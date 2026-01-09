17e défaite de suite de l’ASVEL à l’extérieur, qui rate son money-time à Baskonia
La recrue Paul Eboua, l’une des satisfactions de la soirée
Deuxième match en trois jours et deux scénarios très similaires pour l’ASVEL en EuroLeague. Après avoir craqué dans le dernier quart-temps chez le Real Madrid, les Villeurbannais ont fait de même à quelques centaines de kilomètres au nord. C’est cette fois chez les Basques de Baskonia qu’ils se sont inclinés (78-73), alors qu’ils menaient à l’entame du dernier quart-temps. Le money-time a été mal géré, surtout au niveau de la gestion des fautes dans la dernière minute (aucune pour stopper le chronomètre, mais une faute sur un and-one à 20 secondes du terme). Interrogé après la rencontre par l’EuroLeague TV, Pierric Poupet s’est montré énervé et a expédié l’interview en 10 secondes.
Sans son maestro Nando de Colo – que l’ASVEL ne cherche pas à remplacer tout de suite – les money-time sont forcément plus durs à gérer pour ceux qui ont pris son relais. Cela s’est vu ce soir. Comme un symbole, c’est l’ex-villeurbannais Timothé Luwawu-Cabarrot – de retour de maladie – qui termine MVP de la rencontre avec 21 points à 6/11 aux tirs. Il a décrit son ancienne équipe comme « talentueuse, avec encore des bons joueurs. »
Pas suffisant pour s’imposer ce soir dans un duel de fond de classement. Ils se retrouvent donc en 19e position à égalité de bilan avec le Partizan et l’Anadolu, eux aussi perdants dans cette 21e journée. À noter les coups de frayeur autour des blessures de Glynn Watson Jr (genou) et Mbaye Ndiaye (cheville), mais apparemment sans gravité puisqu’ils sont revenus sur le parquet.
Développement à venir…
Mbaye Ndiaye taking off as usual 🚀 pic.twitter.com/Auu0ViyWYR
— SKWEEK (@skweektv) January 9, 2026
Commentaires