L’ASA retrouve des forces avant Aix-Maurienne : retour de Léopold Ca et renfort de Bruno Cingala-Mata

Un secteur intérieur en reconstruction

Touché contre Roanne et forfait lors des déplacements à Saint-Chamond et Pau, Léopold Ca a repris l’entraînement cette semaine. Le polyvalent intérieur français devrait pouvoir apporter quelques minutes précieuses dans la rotation de Nebojsa Bogovac. De son côté, Bruno Cingala-Mata a rejoint le groupe en milieu de semaine. L’ancien joueur de Rouen et Roanne a pris part à son premier entraînement jeudi matin et sera bien présent ce vendredi soir face aux Savoyards.

Un match crucial pour relancer la dynamique

Battue lors de ses trois dernières sorties et plongeant à la 18e place au classement, l’Alliance Sport Alsace – durement touché par les blessures – doit rapidement réagir pour ne pas se laisser distancer dans la course au top 8. La réception d’Aix-Maurienne, concurrent direct au classement, arrive donc à point nommé pour relancer la machine.

« On retrouve des joueurs et il faut stopper la série, on sait que c’est un match important. Il faudra être prêts au combat mais être également dans nos objectifs en attaque et en défense, tout en faisant preuve de la concentration nécessaire », affirme le coach monténégrin dans les Dernières Nouvelles d’Alsace.

Avec un effectif renforcé et un public attendu nombreux à la Forest Arena, les Alsaciens ont toutes les raisons d’y croire. Mais attention, l’AMSB reste sur un précieux succès face à Saint-Chamond (86-79) et voudra ouvrir son compteur de victoire en déplacement après un premier faux pas à Roanne lors de l’ouverture de la saison.