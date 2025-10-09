Team USA connaît son nouveau sélectionneur pour l’horizon JO 2028 !

Depuis le départ de Mike Krzyzewski, en 2016, qui a tenu la barre pendant onze ans, Team USA ne conserve pas un sélectionneur pendant plus d’un mandat olympique.

Gregg Popovich a d’abord assuré la succession jusqu’à Tokyo 2021, jusqu’à ce que Steve Kerr ne reprenne le flambeau pour le projet Paris 2024. Les deux coachs présentent le même bilan : un fiasco à la Coupe du Monde, suivi d’une médaille d’or olympique.

Dans le staff de Team USA depuis 2021

Moyennement convaincant dans le jeu proposé à Manille et Paris, l’entraîneur des Golden State Warriors ne poursuivra pas sa mission à la tête des États-Unis. Selon Shams Charania, il devrait être remplacé par Erik Spoelstra (54 ans), le technicien de Miami.

Just in: USA Basketball is expected to name Erik Spoelstra as the new head coach of the men's national team, sources tell ESPN. Spoelstra succeeds Steve Kerr for the next World Cup and the 2028 Summer Olympics after serving as a lead assistant on Team USA's 2024 gold medal squad. pic.twitter.com/eApR2LsXeB — Shams Charania (@ShamsCharania) October 9, 2025

Double champion NBA avec le Heat (2012 et 2013), Coach Spo représente le choix de la continuité, dans la mesure où il était dans le staff de Steve Kerr lors des deux dernières campagnes. Préféré à l’autre candidat majeur, Tyronn Lue, il aura la lourde responsabilité de mener Team USA lors d’une olympiade à la maison (Los Angeles 2028), sans négliger la Coupe du Monde au Qatar l’année d’avant.

« C’est un tel honneur »

“Je ferai n’importe quoi pour USA Basketball”, disait Spoelstra à The Athletic l’année dernière lorsque le média l’interrogeait sur la perspective de devenir sélectionneur. “Cela devrait être comme ça pour quiconque, joueurs et membres du staff. C’est une telle expérience, un tel honneur, donc on le fait. On ne peut pas passer à côté de ces expériences. J’accepterai n’importe quel rôle.”