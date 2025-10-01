Recherche
Betclic Élite

Déjà un changement d'effectif à Cholet ?

Betclic ÉLITE - Après une première victoire convaincante contre Strasbourg, Cholet Basket explore le marché pour se renforcer. Le club des Mauges discute avec Dylan Addae-Wusu, arrière athlétique passé par Seton Hall et récemment engagé avec Cantabria en Espagne.
|
00h00
Résumé
Écouter
Déjà un changement d’effectif à Cholet ?

Dylan Addae-Wusu sort de son cursus NCAA, terminé à Seton Hall

Crédit photo : © Vincent Carchietta-Imagn Images

Le large succès de Cholet contre la SIG Strasbourg (92-74) n’empêche pas le staff choletais de réfléchir à des ajustements. Le club de la Meilleraie veut densifier son secteur extérieur et aurait ciblé Dylan Addae-Wusu, un arrière réputé pour son impact défensif et son abattage dans le jeu sans ballon.

Un profil aux antipodes de Daylen Kountz

Aligné seulement 12 minutes face à Strasbourg, Daylen Kountz (1,93 m, 25 ans) — meilleur scoreur du championnat hongrois en 2024-2025 — pourrait voir sa place menacée. Car contrairement à lui, Dylan Addae-Wusu n’est pas un joueur porté par les statistiques. L’ancien de Seton Hall se distingue par son énergie, son physique puissant (108 kg) et sa capacité à défendre sur plusieurs postes.

Athlétique, dur sur l’homme, il est décrit comme un « grinder », un joueur de devoir qui prend les tâches ingrates : écrans, rebonds offensifs, aides défensives. Meilleur passeur des Pirates, il a aussi montré de réelles qualités de tir extérieur (38,1% de réussite à 3-points en 2022-2023 avec St John’s).

Dylan Addae-Wusu est réputé pour être un gros défenseur (photo : Brad Penner-Imagn Images)
Dylan Addae-Wusu est réputé pour être un gros défenseur (photo : Brad Penner-Imagn Images)

Un parcours NCAA marqué par la polyvalence

À Seton Hall, Addae-Wusu tournait à 10 points, 3,8 rebonds et 3,3 passes en 17 minutes de moyenne sur la saison 2024-2025, preuve de son rendement au-delà des chiffres bruts. Ses saisons NCAA témoignent d’une régularité et d’une progression constante, avec plusieurs matches références à plus de 20 points.

Lancé sur le circuit européen à l’intersaison, il a pris part à la préparation de Malaga, où il s’est distingué en marquant 12 points en 18 minutes contre le Real Madrid.

Déjà engagé en Espagne, mais…

Le 22 septembre dernier, Addae-Wusu a signé pour deux mois avec Cantabria, en deuxième division espagnole (Primera FEB). Mais selon nos informations, l’Américain pourrait rapidement changer de cap : Cholet le suit de près et un autre club d’Europe de l’Est lui aurait également formulé une offre importante.

Un renfort potentiel précieux pour Cholet

Si son arrivée se concrétisait, Dylan Addae-Wusu viendrait apporter un profil complémentaire à l’effectif choletais : intensité défensive, leadership discret mais réel, et une capacité à peser dans le jeu collectif sans chercher à briller uniquement par les points.

Une qualité rare et recherchée pour une équipe qui vise à confirmer son bon départ en Betclic ÉLITE et va participer à la saison de Ligue des Champions (BCL).

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Cholet
Cholet
