Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

9 800 places vendues en 15 minutes : le derby des leaders entre Orléans et Blois en ÉLITE 2 devrait battre un record !

ÉLITE 2 - L’attente autour du derby entre l'Orléans Loiret Basket et l’ADA Blois, programmé ce dimanche 11 janvier à 16h05, atteint des sommets. En ELITE 2, les deux formations occupent sont ex-æquo à la première place après 17 journées (13 victoires, 4 défaites).
|
00h00
Résumé
Écouter
9 800 places vendues en 15 minutes : le derby des leaders entre Orléans et Blois en ÉLITE 2 devrait battre un record !

Les supporters d’Orléans ont vite rempli les travées du CO’Met pour la réception de Blois

Crédit photo : Tuan Nguyen

Il fallait être à l’affut ce lundi matin ! Ouverte à 10 heures, la billetterie pour la rencontre de la 18e journée d’ELITE 2 entre Orléans et Blois a été littéralement prise d’assaut : les 9 800 places assises de CO’Met sont parties en moins d’un quart d’heure relate La République du Centre.

En ÉLITE 2, la deuxième division masculine, les deux clubs du Centre-Val-de-Loire sont ex-æquo à la première place après 17 journées (13 victoires et 4 défaites) pour démarrer l’année 2026.

Le record d’affluence d’un match d’ELITE 2 devrait être battu 

« Je n’ai jamais vu une telle effervescence », a commenté Florent Thibault, responsable marketing de l’Orléans Loiret Basket, toujours pour le quotidien local. Cette affluence record s’explique par la rivalité, mais aussi le niveau de jeu affiché par les deux leaders de l’antichambre de la Betclic Elite, qui occupe les deux premières places du championnat pour démarrer l’année 2026, et la rivalité locale, bien entendu.

Face à une demande exceptionnelle, le club orléanais a même mis en vente 500 places supplémentaires en tribunes debout. Les deux tiers avaient déjà trouvé preneur en début d’après-midi, dans la soirée le club a annoncé qu’elles avaient toutes été vendues.

Tout semble indiquer que le record d’affluence du club, établi à 10 134 spectateurs lors du précédent derby en avril dernier, devrait être battu.

Blois
Blois
Suivre
Orléans
Orléans
Suivre
CO'Met
CO'Met
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
yoyo45
2 équipes coleaders, presque à domicile, dans une salle de 10000 places rempli à craquer..... si le niveau de jeu est à la hauteur des attentes, ce match sera juste une dinguerie !!! Allez l'OLB, tes supporters seront là 🟡🏀🟡
Répondre
(2) J'aime
dem7
Blois qui vient de battre bourg à mon sens possède le meilleur collectif de la division ça tourne bien la balle et ça défend en équipe mais Orléans a de meilleures individualités c'est très ouvert comme match Tâche à vous de monter rapidement votre salle est surdimensionnée pour de l'élite 2 mais vous la remplissez bien à chaque match Je viens la visiter le 24 d'ailleurs et on sera présent dès le lever de rideau avec nos espoirs💪🏼 Hâte d'y être
Répondre
(0) J'aime
sworn
2 vrais beaux clubs, une proximité géographique, co-leader, une superbe salle : que demandez de mieux ?
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Liga Endesa
00h00Dernier de Liga Endesa, Grenade, le club de Jonathan Rousselle et William Howard, change de coach
Coupe de France Masculine
00h00Blois fait tomber Bourg et s’offre le premier quart de finale de la Coupe de France de son histoire !
ELITE 2
00h00Officiel : Damien Bouquet renforce Quimper
Première expérience en France pour l'Estonien Kregor Hermet, à Dijon
Betclic ELITE
00h00La JDA Dijon mise sur un international estonien pour densifier son secteur intérieur
Les supporters d'Orléans ont vite rempli les travées du CO'Met pour la réception de Blois
ELITE 2
00h009 800 places vendues en 15 minutes : le derby des leaders entre Orléans et Blois en ÉLITE 2 devrait battre un record !
John Ford a quitté le club de Trapani à son tour
Basketball Champions League
00h00Qualifiés pour le play-in de BCL, les Trapani Sharks vont-ils déclarer forfait ?
À l’étranger
00h00Après Orléans, Xavier Johnson rebondit en Allemagne
À l’étranger
00h00Amine Noua marque les esprits face à l’Olympiakos, malgré la défaite de l’Aris
Ergin Ataman et le Panathinaïkos Athènes vont-ils pouvoir compter sur une énorme recrue pour finir la saison d'EuroLeague
EuroLeague
00h00Un « gros transfert » au Panathinaikos ? Quand le propriétaire du club tease une arrivée en plein live Instagram
Adama Bal a marqué 16 points pour les Knicks pour clôturer son premier week-end de l'année
G League
00h00Adama Bal signe sa meilleure performance en saison régulière
1 / 0
Livenews NBA
Amen Thompson et Anthony Davis lors de la rencontre entre Rockets et Mavericks
NBA
00h00NBA China Games 2026 : Mavericks et Rockets s’affronteront à Macao
Michael Porter Jr sous le maillot des Brooklyn Nets
NBA
00h00Michael Porter Jr au cœur des rumeurs de transfert NBA avant la deadline
Draymond Green en explications avec le corps arbitral
NBA
00h00Draymond Green exclu pour la deuxième fois en deux semaines
Jalen Suggs, meneur du Magic d'Orlando
NBA
00h00La NBA interdit à Jalen Suggs de porter son bandeau autour du cou
Derrick Jones Jr face aux Kings
NBA
00h00Derrick Jones Jr. rechute : nouvelle blessure au genou pour l’ailier des Clippers
NBA
00h00« La NBA, c’est la sécurité à vie » : Guerschon Yabusele explique pourquoi la ligue américaine change tout financièrement
Betclic ELITE
00h00Nadir Hifi ne s’en cache pas : « La NBA, c’est clairement le prochain objectif »
NBA
00h00Retour rassurant pour Maxime Raynaud, Nolan Traoré maladroit mais Brooklyn fait plonger Denver
NBA
00h00Nouveau double-double pour Rudy Gobert, taille patron face à Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly
Alperen Sengun, contraint de quitter le parquet
NBA
00h00La blessure d’Alperen Sengun fragilise les Houston Rockets
1 / 0