Jeux olympiques

Team USA connaît son nouveau sélectionneur pour l’horizon JO 2028 !

Après le mandat Steve Kerr devrait s'ouvrir celui d'Erik Spoelstra à la tête de Team USA. L'entraîneur de Miami devrait être nommé sélectionneur des États-Unis
|
00h00
Résumé
Écouter
Team USA connaît son nouveau sélectionneur pour l’horizon JO 2028 !

Erik Spoelstra a été champion olympique 2024 dans un rôle d’assistant

Crédit photo : © John David Mercer-Imagn Images

Depuis le départ de Mike Krzyzewski, en 2016, qui a tenu la barre pendant onze ans, Team USA ne conserve pas un sélectionneur pendant plus d’un mandat olympique.

Gregg Popovich a d’abord assuré la succession jusqu’à Tokyo 2021, jusqu’à ce que Steve Kerr ne reprenne le flambeau pour le projet Paris 2024. Les deux coachs présentent le même bilan : un fiasco à la Coupe du Monde, suivi d’une médaille d’or olympique.

Dans le staff de Team USA depuis 2021

Moyennement convaincant dans le jeu proposé à Manille et Paris, l’entraîneur des Golden State Warriors ne poursuivra pas sa mission à la tête des États-Unis. Selon Shams Charania, il devrait être remplacé par Erik Spoelstra (54 ans), le technicien de Miami.

Double champion NBA avec le Heat (2012 et 2013), Coach Spo représente le choix de la continuité, dans la mesure où il était dans le staff de Steve Kerr lors des deux dernières campagnes. Préféré à l’autre candidat majeur, Tyronn Lue, il aura la lourde responsabilité de mener Team USA lors d’une olympiade à la maison (Los Angeles 2028), sans négliger la Coupe du Monde au Qatar l’année d’avant.

« C’est un tel honneur »

“Je ferai n’importe quoi pour USA Basketball”, disait Spoelstra à The Athletic l’année dernière lorsque le média l’interrogeait sur la perspective de devenir sélectionneur. “Cela devrait être comme ça pour quiconque, joueurs et membres du staff. C’est une telle expérience, un tel honneur, donc on le fait. On ne peut pas passer à côté de ces expériences. J’accepterai n’importe quel rôle.”

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
