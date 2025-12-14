Monaco boxe Strasbourg hors du Top 4, la JL Bourg enfonce Gravelines-Dunkerque

Monaco – Strasbourg

On n’aurait pas aimé vraiment être Janis Gailitis en cette fin de match à Monaco… Avec son MVP out (Nelly Joseph blessé à la cheville), un joueur disqualifié (Gabe Brown) et trois joueurs éliminés pour cinq fautes (Ben Gregg, William Pfister et Jean-Baptiste Maille), l’entraîneur de la SIG Strasbourg n’a plus vraiment pu coacher à partir de la 34e minute.

Une vraie échauffourée entre Diallo et Brown

Pour cause, il n’avait plus que quatre professionnels confirmés disponibles, et deux Espoirs en rotation sur le banc (11 minutes pour Jahel Trefle, 7 minutes pour Oscar Wembanyama, ses premières en Betclic ÉLITE). La conséquence d’une deuxième mi-temps à peine croyable, assez éloignée de l’esprit de Noël.

Ainsi, on a vu 56 fautes sifflées, un vrai échange de coups entre Alpha Diallo et Gabe Brown, une tension qui s’est propagée entre les deux jusque dans les couloirs de Gaston-Médecin, une nouvelle montée de température entre Jaron Blossomgame et Abdoulaye Ndoye… Globalement, tout sauf du basket au retour des vestiaires.

Record monégasque pour Mirotic

Heureusement pour la Roca Team, 48 heures après son effondrement contre le Fenerbahçe Istanbul, elle a cette fois su rester sérieuse jusqu’au bout (88-74), alors qu’elle avait déjà fait la différence (60-41, 25e minute) face à une équipe alsacienne désertée par ses leaders (4 d’évaluation pour Marcus Keene, 0/9 aux tirs et -9 d’évaluation pour Gabe Brown avant son exclusion !).

Avec 21 points, Nikola Mirotic a établi son nouveau record sous le maillot monégasque et contribué à éjecter Strasbourg hors du Top 4. Leader de Betclic ÉLITE lors de la trêve internationale, la SIG est désormais 6e. Ce qui est évidemment loin d’être déshonorant, après un enchaînement ASVEL – Monaco. Mais une mauvaise série à interrompre dès le week-end prochain face à Saint-Quentin au Rhénus…

Gravelines – Bourg

Gravelines n’avait pas besoin de ça… Condamné à lutter pour sa survie pour le reste de la saison, le BCM a certainement perdu Vafessa Fofana pour de très longs mois. Au cœur du deuxième quart-temps, l’ailier nordiste s’est effondré tout seul, fauché par ce qui ressemble fort à une blessure au tendon d’Achille, même si rien n’est évidemment encore officiel…

Cinquième revers de rang pour le BCM

Sans leur capitaine, ni Edon Maxhuni, forfait de dernière minute, les Nordistes ont pourtant livré un match vaillant, portés par Neal Quinn (9 points, 6 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres pour 17 d’évaluation) qui a longtemps entretenu la flamme d’un improbable succès.

Mais après avoir accéléré dans le troisième quart-temps (de 48-46 à 59-71), la JL Bourg a su maîtriser son sujet jusqu’au bout (75-84), pour s’offrir sa troisième victoire consécutive en Betclic ÉLITE, qui conforte sa place dans le bon peloton pour la Leaders Cup.

Agee pris en grippe par son ancien public

Si Tajuan Agee, hué par le Stade des Flandres trois semaines après son départ du BCM, aurait certainement rêvé d’un meilleur retour dans le Nord (3 points à 1/2, 4 rebonds, 2 balles perdues et 4 fautes en 11 minutes), lui qui reste encore ostensiblement à court de forme, Frédéric Fauthoux a pu s’appuyer sur un vrai collectif en l’absence de Darius McGhee, avec six joueurs entre 9 et 15 points.

De quoi maîtriser la révolte dans le dernier acte du BCM. Avec cinq défaites consécutives, la blessure de leur capitaine et un calendrier difficile avant la trêve (déplacement au Mans, réception de Chalon), les hommes de Jean-Christophe Prat semblent dans une position peu enviable. Mais l’histoire nous a aussi appris à ne jamais parier contre eux…