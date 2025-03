Orléans – Blois : un record de plus de 10 000 spectateurs pour un derby décisif

Le choc entre Orléans Loiret Basket et l’ADA Blois, ce samedi 5 avril à CO’Met, ne sera pas seulement décisif dans la course à la montée en Betclic ÉLITE. Il entrera aussi dans l’histoire de la Pro B avec une affluence record : 10 134 spectateurs sont attendus dans l’Arena orléanaise, soit le plus grand total jamais enregistré pour un match de deuxième division française.

🚨 𝗢𝗟𝗕 – 𝗕𝗹𝗼𝗶𝘀 : 𝗴𝘂𝗶𝗰𝗵𝗲𝘁 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗲́ ! 🚨 Alerte RECORD ! 🏅 Ce samedi 5 avril, vous serez 10 134 spectateurs pour ce premier Centrico de l'histoire à CO'Met ! ✨ Un record tout événement confondu à l'Arena… 😲 🎨 : @sadmase #TousOLB pic.twitter.com/eoK2UNinjE — OrléansLoiretBasket (@OLB45) March 31, 2025

Un Centrico à enjeux et à guichets fermés

La fièvre monte dans le Loiret. Pour la première fois depuis le déménagement d’Orléans Loiret Basket dans la salle CO’Met, un derby contre l’ADA Blois va s’y tenir. Et ce « Centrico » aura tout d’un événement historique : toutes les places ont trouvé preneur, ce qui portera la jauge à 10 134 spectateurs, un record pour un match de Pro B.

Le précédent record d’affluence à CO’Met avait été établi le 27 décembre dernier, lors du match de Noël contre Poitiers, avec 9 928 spectateurs. Un chiffre désormais dépassé, après la vente des dernières places debout pour ce choc comptant pour la 31e journée de saison régulière.

Mais ce derby n’est pas qu’un événement populaire : il est crucial au classement. Orléans, leader avec 22 victoires pour 8 défaites, reçoit son dauphin blésois (21 victoires, 9 défaites). L’enjeu est clair : prendre une option dans la course à la montée directe en Betclic ÉLITE, alors qu’il ne restera que trois journées à disputer après cette confrontation.

Cette rencontre au sommet, entre deux clubs aux ambitions élevées et au passé commun récent en première division, promet de marquer un tournant dans cette fin de saison de Pro B. Une chose est sûre : le public, lui, a déjà répondu présent.