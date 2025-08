Janelle Salaün offre la victoire aux Valkyries d’une grande Iliana Dossou-Yovo Rupert !

17 points. C’est l’avance sabordée par les Golden State Valkyries face à Washington, alors qu’elles étaient devant au score pendant 37 minutes. Les joueuses de San Francisco ont joué à se faire peur à DC, où elles s’imposent finalement in-extremis 68-67 sur un panier de Janelle Salaün.

Sit back and watch Ja go to work. 💪 pic.twitter.com/n8ZwDdAxVK — Golden State Valkyries (@valkyries) August 1, 2025

Les deux équipes ont offert un final haletant au public de la CareFirst Arena, Valkyries et Mystics se tenant en un point pendant les sept dernières minutes (seulement 4 points à 2 sur la période).

Auteure du panier de la gagne à une minute de la fin, Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) ressort de la rencontre avec 9 points à 3/9 aux tirs et 4 rebonds en 37 minutes, titulaire aux côtés d’une deuxième Française élue joueuse du match : Iliana Dossou-Yovo Rupert (1,94 m, 24 ans).

Menaçante par sa pose d’écran et par sa capacité à dégainer rapidement, l’intérieure française a joué 33 minutes dans le cinq majeur pour 11 points à 3/5 à 3-points, mettant les Valkyries en confiance à l’extérieur. Impactante offensivement mais aussi défensivement, la Française a dominé la raquette avec 7 rebonds dont 6 défensifs, mais aussi 2 interceptions.

Iliana Rupert from downtown x2 🎯 She's shooting 45% from three this season and looking every bit the part! GSV-WAS | Prime pic.twitter.com/uUO5Tdw33Q — WNBA (@WNBA) July 31, 2025

La dernière Française du trio des Valkyries Carla Leite (1,75 m, 21 ans) a cette fois-ci été discrète après son dernier gros match face à Atlanta. La meneuse ressort du match avec 4 points à 1/4 aux tirs, mais avec tout de même le meilleur +/- de son équipe (+8). Avec un bilan à l’équilibre (13-13), la plus jeune franchise de la Ligue soigne ses débuts en WNBA et se positionne déjà dans la course aux play-offs avec une cinquième place de conférence.