Comment regarder la Betclic Élite sur DAZN en 2025-2026 ?

Depuis 2024, DAZN est le diffuseur exclusif de la Betclic Élite après un accord signé avec la LNB et la FFBB. Ce partenariat historique s’étend jusqu’en 2029 et marque une étape importante pour la visibilité du basket français. En 2025-2026, la plateforme baisse même le prix de son abonnement mensuel à 9,99€ (avec engagement 12 mois).

Un dispositif inédit pour la saison 2025-2026

DAZN a renforcé sa programmation autour de la Betclic Élite :

Quatre rendez-vous fixes : vendredi 20h30, samedi 20h30, dimanche 16h30 et 19h.

Un multiplex chaque samedi à 18h, animé par Max Le Liard et Pape-Philippe Amagou.

Le magazine Super Monday DAZN, présenté par Chloé Westelynck et Stephen Brun.

Tous les grands événements diffusés : All-Star Game, Leaders Cup, Young Star Game.

Une équipe éditoriale experte

Stephen Brun, Pape-Philippe Amagou, Chloé Westelynck, Erwann Abautret, Max Le Liard et Clément Halberstadt composent le dispositif éditorial. Consultants et journalistes reconnus, ils accompagneront les fans avec analyses, commentaires et immersion sur le terrain.

Un partenariat renforcé avec L’Équipe

Grande nouveauté : le match du dimanche soir à 19h sera co-diffusé sur DAZN et sur la chaîne L’Équipe. Ce partenariat inclut également le All Star Game et plusieurs rencontres de Leaders Cup.

Une offre inédite

9,99€/mois avec engagement 12 mois

14,99€/mois sans engagement

L’abonnement donne accès à toute la Betclic Élite mais aussi à la Liga ACB espagnole et à un large catalogue (football européen, sports de combat, golf, etc.).

Quels appareils sont compatibles ?

DAZN est accessible sur :

Smartphones et tablettes (iOS, Android)

TV connectées (LG, Samsung, Sony, Hisense, Panasonic, Philips, Roku…)

Apple TV, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast

Consoles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

