NBA

Oklahoma City Thunder : un champion en proie au doute ?

Le Thunder traverse une période difficile avec sept joueurs blessés et des lacunes au rebond. Après un début de saison exceptionnel à 24-1, OKC a perdu six matchs lors des douze dernières rencontres.
00h00
Oklahoma City Thunder : un champion en proie au doute ?

Chet Holmgren sera absent ce vendredi pour la rencontre face aux Grizzlies

Crédit photo : © Alonzo Adams-Imagn Images

Le Thunder, champion en titre, fait face à une crise inattendue. Après avoir dominé le début de saison avec un impressionnant bilan de 24-1, l’équipe a chuté en perdant six matchs lors des douze dernières rencontres. Cette chute brutale révèle des problèmes structurels qui rappellent les faiblesses de la saison 2023-2024.

Le retour délicat de Jalen Williams

Jalen Williams, absent lors des 19 premiers matchs de la saison en raison d’une chirurgie au poignet, peine à retrouver son niveau depuis son retour. En 18 matchs, il affiche des moyennes de 17,2 points, 5,1 rebonds et 5,4 assists en 29,4 minutes par match. En revanche, sa réussite à 3-points a chuté à 31,3%, son agressivité et sa confiance semblent ébranlées.

Lors des six derniers matchs, Williams n’a tenté que 11 tirs à 3-points, soit une moyenne de 1,8 tentative par match, bien loin de ses 4,9 tentatives de moyenne en 2024-2025. Cette baisse d’agressivité offensive pose un problème majeur pour une équipe qui dépend de l’efficacité à longue distance pour faire fonctionner son système offensif.

Une hécatombe de blessures qui affaiblit l’effectif

La situation s’aggrave avec une liste de blessés particulièrement longue. Sept joueurs sont actuellement indisponibles, dont des éléments clés comme Shai Gilgeous-Alexander (entorse à la cheville droite), Chet Holmgren (douleurs aux tibias) et Isaiah Hartenstein (élongation du soléaire droit). Alex Caruso reste incertain avec des douleurs au bas du dos.

Le spectre des problèmes de rebonds refait surface

Cette cascade de blessures prive le Thunder de sa profondeur habituelle et expose ses faiblesses structurelles, notamment au rebond. Lors des deux derniers matchs, OKC a été dominé 101-62 aux rebonds, un énorme différentiel qui rappelle leur élimination face aux Dallas Mavericks lors des playoffs 2023-2024.

LIRE AUSSI

Les défaites récentes contre Phoenix (31,3% à 3-points) et surtout Charlotte (28,2% à 3-points, défaite de 27 points) illustrent parfaitement les limites du système offensif du Thunder. Quand les tirs extérieurs ne rentrent pas, l’équipe se retrouve en difficulté, d’autant plus qu’elle ne peut plus compter sur sa domination habituelle au rebond défensif.

L’absence d’Isaiah Hartenstein, recruté spécifiquement pour résoudre ces problèmes, se fait cruellement ressentir. Malgré les qualités de Chet Holmgren, ce dernier n’a pas la corpulence nécessaire pour rivaliser seul dans la raquette. Oklahoma doit trouver des solutions pour retrouver sa domination du début de saison.

