Après Salaün, Ayayi, Astier et Wadoux, une nouvelle Française en Tchéquie

Joueuse franco-camerounaise de haut-niveau, Marina Ewodo (1,88 m, 27 ans) continue d’évoluer en EuroCup cette saison. Non plus chez le Tarbes Gespe Bigorre (TGB), qui a disparu des radars en France, mais avec le club d’Ostrava en Tchéquie.

De l’Hérault à la Moravie, le parcours de Marina Ewodo

L’Héraultaise, grande-sœur de Yohana Ewodo (1,82 m, 24 ans) qui évolue elle à Basket Landes, rejoint le contingent tricolore en République tchèque. Seulement, contrairement à Pauline Astier, Janelle Salaün et Valériane Ayayi, l’ancienne joueuse de Mauguio, Mosson et Lunel ne s’est pas engagée chez le champion d’Europe en titre, Prague. Elle ne figure pas non plus dans l’effectif du réputé Zabiny Brno, que vient de rejoindre Zoé Wadoux.

L’internationale camerounaise s’est engagée le meilleur club de la troisième plus grande ville du pays, le SBS Ostrava – à ne pas confondre avec le Basket Ostrava, autre club de première division tchèque -, qui monte en puissance ces dernières années au point de disputer l’EuroCup en 2025-2026. En effet, la formation de Moravie-Silésie s’est qualifiée pour le tour principal après avoir sorti le club suisse du BBC Troistorrents-Chablais lors du tour préliminaire. Pas encore présente lors du match aller en Suisse, elle a pesé de tout son poids lors du match retour (14 points à 5/9 aux tirs et 10 rebonds en 19 minutes), gagnée 102-64 dans la toute nouvelle salle du campus universitaire de la ville. Elle a également réussi ses débuts dans le championnat national, avec 9 points et 6,3 rebonds en 22 minutes de moyenne et surtout trois victoires en trois matches;

Un déplacement international à une heure de route, mais une défaite au bout

En revanche, les débuts au tour principal de l’EuroCup chez le voisin polonais de Sosnowiec (ville de la banlieue de Katowice, située à seulement 1h15 de route d’Ostrava) n’ont pas été aussi réussis. En effet, face à une formation plus habituée aux joutes européennes, Ostrava et Marina Ewodo (5 points à 2/10 et 3 rebonds en 21 minutes) ont souffert ce jeudi (défaite 86-69).

En déplacement à Ferrol mercredi prochain, elles tenteront de rectifier le tir afin de rester dans la course à la qualification, alors qu’elles devront attendre la quatrième journée de poule pour évoluer enfin à domicile. L’expérience de Marina Ewodo – la fille de l’ancien joueur de haut-niveau Narcisse Ewodo -, acquise en LFB, NCAA, Espagne ou encore Grèce -, sera précieuse.