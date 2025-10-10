Cinq Français sur le parquet lors de la victoire new-yorkaise contre Minnesota

Le Madison Square Garden a vu s’affronter deux franchises NBA riches en présence française, jeudi soir. En match de présaison, les New York Knicks ont battu les Minnesota Timberwolves (100-95 après prolongation), au terme d’une rencontre où cinq joueurs tricolores ont foulé le parquet : Rudy Gobert et le rookie Joan Beringer côté Wolves, Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara côté Knicks.

Les Français des Wolves en action

Rudy Gobert a livré une prestation solide sous les panneaux, terminant avec 5 points (1/3 aux tirs), 11 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre et 5 balles perdues en 22 minutes. À ses côtés, le jeune Joan Beringer a encore grappillé du temps de jeu : 19 minutes pour 2 points (1/2), 3 rebonds et 1 contre.

Minnesota, qui a mené au score durant trois quart-temps, a craqué en fin de rencontre. Les Wolves ont encaissé un 27-19 dans le quatrième quart-temps avant de s’incliner durant la prolongation, dominée par New York (10-5).

Les jeunes Knicks français se montrent

Chez les Knicks, Guerschon Yabusele a inscrit 4 points (2/6 dont 0/3 à 3-points) accompagnés de 2 rebonds et 1 interception en 14 minutes. Pacôme Dadiet a profité de ses 15 minutes de jeu pour marquer 5 points (2/4), avec 2 rebonds et 1 passe décisive. Mohamed Diawara a, lui, joué 6 minutes pour 0 point (0/1) et 2 rebonds.

Les Knicks, emmenés par Mikal Bridges (15 points) et Julius Randle (16 points), restent invaincus dans cette présaison (3-0). Les Timberwolves, portés par Anthony Edwards (17 points), affichent désormais un bilan de 1 victoire pour 2 défaites avant d’affronter lundi les Guangzhou Loong-Lions (Chine).