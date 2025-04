Soutenir BeBasket en s’abonnant, c’est faire vivre un média 100% indépendant dédié au basket français

BeBasket n’est pas un grand groupe média, ni une machine à clics. Depuis le 4 janvier 2010, on fait le choix de parler basket avec passion, exigence et régularité. De mettre en lumière le championnat de NM1 comme l’EuroLeague, les jeunes espoirs comme les anciens de Pro B, les clubs amateurs comme les têtes d’affiche. Ce travail, on le mène chaque jour avec rigueur et indépendance. Et en 2025, plus que jamais, on a besoin de vous pour continuer.

Un virage important en 2023

À l’été 2023, BeBasket a pris un nouveau virage. Un site repensé, de nouvelles fonctionnalités, l’ajout de statistiques, une présence renforcée sur le terrain et une équipe rédactionnelle qui s’étoffe au fil des mois. Ce sont autant de pas concrets vers un média plus solide, plus réactif et plus ambitieux.

Tout cela, on le construit avant-tout grâce à nos revenus publicitaires. Mais on sait à quel point la pub peut gâcher l’expérience de lecture, prendre de la place, ralentir la navigation. C’est toutefois ce qui nous permet de vous proposer ce contenu. Seulement, il a ses limites.

Un contexte difficile pour les médias sportifs

Depuis les Jeux Olympiques, les revenus publicitaires autour du sport n’ont cessé de baisser. Dans ce contexte déjà tendu, les médias qui s’intéressent spécifiquement au basket français se raréfient, avec la disparation dernièrement de nos amis de Basket Le Mag. Beaucoup ont déjà disparu avant cela, d’autres peinent à survivre.

Nous, on s’accroche. Car on croit profondément en ce qu’on fait. Mais on ne peut pas avancer seuls. Pour continuer à se développer, pour continuer à vous proposer des contenus enrichis, de l’analyse, des interviews, des déplacements, on a besoin de moyens. Et ces moyens, ce sont aussi vos abonnements.

BeBasket, c’est vous autant que nous 🙌 📣 Encore en 2025, on compte encore sur votre soutien pour faire vivre un média 100% basket français, sans pub et avec passion 🇫🇷 💙 Abonnez-vous et faites partie de l’aventure : https://t.co/HxoIkqaLOa pic.twitter.com/J2fRxzp2qc — BeBasket (@Be_BasketFr) April 17, 2025

Une communauté fidèle et engagée

Parmi nos lecteurs, beaucoup sont là depuis longtemps. Des passionnés de basket français, des curieux, des parents de jeunes joueurs, des anciens du terrain, des supporters de clubs pros ou amateurs. Vous êtes nombreux à partager notre vision du journalisme : sérieux, sans putaclic, sans concessions, mais toujours tourné vers le terrain et ses réalités.

Vous êtes aussi nombreux à nous dire que BeBasket, c’est votre site de référence. Et pour que ça continue, pour que ça grandisse, on a besoin de vous.

Un abonnement pour soutenir, pas pour exclure

S’abonner à BeBasket, c’est faire un geste symbolique et concret à la fois. Symbolique, parce que vous soutenez un média indépendant. Concret, parce que vous permettez de garder l’info accessible à tous, sans mur payant intégral, tout en garantissant un site 100% sans publicité.

Et on vous prépare encore des surprises. Des évolutions, des projets éditoriaux, des formats nouveaux. Mais chaque étape dépendra de votre soutien.

Merci de faire partie de l’aventure

S’abonner à BeBasket, c’est participer à un projet qui dure depuis 15 ans, et qui veut encore durer longtemps. C’est défendre un espace pour le basket français dans les médias. C’est faire vivre une équipe de journalistes passionnés, proches du terrain, et indépendants.

Merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà. Et bienvenue à celles et ceux qui rejoindront l’aventure.

👉 Pour s’abonner : cliquez-ici

– L’équipe de BeBasket