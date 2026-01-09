En attendant le Centrico, Denain et Roanne font le travail mais pas Châlons-Reims; Caen gagne le match de la peur

Toute l’ÉLITE 2 et se fanbase est forcément suspendue au Centralico de gala qui s’annonce ce samedi 10 janvier entre Orléans et Blois. Surtout parce qu’il concerne les deux premiers du classement, ce qui lui donne une saveur supplémentaire par rapport à d’habitude. Les 9800 places assises du CO’Met ont d’ailleurs été vendues en… 15 minutes.

Mais en attendant cela, une grosse partie de la 18e journée se jouait ce vendredi 9 janvier, comme d’habitude. Deux poursuivants (Roanne 3e, et Denain 4e) ont fait le travail en l’emportant à domicile, et attendent maintenant le résultat de demain soir pour voir laquelle des deux équipes sera leur nouvelle cible. Au contraire de Châlons-Reims (6e) qui a raté une belle occasion chez Aix-Maurienne (14e), avec une défaite 86-75 en terre savoyarde.

Voilà tous les résultats de cette soirée du 9 janvier, qui compte pour la 18e journée :