NBA

NBA

NBA - Rudy Gobert, Joan Beringer, Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara ont tous pris part à la rencontre de présaison entre New York et Minnesota, conclue par une victoire des Knicks (100-95 a.p.).
00h00
Cinq Français sur le parquet lors de la victoire new-yorkaise contre Minnesota

Rudy Gobert en défense sur son ancien coéquipier Karl-Anthony Towns lors de New York – Minnesota

Crédit photo : © John Jones-Imagn Images

Le Madison Square Garden a vu s’affronter deux franchises NBA riches en présence française, jeudi soir. En match de présaison, les New York Knicks ont battu les Minnesota Timberwolves (100-95 après prolongation), au terme d’une rencontre où cinq joueurs tricolores ont foulé le parquet : Rudy Gobert et le rookie Joan Beringer côté Wolves, Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara côté Knicks.

Les Français des Wolves en action

Rudy Gobert a livré une prestation solide sous les panneaux, terminant avec 5 points (1/3 aux tirs), 11 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre et 5 balles perdues en 22 minutes. À ses côtés, le jeune Joan Beringer a encore grappillé du temps de jeu : 19 minutes pour 2 points (1/2), 3 rebonds et 1 contre.

Minnesota, qui a mené au score durant trois quart-temps, a craqué en fin de rencontre. Les Wolves ont encaissé un 27-19 dans le quatrième quart-temps avant de s’incliner durant la prolongation, dominée par New York (10-5).

Les jeunes Knicks français se montrent

Chez les Knicks, Guerschon Yabusele a inscrit 4 points (2/6 dont 0/3 à 3-points) accompagnés de 2 rebonds et 1 interception en 14 minutes. Pacôme Dadiet a profité de ses 15 minutes de jeu pour marquer 5 points (2/4), avec 2 rebonds et 1 passe décisive. Mohamed Diawara a, lui, joué 6 minutes pour 0 point (0/1) et 2 rebonds.

Les Knicks, emmenés par Mikal Bridges (15 points) et Julius Randle (16 points), restent invaincus dans cette présaison (3-0). Les Timberwolves, portés par Anthony Edwards (17 points), affichent désormais un bilan de 1 victoire pour 2 défaites avant d’affronter lundi les Guangzhou Loong-Lions (Chine).


Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
