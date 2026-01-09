Recherche
ELITE 2

En attendant le Centrico, Denain et Roanne font le travail mais pas Châlons-Reims; Caen gagne le match de la peur

ÉLITE 2 - En attendant le résultat de l'énorme choc entre Orléans et Blois, les poursuivants s'organisent derrière. En fond de tableau, Caen a remporté le match de la peur contre Challans depuis... la mi-octobre.
00h00
En attendant le Centrico, Denain et Roanne font le travail mais pas Châlons-Reims; Caen gagne le match de la peur

Aaron Levarity meilleur marqueur roannais ce soir

Crédit photo : @Olivier Fusy

Toute l’ÉLITE 2 et se fanbase est forcément suspendue au Centralico de gala qui s’annonce ce samedi 10 janvier entre Orléans et Blois. Surtout parce qu’il concerne les deux premiers du classement, ce qui lui donne une saveur supplémentaire par rapport à d’habitude. Les 9800 places assises du CO’Met ont d’ailleurs été vendues en… 15 minutes.

LIRE AUSSI

Mais en attendant cela, une grosse partie de la 18e journée se jouait ce vendredi 9 janvier, comme d’habitude. Deux poursuivants (Roanne 3e, et Denain 4e) ont fait le travail en l’emportant à domicile, et attendent maintenant le résultat de demain soir pour voir laquelle des deux équipes sera leur nouvelle cible. Au contraire de Châlons-Reims (6e) qui a raté une belle occasion chez Aix-Maurienne (14e), avec une défaite 86-75 en terre savoyarde.

Développement à venir…

LIRE AUSSI

Voilà tous les résultats de cette soirée du 9 janvier, qui compte pour la 18e journée :

ELITE 2 – Journée 18
09/01/2026
DEN Denain
98 94
PAU Pau-Lacq-Orthez
CAE Caen
78 76
CHA Challans
EVR Evreux
85 80
POI Poitiers
AIX Aix-Maurienne
86 75
CHA Champagne Basket
ROU Rouen
82 99
HTV Hyères-Toulon
ROA Roanne
85 80
SCA SCABB
ASA Alliance Sport Alsace
97 94
ANT Antibes
10/01/2026
ORL Orléans
BLO Blois
11/01/2026
QUI Quimper
NAN Nantes
13/01/2026
ROC La Rochelle
VIC Vichy
