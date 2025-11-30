Cholet coupe l’un de ses arrières durant la trêve internationale

Cholet Basket tourne une page. L’arrière américain Daylen Kountz (1,93 m, 25 ans) ne portera plus le maillot choletais après un début de saison délicat et une série de quatre revers en Betclic ELITE. En difficulté dans l’adaptation au championnat de France, l’ancien meilleur scoreur du championnat hongrois quitte les Mauges sans que le club n’ait encore trouvé son remplaçant.

Un départ acté après neuf matches de championnat

Selon Ouest-France, Daylen Kountz a quitté Cholet et ne fera pas le déplacement à Strasbourg ce mercredi 3 décembre en Coupe de France. Un accord a été trouvé entre ses représentants et le club.

Auteur de 9 matches en Betclic ELITE (7,6 points, 1,6 rebond, 1 passe décisive) et de 5 rencontres en Ligue des Champions (13,4 points, 2,6 rebonds, 2 passes décisives), il n’a jamais réellement passé le cap attendu en France.

Arrivé tardivement cet été en raison de problèmes de visa, l’arrière avait manqué une partie de la préparation et semblait en payer le prix. S’il avait montré des séquences intéressantes offensivement, ses limites défensives ont rapidement pesé dans un championnat parmi les plus physiques du continent. Son départ avait déjà été étudié en tout début de saison, mais Dylan Addae-wusu (1,93 m, 24 ans) avait choisi de rejoindre le championnat polonais.

Des attentes défensives incompatibles avec son profil

L’entraîneur Fabrice Lefrançois, adepte d’un basket rigoureux sur les bases défensives, a dû constater match après match que le back-up de Gérald Ayayi ne parvenait pas à répondre aux exigences du poste.

En difficulté dans les oppositions et sur la capacité à contenir les extérieurs adverses, l’Américain n’a pas su durablement s’imposer.

Dans un contexte déjà fragilisé par quatre défaites de suite en Betclic ELITE, le staff choletais a donc décidé de provoquer un électrochoc en modifiant la rotation du poste 2.

Cholet doit maintenant trouver son remplaçant

Plusieurs pistes sont à l’étude pour remplacer Daylen Kountz. Le directeur sportif Guillaume Costentin travaille activement au recrutement d’un nouvel arrière, avec un défi clair : trouver et qualifier un joueur le plus vite possible.

Un renfort pour la Coupe de France à Strasbourg apparaît difficile mais pas impossible, tandis que l’objectif minimum est d’enrôler un nouveau joueur pour la réception de Limoges le week-end suivant.