Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Monaco boxe Strasbourg hors du Top 4, la JL Bourg enfonce Gravelines-Dunkerque

Favorites des deux premières rencontres dominicales en Betclic ÉLITE, l'AS Monaco et la JL Bourg ont maîtrisé leur sujet face à la SIG Strasbourg et au BCM Gravelines-Dunkerque. Mais cela aura été animé sur les deux parquets...
|
00h00
Résumé
Écouter
Monaco boxe Strasbourg hors du Top 4, la JL Bourg enfonce Gravelines-Dunkerque

Duel Alpha Diallo – Gabe Brown, sur le parquet… et avec les poings

Crédit photo : Miko Missana

Monaco – Strasbourg 

On n’aurait pas aimé vraiment être Janis Gailitis en cette fin de match à Monaco… Avec son MVP out (Nelly Joseph blessé à la cheville), un joueur disqualifié (Gabe Brown) et trois joueurs éliminés pour cinq fautes (Ben GreggWilliam Pfister et Jean-Baptiste Maille), l’entraîneur de la SIG Strasbourg n’a plus vraiment pu coacher à partir de la 34e minute.

Une vraie échauffourée entre Diallo et Brown

Pour cause, il n’avait plus que quatre professionnels confirmés disponibles, et deux Espoirs en rotation sur le banc (11 minutes pour Jahel Trefle, 7 minutes pour Oscar Wembanyama, ses premières en Betclic ÉLITE). La conséquence d’une deuxième mi-temps à peine croyable, assez éloignée de l’esprit de Noël.

– Journée 11

Ainsi, on a vu 56 fautes sifflées, un vrai échange de coups entre Alpha Diallo et Gabe Brown, une tension qui s’est propagée entre les deux jusque dans les couloirs de Gaston-Médecin, une nouvelle montée de température entre Jaron Blossomgame et Abdoulaye Ndoye… Globalement, tout sauf du basket au retour des vestiaires.

Record monégasque pour Mirotic

Heureusement pour la Roca Team, 48 heures après son effondrement contre le Fenerbahçe Istanbul, elle a cette fois su rester sérieuse jusqu’au bout (88-74), alors qu’elle avait déjà fait la différence (60-41, 25e minute) face à une équipe alsacienne désertée par ses leaders (4 d’évaluation pour Marcus Keene, 0/9 aux tirs et -9 d’évaluation pour Gabe Brown avant son exclusion !).

Avec 21 points, Nikola Mirotic a établi son nouveau record sous le maillot monégasque et contribué à éjecter Strasbourg hors du Top 4. Leader de Betclic ÉLITE lors de la trêve internationale, la SIG est désormais 6e. Ce qui est évidemment loin d’être déshonorant, après un enchaînement ASVEL – Monaco. Mais une mauvaise série à interrompre dès le week-end prochain face à Saint-Quentin au Rhénus…

Nikola MIROTIC
Nikola MIROTIC
21
PTS
3
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
ASM
88 74
SIG

Gravelines – Bourg

Gravelines n’avait pas besoin de ça… Condamné à lutter pour sa survie pour le reste de la saison, le BCM a certainement perdu Vafessa Fofana pour de très longs mois. Au cœur du deuxième quart-temps, l’ailier nordiste s’est effondré tout seul, fauché par ce qui ressemble fort à une blessure au tendon d’Achille, même si rien n’est évidemment encore officiel…

– Journée 11

Cinquième revers de rang pour le BCM

Sans leur capitaine, ni Edon Maxhuni, forfait de dernière minute, les Nordistes ont pourtant livré un match vaillant, portés par Neal Quinn (9 points, 6 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres pour 17 d’évaluation) qui a longtemps entretenu la flamme d’un improbable succès.

Mais après avoir accéléré dans le troisième quart-temps (de 48-46 à 59-71), la JL Bourg a su maîtriser son sujet jusqu’au bout (75-84), pour s’offrir sa troisième victoire consécutive en Betclic ÉLITE, qui conforte sa place dans le bon peloton pour la Leaders Cup.

Agee pris en grippe par son ancien public

Si Tajuan Agee, hué par le Stade des Flandres trois semaines après son départ du BCM, aurait certainement rêvé d’un meilleur retour dans le Nord (3 points à 1/2, 4 rebonds, 2 balles perdues et 4 fautes en 11 minutes), lui qui reste encore ostensiblement à court de forme, Frédéric Fauthoux a pu s’appuyer sur un vrai collectif en l’absence de Darius McGhee, avec six joueurs entre 9 et 15 points.

Adam MOKOKA
Adam MOKOKA
15
PTS
5
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
BCM
75 84
JLB

De quoi maîtriser la révolte dans le dernier acte du BCM. Avec cinq défaites consécutives, la blessure de leur capitaine et un calendrier difficile avant la trêve (déplacement au Mans, réception de Chalon), les hommes de Jean-Christophe Prat semblent dans une position peu enviable. Mais l’histoire nous a aussi appris à ne jamais parier contre eux…

Betclic ELITE – Journée 11
28/10/2025
CSP Limoges
74 79
LEP Le Portel
12/12/2025
JSF Nanterre
98 88
MSB Le Mans
13/12/2025
CHA Chalon
90 74
BOU Boulazac
SQB Saint-Quentin
77 83
JDA Dijon
NAN Nancy
97 90
PAR Paris Basketball
14/12/2025
ASM Monaco
88 74
SIG Strasbourg
BCM Gravelines
75 84
JLB Bourg-en-Bresse
ASV ASVEL
CHO Cholet
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Monaco
Monaco
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Grave blessure redoutée pour Vafessa Fofana au BCM Gravelines-Dunkerque
Betclic Élite
00h00Monaco boxe Strasbourg hors du Top 4, la JL Bourg enfonce Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Hugo Robineau et Boulazac doivent encore s’habituer à la dureté de la Betclic ÉLITE : « Ce n’est pas en faisant les Calimero qu’on va y arriver »
ELITE 2
00h00Kamel Ammour (Aix-Maurienne) bat son record en LNB lors d’un match bascule
EuroCup
00h00Hugo Benitez blessé, Manresa fait venir un remplaçant
Betclic ELITE
00h00Quand l’Élan Chalon fait mentir les statistiques avec une première mi-temps référence dans l’énergie : « C’est une énorme fierté »
NBA
00h00Encore un carton pour Killian Hayes en G-League
NBA
00h00La NBA Europe est « quasiment chose faite », voire « officielle » selon le président de la Fédération Italienne de Basketball
NBA
00h00Le « compétiteur » Guerschon Yabusele face au défi d’une « situation dans laquelle [il] ne pensait pas être en arrivant à New York »
Féminines
00h00Un grave accident de la route touche les jeunes du club de Calais
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Encore un carton pour Killian Hayes en G-League
NBA
00h00La NBA Europe est « quasiment chose faite », voire « officielle » selon le président de la Fédération Italienne de Basketball
NBA
00h00Le « compétiteur » Guerschon Yabusele face au défi d’une « situation dans laquelle [il] ne pensait pas être en arrivant à New York »
NBA
00h00Quatre Français en finale de NBA Cup !
NBA
00h00Les Spurs et Victor Wembanyama, remplaçant pour la première fois depuis 2022, infligent à OKC sa première défaite depuis 40 jours !
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour pour la demi-finale de la NBA Cup contre Oklahoma City
Rudy Gobert a dominé la raquette de Golden State
NBA
00h00Rudy Gobert impérial à l’intérieur, Minnesota fait plier Golden State sans Anthony Edwards
Jason Collins souffre d'un cancer du cerveau
NBA
00h00Jason Collins révèle être atteint d’un glioblastome de stade 4
NBA
00h00Maxime Raynaud solide en attaque mais dominé par Nikola Jokic dans la lourde défaite de Sacramento
Sidy Cissoko a atteint les 20 points pour la première fois en NBA, mais Portland a perdu
NBA
00h00Sidy Cissoko bat son record de points en NBA, mais Portland coule lourdement à La Nouvelle Orléans
1 / 0