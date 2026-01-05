9 800 places vendues en 15 minutes : le derby des leaders entre Orléans et Blois en ÉLITE 2 devrait battre un record !

Il fallait être à l’affut ce lundi matin ! Ouverte à 10 heures, la billetterie pour la rencontre de la 18e journée d’ELITE 2 entre Orléans et Blois a été littéralement prise d’assaut : les 9 800 places assises de CO’Met sont parties en moins d’un quart d’heure relate La République du Centre.

Moins de 15 minutes. C'est ce qu'il vous a fallu pour réserver l'intégralité des places assises de l'Arena. 🥵

(Oui, on n’a même pas eu le temps de publier le post billetterie ouverte). 🎟️ On met en vente des toutes dernières places debout : https://t.co/tQxEi9HTU0#TousOLB pic.twitter.com/z86XPWF9G6 — OrléansLoiretBasket (@OLB45) January 5, 2026

En ÉLITE 2, la deuxième division masculine, les deux clubs du Centre-Val-de-Loire sont ex-æquo à la première place après 17 journées (13 victoires et 4 défaites) pour démarrer l’année 2026.

Le record d’affluence d’un match d’ELITE 2 devrait être battu

« Je n’ai jamais vu une telle effervescence », a commenté Florent Thibault, responsable marketing de l’Orléans Loiret Basket, toujours pour le quotidien local. Cette affluence record s’explique par la rivalité, mais aussi le niveau de jeu affiché par les deux leaders de l’antichambre de la Betclic Elite, qui occupe les deux premières places du championnat pour démarrer l’année 2026, et la rivalité locale, bien entendu.

Face à une demande exceptionnelle, le club orléanais a même mis en vente 500 places supplémentaires en tribunes debout. Les deux tiers avaient déjà trouvé preneur en début d’après-midi, dans la soirée le club a annoncé qu’elles avaient toutes été vendues.

Tout semble indiquer que le record d’affluence du club, établi à 10 134 spectateurs lors du précédent derby en avril dernier, devrait être battu.