Malgré « les aléas de la vie », Gravelines « va survivre à tout ce qui lui arrive » selon son entraîneur Jean-Christophe Prat

Les semaines se suivent et se ressemblent autant qu’elles sont cruelles pour le BCM Gravelines Dunkerque. Sur son terrain, le club maritime a été défait par la JL Bourg, qui inflige aux Nordistes leur cinquième défaite de rang.

Malgré cette mauvaise dynamique, Jean-Christophe Prat s’est dit « extrêmement fier de qu’ont montré les joueurs » au micro de nos confrères de Delta FM, alors qu’il lui manquait « deux cadres ».

En effet, Jean-Christophe Prat n’a « pas voulu prendre de risque » avec Edon Maxhuni, « K.O. » à la veille du match contre la Jeu après qu’il a reçu « un ballon dans la tête ». Le sort s’est ensuite acharné sur le BCM, qui a vu son capitaine sortir après 14 minutes de jeu. Dans un communiqué ce lundi matin, les Maritimes ont confirmé la grave blessure de leur intérieur cadre, qui sera éloigné des terrains pendant « de très longs mois ».

Le coach Prat s’est dit vulnérable à ses aléas de la vie, qui pèse lourd dans la saison déjà très compliquée au club. « Un coach doit essayer de maîtriser ce qu’il peut maîtriser. On était plutôt en maîtrise de ce que l’on pouvait faire face à Bourg-en-Bresse. Et puis il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser… »

Dans ces circonstances, les joueurs ne se sont pas cachés ni cherchés la moindre excuse et se sont battus, ce qu’a largement apprécié l’entraîneur. « Les gens diront que c’est une nouvelle défaite, mais je n’en ai rien en faire. Quand il vous manque deux de vos cadres, que vous mettez des gamins nés en 2007 et 2008 sur le terrain, et que vous montrez ce que vous montrez : chapeau bas. »

Il va même plus loin, se montrant optimiste sur l’impact d’un tel état d’esprit sur le moyen-long terme. « Cette équipe va survivre à tout ce qui lui arrive. On ne se cherche pas d’excuses, on est des gens responsables. Si on continue de montrer ce que l’on a montré face à Bourg, on va survivre. » Deux recrues sont par ailleurs attendues prochainement, dont une pour pallier la blessure de Vafessa Fofana donc.