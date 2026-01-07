La brillante nuit des Français en NBA : Sarr exceptionnel, des records pour Coulibaly, Penda et Beringer, Gobert impressionne le sélectionneur de Team USA

Il y a des soirées comme ça… Cette nuit du mardi 6 janvier restera remarquable pour les Français en NBA. Si l’on ajoute le retour réussi de Victor Wembanyama à Memphis (30 points en 21 minutes), tous les tricolores ont brillé.

« Gobert, l’un des joueurs les plus sous-estimés »

« Une bonne défense ne termine généralement pas sur Instagram ou sur Twitter », nous disait Rudy Gobert le week-end dernier. Peut-être pas, mais cela lui vaut le respect des plus grands techniciens aux États-Unis.

« Rudy Gobert continue d’être l’un des joueurs les plus sous-estimés du championnat », a ainsi applaudi Erik Spoelstra, l’entraîneur de Miami, futur sélectionneur de Team USA. « Il sait qui il est, il sait comment il peut peser sur un match. Quand je l’ai vu détruire son équipe dans le vestiaire, je me suis dit : « Oh merde… » Sans marquer 35 points, il représente une telle force sur le parquet. Il va au rebond, il amène une dimension physique et tous ces éléments qui aident son équipe. »

Sat in with Eric Spoelstra after the game. High praise for Rudy Gobert. "[Kel'el Ware was introduced to] a proud, veteran winning player. Rudy Gobert continues to be one of the more underrated players in this league."

"He knows who he is, he knows how he impacts the…"

Gobert a mangé Bam Adebayo

Erik Spoelstra pouvait être beau joueur puisqu’il a vu Rudy Gobert marcher sur sa raquette. Le natif de Saint-Quentin a ainsi cumulé 13 points à 5/6, 17 rebonds et 2 contres.

Petit bonus : alors qu’il avait déjà fait grandement souffrir Bam Adebayo le week-end dernier, mais s’était retrouvé affiché sur les réseaux sociaux à cause d’une seule action, l’ancien choletais a cette fois complètement éteint le champion olympique, contenu à 7 points à 3/11. Et c’est même lui qui s’est offert l’action la plus marquante du soir !

Rudy Gobert SHUT DOWN Bam Adebayo on this isolation. 📺 NBC (ET/CT/Select MT) and Peacock pic.twitter.com/39LJiZ6KA9 — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) January 7, 2026

Beringer égale son record

Autre cerise sur le gâteau pour les Wolves : Joan Beringer a profité du garbage time pour obtenir un peu de temps de jeu (4 minutes et 40 secondes de jeu). Le rookie alsacien a bien exploité ces miettes en inscrivant 6 points, égalant ainsi son record dans la grande ligue.

Raynaud, un beau duel face à Anthony Davis

Autre rookie à la fête, avec de bien meilleurs standards : Maxime Raynaud. Alors qu’il fait comprendre aux Américains match après match qu’il n’aurait jamais dû être drafté aussi bas qu’à la 42e place, le Parisien s’est encore distingué face à Dallas.

Quasiment le joueur le plus utilisé par les Kings (35 minutes), il a frôlé le double-double avec 14 points à 6/7, 9 rebonds, 1 passe et 1 interception.

Surtout, sa défense dans le money-time a été particulièrement remarquée, y compris face à Anthony Davis. « J’apprends beaucoup de ce genre de match », a-t-il confié en conférence de presse, le cœur brisé par la courte défaite de Sacramento (98-100).

Kings rookie Maxime Raynaud talks about the loss to the Mavericks, what he feel his team showed the national TV audience, what he's seeing from Sacramento's rough 4th quarters and rotations in light of injuries. pic.twitter.com/No1MVGyJ3a — Sean Cunningham (@SeanCunningham) January 7, 2026

Sarr, quel impact !

Enfin, difficile d’évoquer la nuit réussie des Français en NBA sans mentionner la performance accomplie d’Alexandre Sarr face à Orlando. Relancé à dix minutes du buzzer final alors que l’avance de Washington fondait (de +14 à +8 en 116 secondes), le Toulousain a changé le match, écœurant les intérieurs floridiens avec une dissuasion phénoménale dans le dernier quart-temps.

Alex Sarr tape from the fourth quarter alone tonight. Total defensive dominance. The Wizards' lead shrunk, so Brian Keefe put Sarr back in, and he completely re-flipped the momentum in the Wizards' favor. Player of the game for sure. pic.twitter.com/p0v9z8Mvsz — Bijan Todd (@bijan_todd) January 7, 2026

« Je me sens bien meilleur que lors de ma saison rookie », a-t-il indiqué en conférence de presse. « Je vois que j’ai beaucoup plus d’impact des deux côtés du terrain. Offensivement, je suis plus agressif et plus physique défensivement. » Et cela s’est vu dans les statistiques puisqu’il s’est offert l’une de ses meilleures fiches de la saison avec 23 points à 7/14, 8 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 4 contres en 31 minutes.

Banchero dans la poche de Coulibaly

De son côté, Bilal Coulibaly a été excellent défensivement, étouffant la star adverse Paolo Banchero (14 points à 5/10). Une activité récompensée par son record d’interceptions en NBA : 5.

« J’ai voulu être physique avec lui car je ne l’avais pas été assez lors du dernier match et il avait beaucoup marqué (28 points le 2 novembre) », a reconnu l’ancien ailier des Metropolitans 92. « Là, c’est moi qui ait imposé ma volonté dès le début, en lui piquant le ballon dès la première interception notamment. »

"That's called a New York strip right there…" "Medium well." 😂😂😂 Bilal Coulibaly and the Wizards lead by 6 in the 2Q. Watch here: https://t.co/pUW6zg3qsI pic.twitter.com/FGNDV33dWs — NBA (@NBA) January 7, 2026

Dans une victoire de huit points (120-112), les deux français de Washington ont eu le meilleur +/- des Wizards : +23. À sa démonstration défensive, Bilal Coulibaly a ajouté 14 points à 4/8, 8 rebonds et 3 passes décisives.

Penda a sonné la révolte

Après la rencontre, l’ailier vice-champion olympique a obtenu un joli cadeau de la part de son adversaire du soir : Noah Penda, pas rancunier pour le coup.

🇫🇷🔥✍️ « Continue de taffer frérot, c’est lourd ce que tu fais » Le maillot de Noah Penda dédicacé pour Bilal Coulibaly après la rencontre. https://t.co/i5SENAZvht pic.twitter.com/WiyZkUENQ6 — Eliott Caillot (@eliott_caillot) January 7, 2026

Le rookie du Magic a passé la soirée à se chambrer avec ses deux compatriotes. Et s’il a été éteint en première mi-temps, il s’est ajouté au festival tricolore au retour des vestiaires, faisant croire à Orlando qu’un retour était possible.

Avec quatre autres jeunes sur le parquet, l’ancien vichyssois a ramené le Magic en deuxième période, à tel point que son coach Jamahl Mosley n’a plus remis les titulaires pendant 15 minutes d’affilée.

De quoi valoir à Noah Penda son plus gros temps de jeu de la saison (27 minutes), pour une belle productivité (10 points à 4/7, 4 rebonds, 2 passes décisives, 4 interceptions et 1 contre).

Une petite surprise, sachant qu’il était sevré de temps de jeu depuis le début de l’année 2026 et n’avait pas du tout participé aux dernières sorties floridiennes…