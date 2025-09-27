Recherche
Liga Endesa

La Liga Endesa sur DAZN, c’est parti ce samedi !

La Liga Endesa arrive en France sur DAZN dès ce samedi 27 septembre, avec la SuperCoupe pour lancer la saison. Tous les matchs du championnat espagnol seront diffusés, et la plateforme propose désormais un abonnement à 9,99 € par mois.
00h00
La Liga Endesa sur DAZN, c’est parti ce samedi !

La SuperCopa de Liga Endesa 2025 à Malaga, c’est à suivre sur DAZN

Crédit photo : acb Photo / Mariano Pozo

La Liga Endesa débarque en France sur DAZN à partir de ce samedi 27 septembre, avec la SuperCoupe comme premier rendez-vous. La plateforme, déjà diffuseur de la Betclic ELITE, renforce son offre basket-ball en Europe et baisse le prix de son abonnement mensuel.

La Liga Endesa désormais sur DAZN

La Liga Endesa s’ajoute à l’offre de DAZN pour les cinq prochaines années. Tous les matchs du championnat espagnol seront disponibles, avec en plus la Copa del Rey et la SuperCoupe qui ouvre la saison 2025-2026. La diffusion ne se limite pas à l’Espagne : la France fait partie des nombreux pays concernés.

Chaque journée, un match sera proposé gratuitement (après inscription sur la plateforme), permettant au grand public de suivre ce qui est considéré comme le meilleur championnat national européen.

Un premier rendez-vous de gala

Le coup d’envoi sera donné ce samedi 27 septembre avec la SuperCoupe :

  • 18h : Unicaja Málaga – Valence Basket

  • 21h : Real Madrid – Tenerife

En conférence de presse, Ibon Navarro (Unicaja) a reconnu la force de son adversaire : « Le Valencia Basket est sans doute l’une des deux ou trois meilleures équipes de la Liga Endesa actuellement. » De son côté, Pedro Martínez (Valence) a assuré : « Nous allons essayer de gagner et je crois que nous allons gagner. »

Sergio Scariolo, nouveau coach du Real Madrid, a rappelé l’importance de ce premier test officiel : « Ce n’est pas une excuse de ne pas être encore parfaitement en place. Nous devons compenser par l’énergie, la compétitivité et l’envie de gagner. »

Un abonnement plus accessible

En France, DAZN a même annoncé une baisse de son prix : l’abonnement mensuel passe à 9,99 € (avec engagement de 12 mois). Une stratégie qui vise à séduire un public plus large, alors que la plateforme veut s’imposer comme un acteur incontournable du basket européen.

Résumé

DAZN, déjà diffuseur de la Betclic ELITE, a acquis les droits de la Liga Endesa pour cinq saisons. La SuperCoupe lancera la diffusion en France ce samedi 27 septembre avec Málaga – Valence et Real Madrid – Tenerife. L’abonnement mensuel passe à 9,99 €.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

psyus66
Si la plateforme veut s’imposer comme un acteur incontournable du basket européen, va falloir commencer par proposer des images correctes !! L'année dernière, niveau qualité d'images, c'était correct, là c'est une cata
Répondre
(0) J'aime
athenes93
Tout comme la suite de chiffres et de lettres qui se mets en incrustation au milieu de l'écran
Répondre
(0) J'aime
lefree74
g dazn sur mon iptv....la version anglaise avec hier soir un magnifique Londres vs Bristol !!!
Répondre
(0) J'aime
