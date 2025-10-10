Où regarder Nanterre – Limoges ce vendredi 10 octobre ?

DAZN diffuse ce vendredi soir le match d’ouverture de la 3e journée de Betclic ELITE entre Nanterre 92 et le Limoges CSP (20h30). La plateforme, qui propose désormais toute la saison du championnat de France de basket, continue de renforcer sa place comme diffuseur majeur du basket européen.

La Betclic ELITE en direct sur DAZN

Après les deux premières journées déjà riches en émotions, la Betclic ELITE poursuit ce vendredi avec une belle affiche entre Nanterre et Limoges, deux clubs historiques du championnat. Le match sera à suivre en direct à 20h30 sur DAZN.

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

⚔️ | Roko Prkačin redonne un peu d’air à @Nanterre92 avec ce tir à 2 points, mais @BCMBasket reste aux aguets ! 💨 Suivez toute la Betclic Élite sur DAZN à partir de 9,99€/mois 👉 https://t.co/m8Y10ExOV1#BetclicELITE pic.twitter.com/KOCERxZax2 — DAZN France (@DAZN_FR) October 4, 2025

Une offre basket de plus en plus complète

Déjà détenteur des droits de la Betclic ELITE, DAZN a récemment élargi son offre en acquérant les droits de la Liga Endesa pour les cinq prochaines saisons, ainsi que de la Copa del Rey et de la SuperCoupe espagnole. La plateforme se positionne ainsi comme le diffuseur de référence pour suivre les meilleurs clubs français et européens.

En France, DAZN a par ailleurs décidé de baisser le prix de son abonnement mensuel à 9,99 € (avec engagement de 12 mois), une initiative qui vise à rendre le basket professionnel plus accessible.

Un duel toujours particulier entre Nanterre et Limoges

Côté sportif, la rencontre entre Nanterre 92 et le Limoges CSP promet un beau spectacle. Les deux équipes ont remporté leurs matches lors des deux premières journées de la saison 2025-2026.