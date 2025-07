Premier adversaire des Bleus, la Belgique officiellement privée de ses joueurs NBA pour l’Euro

L’espoir des Belgian Lions était mince depuis la parution d’une première liste sans Toumani Camara (Portland) et Ajay Mitchell (Oklahoma City), mais il avait le mérite d’existe encore un peu… « Plus d’informations concernant leur éventuelle participation seront communiquées dès que possible », communiquait la fédération belge le 16 juillet.

Deux semaines après, les dernières illusions de nos voisins se sont évanouies. Les deux représentants belges en NBA ne participeront pas à l’EuroBasket, où la sélection de Dario Gjergja croisera la route de l’équipe de France dès le premier jour de compétition le 28 août.

« Hâte de jouer, mais le moment n’est pas idéal »

Dans un drôle de communiqué, où l’on prête une impatience aux deux NBAers de revêtir le maillot belge dans les années futures, alors que leur prochaine opportunité sera sûrement en 2029 pour le prochain EuroBasket, la fédération explique qu’Ajay Mitchell, sacré champion avec le Thunder, « a décidé de se reposer et de récupérer pour la nouvelle saison NBA après un championnat long et éprouvant et sa blessure au pied », mais qu’il « reste motivé pour jouer pour la Belgique et se réjouit des opportunités qui se présenteront dans les années à venir. »

Quant au chien de garde des Blazers, le refrain est identique. « Toumani Camara a également hâte de jouer pour l’équipe nationale. Cependant, cet été n’est pas le moment idéal pour rejoindre les Belgian Lions, car il poursuit ses démarches pour concrétiser une nouvelle étape importante de sa carrière en NBA. »

Retraite surprise pour Gillet

Sachant qu’un taulier, l’ex-chalonnais Pierre-Antoine Gillet, a pris de court tout le monde en annonçant sa retraite internationale la semaine dernière, Dario Gjergja a rappelé quatre joueurs pour la suite de la préparation : l’ancien portelois Elias Lasisi (Anvers), Alexander Raedschelders (Okapi Aalst), Niels Van Den Eynde (Okapi Aalst) et Michael Gilmore (UC Piacenza).