUR Vafessa FOFANA Poste(s): Ailier Fort Taille: 200 cm Âge: 33 ans (12/06/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 10,4 #60 REB 3,8 #51 PD 2,5 #56

Déjà en difficulté sur la première partie de saison, Gravelines perd donc son capitaine pour plusieurs mois, alors qu’il était un « pilier sur le parquet, mais également un leader respecté dans le vestiaire et au sein de la famille BCM » cette année encore. L’ancien Choletais apportait 10,4 points à 46%, 3,8 rebonds et 2,5 passes décisives de moyenne, comme une lumière au cœur d’une saison galère.

Se tenant à ses côtés dans cette épreuve, le BCM « communiquera les informations nécessaires au fur et à mesure » de l’évolution de sa situation.