Anthony Davis veut rester à Dallas malgré les rumeurs de trade

Alors que son nom circule régulièrement dans les rumeurs d’échange, Anthony Davis a une vision claire de son avenir. Le pivot des Dallas Mavericks souhaite rester dans l’équipe texane et espère voir Kyrie Irving revenir de blessure pour former un duo redoutable.

Après la victoire 110-104 contre Houston samedi, Davis s’est montré optimiste concernant le retour d’Irving, actuellement blessé à un ligament croisé antérieur. « Évidemment, c’est un joueur exceptionnel, un futur membre du Hall of Fame. Il change la dynamique de notre équipe. Donc, quand il reviendra, nous serons une équipe encore meilleure », a confié Davis aux journalistes.

Une préférence claire malgré un marché complexe

Selon Tim MacMahon d’ESPN, la position de Davis est sans ambiguïté. « La préférence d’Anthony Davis serait de rester à Dallas et d’obtenir une extension cet été », a expliqué le journaliste sur NBA Today. Cette volonté intervient alors que les Mavericks traversent une période difficile avec un bilan de 13 victoires pour 23 défaites, les plaçant au 11e rang de la Conférence Ouest.

Cependant, construire un marché autour de Davis s’avère délicat pour Dallas. Âgé de 32 ans, l’intérieur perçoit 54,1 millions de dollars cette saison, avec 58,5 millions garantis en 2025-2026 et une player option estimée à 62,8 millions pour 2027-2028. Ce poids financier considérable limite le nombre de franchises capables de s’aligner.

Les interrogations récurrentes sur sa durabilité constituent un autre frein. Davis n’a dépassé la barre des 61 matches qu’une seule fois depuis la saison 2018-2019, un historique de blessures qui pèse dans l’évaluation de sa valeur à long terme.

Chris Haynes: "The Atlanta Hawks remain very intrigued with the possibility of acquiring Anthony Davis via a trade. If a deal was able to materialize…it would not involve Trae Young" pic.twitter.com/j9EG7IrkoU — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) December 27, 2025

Des performances solides en attendant

Sur le terrain, Davis continue de démontrer son niveau d’excellence. Lors de la victoire contre Houston, il a compilé 26 points, 12 rebonds et 5 contres en 39 minutes, dans une performance vintage. Cette saison, en 18 matches disputés, il affiche des moyennes de 20,4 points, 10,8 rebonds et 1,7 contre.

Selon plusieurs insiders de The Athletic, un éventuel échange serait plus réaliste durant l’intersaison qu’avant la trade deadline. « Les trades en cours de saison sont par nature plus compliqués que ceux de l’été, et Dallas traverse en plus une phase de transition organisationnelle », souligne Sam Amick, se montrant sceptique sur un mouvement imminent.

La situation reste donc complexe : Anthony Davis sait ce qu’il veut, mais les Mavericks devront composer avec de nombreuses contraintes financières et sportives avant de trancher définitivement sur l’avenir de leur star.