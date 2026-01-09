17e défaite de suite de l’ASVEL à l’extérieur, qui rate son money-time à Baskonia

Deuxième match en trois jours et deux scénarios très similaires pour l’ASVEL en EuroLeague. Après avoir craqué dans le dernier quart-temps chez le Real Madrid, les Villeurbannais ont fait de même à quelques centaines de kilomètres au nord. C’est cette fois chez les Basques de Baskonia qu’ils se sont inclinés (78-73), alors qu’ils menaient à l’entame du dernier quart-temps. Le money-time a été mal géré, surtout au niveau de la gestion des fautes dans la dernière minute (aucune pour stopper le chronomètre, mais une faute sur un and-one à 20 secondes du terme). Interrogé après la rencontre par l’EuroLeague TV, Pierric Poupet s’est montré énervé et a expédié l’interview en 10 secondes.

Sans son maestro Nando de Colo – que l’ASVEL ne cherche pas à remplacer tout de suite – les money-time sont forcément plus durs à gérer pour ceux qui ont pris son relais. Cela s’est vu ce soir. Comme un symbole, c’est l’ex-villeurbannais Timothé Luwawu-Cabarrot – de retour de maladie – qui termine MVP de la rencontre avec 21 points à 6/11 aux tirs. Il a décrit son ancienne équipe comme « talentueuse, avec encore des bons joueurs. »

Pas suffisant pour s’imposer ce soir dans un duel de fond de classement. Ils se retrouvent donc en 19e position à égalité de bilan avec le Partizan et l’Anadolu, eux aussi perdants dans cette 21e journée. À noter les coups de frayeur autour des blessures de Glynn Watson Jr (genou) et Mbaye Ndiaye (cheville), mais apparemment sans gravité puisqu’ils sont revenus sur le parquet.

