« Basket Le Mag », c’est fini !

Dans les kiosques ou les boîtes aux lettres, cela fera un gros vide ce mois-ci : le n°95 de Basket Le Mag ne sortira pas. Et il faudra s’y habituer : il n’y aura pas non plus de n°96, ni même de n°100, puisque Basket Le Mag s’arrête. « La société qui l’éditait à déposé le bilan, pour raisons économiques », annonce le mensuel dans un communiqué.

🗞️À nos lectrices, à nos lecteurs 🛑Basket Le Mag arrête sa publication pic.twitter.com/XECLMZlqER — Basket le Mag (@basketlemag) April 11, 2025

Presque une décennie de parution

La fin d’une aventure remarquable, longue de pratiquement neuf ans, menée par un seul journaliste (Yann Casseville), soutenu par quelques collaborateurs historiques de la presse basket (Loïc Boquien à la publicité, Thierry Deschamps au montage).

Lui-même ancien stagiaire de BasketNews, puis rédacteur pour Basket Hebdo, notre confrère Yann Casseville avait pris le par(t)i d’un pas de recul sur l’actualité lors de l’arrêt de Basket Hebdo en 2016 : devenir un mensuel, sortir du cycle infini des informations, pour mieux se concentrer sur les hommes et les femmes qui font ce sport, pour mieux raconter des histoires, des parcours. Cela a donné un média multi-terrains, extrêmement diversifié, capable de placer Stephen Curry ou Céline Dumerc en Une, capable d’ouvrir ses colonnes à la coqueluche olympique Isaïa Cordinier ou la glorieuse ancienne Jacky Chazalon dans un même numéro…

On se souviendra aussi du témoignage du sélectionneur espagnol de la Corée du Nord, Ricardo Gonzalez Davila, ou de la première Une de magazine accordée à un jeune Espoir nanterrien de 16 ans en décembre 2020 : un certain Victor Wembanyama…

À l’ère d’un contexte précaire de la presse papier, que Basket Le Mag soit viable pendant quasiment une décennie (traversée en plus par le Covid !) fut la plus belle preuve de sa qualité. Difficile, notamment, de ne pas penser à l’indispensable guide de la saison, institution depuis les années Maxi Basket, qu’il n’est pas rare de retrouver les vendredi ou samedi soir dans les tribunes de presse des salles LNB afin d’aider les journalistes régionaux à mieux connaître l’équipe adverse…

Alors que le basket français continue de cruellement manquer de visibilité, malgré des résultats inédits, sa disparition représente forcément une perte marquante dans le paysage médiatique. Basket Le Mag nous manquera.