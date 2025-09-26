Recherche
Betclic Élite

Comment regarder la Betclic Élite sur DAZN en 2025-2026 ?

Sponsorisé - DAZN, diffuseur officiel et exclusif de la Betclic Élite, propose cette saison une offre exceptionnelle à 9,99€/mois pour suivre l’intégralité du championnat de France de basket.
|
00h00
Résumé
Écouter
Comment regarder la Betclic Élite sur DAZN en 2025-2026 ?

DAZN est le diffuseur de la Betclic ELITE pour la saison 2025-2026

Crédit photo : Julie Dumélié

Depuis 2024, DAZN est le diffuseur exclusif de la Betclic Élite après un accord signé avec la LNB et la FFBB. Ce partenariat historique s’étend jusqu’en 2029 et marque une étape importante pour la visibilité du basket français. En 2025-2026, la plateforme baisse même le prix de son abonnement mensuel à 9,99€ (avec engagement 12 mois).

👉 Pour vous abonner, cliquez ici : DAZN – Basketball

Un dispositif inédit pour la saison 2025-2026

DAZN a renforcé sa programmation autour de la Betclic Élite :

  • Quatre rendez-vous fixes : vendredi 20h30, samedi 20h30, dimanche 16h30 et 19h.

  • Un multiplex chaque samedi à 18h, animé par Max Le Liard et Pape-Philippe Amagou.

  • Le magazine Super Monday DAZN, présenté par Chloé Westelynck et Stephen Brun.

  • Tous les grands événements diffusés : All-Star Game, Leaders Cup, Young Star Game.

👉 S’abonner à DAZN dès 9,99€/mois

Une équipe éditoriale experte

Stephen Brun, Pape-Philippe Amagou, Chloé Westelynck, Erwann Abautret, Max Le Liard et Clément Halberstadt composent le dispositif éditorial. Consultants et journalistes reconnus, ils accompagneront les fans avec analyses, commentaires et immersion sur le terrain.

Un partenariat renforcé avec L’Équipe

Grande nouveauté : le match du dimanche soir à 19h sera co-diffusé sur DAZN et sur la chaîne L’Équipe. Ce partenariat inclut également le All Star Game et plusieurs rencontres de Leaders Cup.

👉 Rejoignez DAZN pour suivre la Betclic Élite

Une offre inédite

  • 9,99€/mois avec engagement 12 mois

  • 14,99€/mois sans engagement

L’abonnement donne accès à toute la Betclic Élite mais aussi à la Liga ACB espagnole et à un large catalogue (football européen, sports de combat, golf, etc.).

Quels appareils sont compatibles ?

DAZN est accessible sur :

  • Smartphones et tablettes (iOS, Android)

  • TV connectées (LG, Samsung, Sony, Hisense, Panasonic, Philips, Roku…)

  • Apple TV, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast

  • Consoles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

👉 Abonnez-vous dès maintenant à DAZN

derniermot
Un seul mot : fuyez ! Prix c'est une chose mais la qualité et le service clients (un robot IA) de DAZN sont réputés désormais et bien réputés Et dire qu'ils n'ont pas remboursé les abonnés Ligue 1 une fois qu'ils ont résilié le foot Quant à l'équipe éditoriale, zero journaliste (ou presque), que des consultants (et peu), des matchs commentés en cabine. Bref, fuyez
Répondre
(0) J'aime
roblackman
Pas de problème de communication avec eux. Et un abonnement avec la ligue 1, qui a suivi avec le nouveau diffuseur, avec une baisse de prix! Tout s'est fait automatiquement, c'est carré.
Répondre
(0) J'aime
derniermot
Lol ben t'es bien le seul à n'avoir ni problème de communication ni insatisfaction du produit
(0) J'aime
thorir
Tu suggérerai quoi comme diffuseur pour notre ELITE du coup ? En venir comme la Série A italienne a créer notre propre chaine ? C'est sûr que ça sera certainement mieux produit et emballé que DAZN mais financièrement pour le même prix que DAZN tu n'as que la Série A donc si tu veux suivre d'autres compétitions de basket il faut prendre un abo ailleurs (Courtside, DAZN, EuroleagueTV)
Répondre
(0) J'aime
derniermot- Modifié
Non, créer sa propre chaine, ça coute très cher si tu veux une production digne de ce nom... Le truc c'est que DAZN, y a aucune fiabilité, ils peuvent se casser à tout moment (comme Mediapro, comme ils l'ont fait au foot), avec une visibilité inexistante, une image détestée du grand public et une qualité de prod désastreuse, la moins chère possible et sans commentateurs sur place. Même Cozette, l'idole incomprise de ce forum, s'est cassé. C'est l'enterrement du basket français La bonne solution, c'est d'accepter de ne pas TOUT diffuser mais le diffuser bien. L'Equipe passe un match, avec une offre potable, y a sans doute moyen de passer à terme à deux. Mais deux matchs très bien produits, bien filmés, bien commentés. C'est beaucoup plus positif pour le basket que huit (enfin, sept) produits n'importe comment... Ou un match L'Equipe, un ou deux matchs BeIN. Et les autres, à la salle Faut en finir avec ce diktat du tout dispo, tout merdique. C'est contre-productif sinon pour satisfaire 500 à 1000 mecs par club accros à voir tous les matchs de leur équipe à l'extérieur... Et comme seules des chaines de merde invisibles sont pretes à ça (et encore, dans quelles conditions de prod...) ben tu t'invisibilises Et je ne parle pas du fait que DAZN produit les matchs de façon horrible, avec aucune plus value par rapport à la KeeMotion (ou si peu) mais que c'est payant. Pour avoir une qualité si merdique, qu'au moins ce soit gratuit Pour satisfaire de très rares fanatiques (que DAZN donne les audiences de ses streams, qu'on rigole...), on sacrifie le produit, ça n'a aucun sens. C'est pas pour rien qu'ils ne voulaient plus tout diffuser en intégral (avec leur multiplex). Parce qu'ils savent que si y a 200 ou 300 personnes connectees par match, c'est le max et qu'ils voulaient plus payer de commentateur pour si peu Faut pas oublier que les grands matchs sur Canal Sport à la grande époque dépassaient rarement les 50 000, que SFR faisait 10 000 au mieux. Alors DAZN sur un Roanne-Orléans un samedi à 18h10... je te laisse imaginer
(0) J'aime
thorir
Ah c'est certain que déja du point de vue de DAZN je n'ai pas la moindre idée de comment une plateforme comme ça s'imagine être à l'équilibre un jour, pour moi c'est quasi un mystere, il faut toujours plus de contenus, pour des prix d'abonnements pas extensibles non plus. J'en parlais dans un autre post mais SKWEEK a bien contribué à déréguler le marché concernant notre sport en produisant à perte chaque match (ça n'a pas duré longtemps du reste), mais effectivement notre championnat ne mérite malheureusement pas une couverture totale, c'est financièrement intenable avec des audiences si faibles (chez SKWEEK les estimations étaient autour de 25 000 abonnés mensuels la saison où ils avaient BE+ Euroleague). Les ligues pro de hand et volley ont 2 ou 3 affiches par week-end sur Bein, et la ligue de hand propose les autres matchs sur sa plateforme pour 5€ mensuels, j'suis jamais allé voir comment c'était filmé par contre... Aprés j'peux aussi entendre que pour 16€ avec la Ligue1, la BE, les équipes françaises de BCL + maintenant la Liga ACB, ça puisse être une concentration d'offre qui puisse intéresser certains. On verra si la Liga ACB est satisfaite de son traitement sur DAZN parce que c'était quand même pas mal produit avec Movistar les saisons précédentes...
Répondre
(0) J'aime
petrovic
Un multiplex le samedi mais avec quand même possibilité de suivre un match en particulier de bout en bout ?
Répondre
(0) J'aime
thorir
Oui, c'était l'objet du litige de ces derniers jours mais finalement le multiplex aura lieu EN PLUS du flux de chaque match. Par contre pas certain que ces matchs soient commentés en dehors du multiplex, je ne crois pas que ça ait été précisé.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
