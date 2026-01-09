Cholet fait craquer Bursa et s’offre le droit à un Match 3 décisif en Turquie

La Meilleraie n’avait plus connu de victoire de son équipe depuis plus d’un mois. C’est désormais chose faite, et dans un match de la plus haute importance. Dans un Match 2 de play-in “do or die” – décalé de 24 heures à cause d’un retour de Turquie compliqué par la neige – Cholet a réussi à faire craquer Tofas Bursa, qui les avait battus de 14 points à l’aller. Ils ont réussi à utiliser le soutien du public pour oublier la pression de l’événement et jouer à leur meilleur niveau.

Comme ce n’est arrivé qu’une seule fois cette saison, les Choletais ont réussi à dépasser la barre des 100 points. Ce qui n’était pas évident, vu qu’ils n’en avaient marqué que 75 à l’aller. Pour cela, ils ont été réguliers en marquant entre 24 et 28 points dans chaque quart-temps. Le genre de performance qui doit satisfaire le coach Fabrice Lefrançois. La différence s’est principalement faite dans la raquette. Avec 45 rebonds contre seulement 34 pour leurs adversaires turcs, mais aussi avec d’énormes performances des pivots Jamuni McNeace (18 points à 8/8 aux tirs, 3 alley-oops, et 4 rebonds) et Mohamed Diarra (12 points, 10 rebonds, 3 interceptions). Ce sont eux qui ont mis l’équipe sur les bons rails, avant que les extérieurs ne s’ajoutent à la fête en seconde période.

Après avoir dominé tout le match, les joueurs des Mauges ont su mettre le couvercle sur le match avec quelques actions clutch, comme ce 3-points au buzzer du troisième quart de TJ Campbell (10 points, 6 passes décisives), ou ce double-contre de Keshawn Justice (6 points) à deux minutes du terme. De quoi leur permettre d’obtenir un Match 3 décisif, qui se jouera à Bursa mercredi 14 janvier prochain (18h).

Développement à venir…