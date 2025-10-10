Recherche
Betclic Élite

Où regarder Nanterre – Limoges ce vendredi 10 octobre ?

Betclic ÉLITE - La Betclic ELITE continue ce vendredi 10 octobre avec le match Nanterre – Limoges, diffusé en direct à 20h30 sur DAZN. La plateforme, qui propose désormais tout le championnat de France de basket, a baissé le prix de son abonnement mensuel à 9,99 €.
00h00
Résumé
Écouter
Où regarder Nanterre – Limoges ce vendredi 10 octobre ?

Benjamin Sène et Nanterre reçoivent Limoges ce mercredi 10 octobre pour la 3e journée de Betclic ELITE

Crédit photo : Nanterre 92 / Claire Macel

DAZN diffuse ce vendredi soir le match d’ouverture de la 3e journée de Betclic ELITE entre Nanterre 92 et le Limoges CSP (20h30). La plateforme, qui propose désormais toute la saison du championnat de France de basket, continue de renforcer sa place comme diffuseur majeur du basket européen.

La Betclic ELITE en direct sur DAZN

Après les deux premières journées déjà riches en émotions, la Betclic ELITE poursuit ce vendredi avec une belle affiche entre Nanterre et Limoges, deux clubs historiques du championnat. Le match sera à suivre en direct à 20h30 sur DAZN.

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

Une offre basket de plus en plus complète

Déjà détenteur des droits de la Betclic ELITE, DAZN a récemment élargi son offre en acquérant les droits de la Liga Endesa pour les cinq prochaines saisons, ainsi que de la Copa del Rey et de la SuperCoupe espagnole. La plateforme se positionne ainsi comme le diffuseur de référence pour suivre les meilleurs clubs français et européens.

LIRE AUSSI

En France, DAZN a par ailleurs décidé de baisser le prix de son abonnement mensuel à 9,99 € (avec engagement de 12 mois), une initiative qui vise à rendre le basket professionnel plus accessible.

Un duel toujours particulier entre Nanterre et Limoges

Côté sportif, la rencontre entre Nanterre 92 et le Limoges CSP promet un beau spectacle. Les deux équipes ont remporté leurs matches lors des deux premières journées de la saison 2025-2026.

Cliquez-ici pour vous abonner à DAZN et voir Nanterre – Limoges ce vendredi 10 octobre

LIRE AUSSI
Livenews
Léopold Ca fait son retour à la compétition
ELITE 2
00h00L’ASA retrouve des forces avant Aix-Maurienne : retour de Léopold Ca et renfort de Bruno Cingala-Mata
Benjamin Sène et Nanterre reçoivent Limoges ce mercredi 10 octobre pour la 3e journée de Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00Où regarder Nanterre – Limoges ce vendredi 10 octobre ?
Cameron Houindo vient de lancer sa carrière professionnelle chez le KK Cedevita Olimpija
EuroCup
00h00Scouting Report – Houindo, l’intérieur explosif qui fait ses débuts avec le Cedevita Olimpija
Mike Joseph a été arrêté pour trafic de cocaïne
NM1
00h00Cocaïne, garde à vue : Mike Joseph (Tarbes-Lourdes) arrêté pour trafic de stupéfiants
ELITE 2
00h00« Tu nous as pris pour le Real Madrid ou quoi ?! » : comment le HTV a réussi à signer… John Roberson !
Marina Ewodo, ici au centre, évolue désormais à Ostrava, en Tchéquie
EuroCup Féminine
00h00Après Salaün, Ayayi, Astier et Wadoux, une nouvelle Française en Tchéquie
Isaïa Cordinier monte en puissance pour ses débuts avec l'Anadolu Efes Istanbul
EuroLeague
00h00Isaïa Cordinier et Timothé Luwawu-Cabarrot, un duo antibois en grande forme en EuroLeague
Les joueurs de l'ADA Blois ont du s'auto-gérer un temps à Toulon
ELITE 2
00h00Quand les joueurs de Blois s’entraînent sans leur staff à Toulon
Sarah Cissé a été convoquée en équipe de France A
Équipe de France
00h00Un équipe de France féminine très rajeunie en novembre, les joueuses WNBA au repos
Camille Sevaux avec l'équipe de France U16
LF2
00h00Camille Sevaux, 34 d’évaluation à 16 ans pour finir MVP de la journée de LF2
Livenews NBA
NBA
00h00« Je veux être dans une équipe qui me donne une chance de gagner » : Giannis menace-t-il les Bucks ?
NBA
00h00NBA : Paul Pierce endormi dans sa voiture sur l’autoroute, une enquête ouverte pour conduite en état d’ivresse
Moussa Diabaté a inscrit 14 points contre le champion NBA en titre, Oklahoma City, en présaison
NBA
00h00Moussa Diabaté brille, Tidjane Salaün peine encore, Killian Hayes croise Noa Essengue
Rudy Gobert en défense sur son ancien coéquipier Karl-Anthony Towns lors de New York - Minnesota
NBA
00h00Cinq Français sur le parquet lors de la victoire new-yorkaise contre Minnesota
NBA
00h00LeBron James accusé de fraude par un fan trahi : il pensait vivre son dernier match… il porte plainte
NBA
00h00Victor Wembanyama dévoile son entraînement avec Hakeem Olajuwon
NBA
00h00Maxime Raynaud productif avec les Kings contre Toronto et Olivier Sarr, Rupert et Sissoko discrets avec Portland
Victor Wembanyama face à Andrew Wiggins et Miami en match de présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama égare encore beaucoup de ballons, mais San Antonio s’impose à Miami
NBA
00h00À 40 ans, LeBron annonce sa « Second Decision » : retraite ou coup de bluff XXL pour Amazon ?
NBA
00h00Ousmane Dieng complet mais maladroit face au n°1 de la Draft Cooper Flagg
