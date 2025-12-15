Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Malgré « les aléas de la vie », Gravelines « va survivre à tout ce qui lui arrive » selon son entraîneur Jean-Christophe Prat

Betclic ELITE – Battu par Bourg-en-Bresse après avoir été "plutôt en maîtrise de ce que l’équipe de pouvait faire", le coach gravelinois Jean-Christophe Prat a salué la motivation et l’état d’esprit affiché par ses joueurs, qui doivent composer avec "des choses impossibles à maîtriser".
|
00h00
Résumé
Écouter
Malgré « les aléas de la vie », Gravelines « va survivre à tout ce qui lui arrive » selon son entraîneur Jean-Christophe Prat

Jean-Christophe Prat s’est montré satisfait après le match plein de combattivité face à Bourg-en-Bresse.

Crédit photo : FOXAEP

Les semaines se suivent et se ressemblent autant qu’elles sont cruelles pour le BCM Gravelines Dunkerque. Sur son terrain, le club maritime a été défait par la JL Bourg, qui inflige aux Nordistes leur cinquième défaite de rang.

Malgré cette mauvaise dynamique, Jean-Christophe Prat s’est dit « extrêmement fier de qu’ont montré les joueurs » au micro de nos confrères de Delta FM, alors qu’il lui manquait « deux cadres ».

LIRE AUSSI

En effet, Jean-Christophe Prat n’a « pas voulu prendre de risque » avec Edon Maxhuni« K.O. » à la veille du match contre la Jeu après qu’il a reçu « un ballon dans la tête ». Le sort s’est ensuite acharné sur le BCM, qui a vu son capitaine sortir après 14 minutes de jeu. Dans un communiqué ce lundi matin, les Maritimes ont confirmé la grave blessure de leur intérieur cadre, qui sera éloigné des terrains pendant « de très longs mois ».

LIRE AUSSI

Le coach Prat s’est dit vulnérable à ses aléas de la vie, qui pèse lourd dans la saison déjà très compliquée au club. « Un coach doit essayer de maîtriser ce qu’il peut maîtriser. On était plutôt en maîtrise de ce que l’on pouvait faire face à Bourg-en-Bresse. Et puis il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser… »

« Les gens diront que c’est une nouvelle défaite,

mais je n’en ai rien en faire »

Dans ces circonstances, les joueurs ne se sont pas cachés ni cherchés la moindre excuse et se sont battus, ce qu’a largement apprécié l’entraîneur. « Les gens diront que c’est une nouvelle défaite, mais je n’en ai rien en faire. Quand il vous manque deux de vos cadres, que vous mettez des gamins nés en 2007 et 2008 sur le terrain, et que vous montrez ce que vous montrez : chapeau bas. »

Il va même plus loin, se montrant optimiste sur l’impact d’un tel état d’esprit sur le moyen-long terme. « Cette équipe va survivre à tout ce qui lui arrive. On ne se cherche pas d’excuses, on est des gens responsables. Si on continue de montrer ce que l’on a montré face à Bourg, on va survivre. » Deux recrues sont par ailleurs attendues prochainement, dont une pour pallier la blessure de Vafessa Fofana donc.

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00« C’était win or die » : Gérald Ayayi savoure l’exploit de Cholet Basket à Villeurbanne
EasyCredit BBL
00h00Après 238 jours sans succès, Hambourg brise enfin la malédiction avec un Zacharie Perrin déterminant !
Sekou Doumbouya a retrouvé le jeu et le sourire
À l’étranger
00h00Son parcours, ses erreurs, son renouveau : Sekou Doumbouya se livre sans filtre dans une vidéo de 28 minutes
G League
00h00Olivier Sarr toujours invaincu avec les Raptors, Joan Beringer confirme en G-League
Betclic ELITE
00h00Malgré « les aléas de la vie », Gravelines « va survivre à tout ce qui lui arrive » selon son entraîneur Jean-Christophe Prat
NBA
00h00« Je ne pensais plus au basket » : Victor Wembanyama se confie sur sa thrombose veineuse
NM1
00h00[Vidéo] L’énorme buzzer beater de Landing Sané, héros de la victoire de Val de Seine face à Fougères
Betclic ELITE
00h00Catastrophe confirmée pour Vafessa Fofana, gravement blessé et absent « de très longs mois » à Gravelines
BCL
00h00Cholet privé de ses deux pivots face à Badalone et Ricky Rubio
Rudy Gobert au dunk devant Maxime Raynaud
NBA
00h00Duel écourté entre Gobert et Raynaud, mais remporté par le vétéran
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Jalen Brunson obtient des voix à l’élection du maire de New York… sans être candidat
NBA
00h0048 points, un record historique, et pourtant la défaite : la nuit folle de Stephen Curry
NBA
00h00« Je ne pensais plus au basket » : Victor Wembanyama se confie sur sa thrombose veineuse
Rudy Gobert au dunk devant Maxime Raynaud
NBA
00h00Duel écourté entre Gobert et Raynaud, mais remporté par le vétéran
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher marque 15 points en 21 minutes, les Hawks s’imposent sur le fil face à Philadelphie
NBA
00h00Encore un carton pour Killian Hayes en G-League
NBA
00h00La NBA Europe est « quasiment chose faite », voire « officielle » selon le président de la Fédération Italienne de Basketball
NBA
00h00Le « compétiteur » Guerschon Yabusele face au défi d’une « situation dans laquelle [il] ne pensait pas être en arrivant à New York »
NBA
00h00Quatre Français en finale de NBA Cup !
NBA
00h00Les Spurs et Victor Wembanyama, remplaçant pour la première fois depuis 2022, infligent à OKC sa première défaite depuis 40 jours !
1 / 0