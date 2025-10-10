Recherche
NM1

Cocaïne, garde à vue : Mike Joseph (Tarbes-Lourdes) arrêté pour trafic de stupéfiants

NM1 - Le pivot de l’Union Tarbes-Lourdes, Mike Joseph, a été arrêté dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 octobre pour suspicion de trafic de stupéfiants, selon La Nouvelle République des Pyrénées. Le joueur de 31 ans est suspendu par son club et sera jugé ce lundi à Tarbes.
00h00
Cocaïne, garde à vue : Mike Joseph (Tarbes-Lourdes) arrêté pour trafic de stupéfiants

Mike Joseph a été arrêté pour trafic de cocaïne

Crédit photo : Guillaume Poumarede

C’est une véritable onde de choc pour le club de l’Union Tarbes-Lourdes. Son pivot Mike Joseph (2,03 m, 31 ans), figure majeure de l’équipe bigourdane, a été arrêté et placé en garde à vue pour trafic présumé de cocaïne. D’après les informations révélées par La Nouvelle République des Pyrénées, ce pivot aux mains d’or va comparaître en audience de comparution immédiate ce lundi devant le tribunal de Tarbes.

PROFIL JOUEUR
Mike JOSEPH
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 203 cm
Âge: 31 ans (13/04/1994)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
15
#62
REB
8
#33
PD
2
#173

Un joueur arrêté avec 150 grammes de cocaïne à Lourdes

L’interpellation s’est déroulée dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 octobre, au domicile de Mike Joseph, à Lourdes. Lors de la perquisition, 150 grammes de cocaïne et 3 000 euros en liquide auraient été saisis par les enquêteurs. Une quantité suffisante pour écarter la thèse de la consommation personnelle et ouvrir celle d’un trafic organisé explique La Nouvelle République des Pyrénées.

Selon le quotidien, les forces de l’ordre se sont appuyées sur le téléphone du joueur pour retracer les échanges et déterminer son rôle dans le réseau. « Revendeur, grossiste, semi-grossiste », les policiers tentaient encore ce vendredi d’établir précisément la place qu’occupait l’ancien espoir de Poitiers dans cette affaire.

La procureure de Tarbes a confirmé que Mike Joseph devait être déféré devant le parquet après plusieurs mois d’investigation.

Mike Joseph le 30 septembre en championnat à Toulouse, avec Tarbes-Lourdes, quelques jours avant son arrestation
Mike Joseph le 30 septembre en championnat à Toulouse, avec Tarbes-Lourdes, quelques jours avant son arrestation (photo : Guillaume Poumarede)

Un deuxième joueur brièvement inquiété

Toujours selon La Nouvelle République des Pyrénées, un autre joueur de l’Union Tarbes-Lourdes a également été interpellé lundi, alors qu’il participait à un shooting photo au Quai de l’Adour. Rapidement entendu puis relâché, il a été mis hors de cause.

« Le problème, c’est qu’il avait mangé avec Mike la veille, mais il n’avait rien à voir avec cette histoire », a confié un dirigeant du club, toujours au quotidien local.

L’Union suspend immédiatement Mike Joseph

Absent du match de Coupe contre Les Sables-d’Olonne mardi soir, Mike Joseph ne rejouera vraisemblablement plus sous le maillot de l’Union. « Pour l’instant, il est suspendu en attendant le jugement et le délibéré, mais une chose est sûre : nous n’allons pas garder un trafiquant de drogue dans notre équipe », a expliqué un dirigeant à La Nouvelle République des Pyrénées.

Le club a d’ailleurs publié un communiqué officiel ce vendredi :

« Mike Joseph est suspendu avec effet immédiat car son comportement extra sportif est en totale opposition avec nos valeurs. L’Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket rappelle son attachement absolu au respect des lois et aux principes d’intégrité, de responsabilité et d’exemplarité. »

Une saison déjà terminée pour le pivot guyanais

La saison 2025-2026 de Mike Joseph s’arrête donc brutalement. Suspendu lors du premier match de la saison contre Tours, il n’aura finalement disputé que deux rencontres de championnat et une de Coupe de France avant cette affaire judiciaire. Joueur clé du système du coach Stéphane Dao qui l’a auparavant encadré à Toulouse (14,1 points de moyenne en 2020-2021 en NM1 !), l’ancien joueur de Kaysersberg, Denain (9,8 points par match en Pro B en 2019-2020), Lille et Challans va grandement manquer à son équipe ce vendredi soir en déplacement à Val de Seine.

Reste désormais à savoir comment l’Union va rebondir, tant sportivement qu’humainement, après ce deuxième scandale de suite dans le basket bigourdan, qui suit la disparation du Tarbes Gespé Bigorre.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
