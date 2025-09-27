La Liga Endesa sur DAZN, c’est parti ce samedi !

La Liga Endesa débarque en France sur DAZN à partir de ce samedi 27 septembre, avec la SuperCoupe comme premier rendez-vous. La plateforme, déjà diffuseur de la Betclic ELITE, renforce son offre basket-ball en Europe et baisse le prix de son abonnement mensuel.

La Liga Endesa désormais sur DAZN

La Liga Endesa s’ajoute à l’offre de DAZN pour les cinq prochaines années. Tous les matchs du championnat espagnol seront disponibles, avec en plus la Copa del Rey et la SuperCoupe qui ouvre la saison 2025-2026. La diffusion ne se limite pas à l’Espagne : la France fait partie des nombreux pays concernés.

Chaque journée, un match sera proposé gratuitement (après inscription sur la plateforme), permettant au grand public de suivre ce qui est considéré comme le meilleur championnat national européen.

👉 Pour vous abonner, cliquez ici : DAZN – Basketball

Un premier rendez-vous de gala

Le coup d’envoi sera donné ce samedi 27 septembre avec la SuperCoupe :

18h : Unicaja Málaga – Valence Basket

21h : Real Madrid – Tenerife

En conférence de presse, Ibon Navarro (Unicaja) a reconnu la force de son adversaire : « Le Valencia Basket est sans doute l’une des deux ou trois meilleures équipes de la Liga Endesa actuellement. » De son côté, Pedro Martínez (Valence) a assuré : « Nous allons essayer de gagner et je crois que nous allons gagner. »

Sergio Scariolo, nouveau coach du Real Madrid, a rappelé l’importance de ce premier test officiel : « Ce n’est pas une excuse de ne pas être encore parfaitement en place. Nous devons compenser par l’énergie, la compétitivité et l’envie de gagner. »

👉 S’abonner à DAZN dès 9,99€/mois

Un abonnement plus accessible

En France, DAZN a même annoncé une baisse de son prix : l’abonnement mensuel passe à 9,99 € (avec engagement de 12 mois). Une stratégie qui vise à séduire un public plus large, alors que la plateforme veut s’imposer comme un acteur incontournable du basket européen.

👉 Rejoignez DAZN pour suivre la Betclic Élite