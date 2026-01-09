Recherche
Betclic ELITE

Qualifications LNB : nouveaux joueurs, entraîneurs et transformations de contrat en Betclic ELITE et ELITE 2

Betclic ELITE - ELITE 2 - La LNB a officialisé une nouvelle salve de qualifications, avec plusieurs joueurs et entraîneurs désormais aptes à officier en Betclic ELITE et en ELITE 2, ainsi que des transformations de contrats en cours de saison.
00h00
Qualifications LNB : nouveaux joueurs, entraîneurs et transformations de contrat en Betclic ELITE et ELITE 2

Paul Eboua est l’un des nouveaux visages de la Betclic ELITE

La LNB poursuit l’actualisation des effectifs des clubs professionnels français. Entre signatures de contrats professionnels, remplacements pour blessure et ajustements sur les bancs, plusieurs mouvements ont été validés ces derniers jours, impactant directement la suite de la saison en Betclic ELITE et en ELITE 2.

Betclic ELITE : trois nouveaux joueurs qualifiés

Dijon enregistre la qualification de Kregor Hermet (2,05 m, 28 ans). L’ailier fort-intérieur estonien de 2,05 m s’est engagé sous contrat professionnel jusqu’à la fin de la saison.

À Saint-QuentinDjiguiba Traoré (2,03 m, 20 ans) rejoint officiellement l’effectif. L’ailier fort français a signé un contrat professionnel jusqu’au terme de l’exercice en cours.

L’ASVEL a également qualifié Paul Eboua (2,02 m, 25 ans). L’ailier fort-intérieur camerounais de Yaoundé est désormais lié par un contrat professionnel jusqu’à la fin de la saison.

Betclic ELITE : du mouvement sur les bancs à Saint-Quentin

Toujours à Saint-Quentin, deux entraîneurs ont été officiellement qualifiés. Pedro Nuno Monteiro a été engagé comme entraîneur principal jusqu’à la fin de la saison. Il sera assisté par Virgil Lopez qualifié en tant qu’entraîneur assistant, également jusqu’à la fin de la saison.

Betclic ELITE : transformation de contrat à Boulazac

À Boulazac, le contrat d’Antoine Eïto a été transformé. Le meneur français initialement engagé comme remplaçant blessure d’Amit Ebo, termine désormais la saison sous contrat professionnel.

ELITE 2 : cinq nouveaux joueurs qualifiés

Blois a qualifié Myles Mack (1,78 m, 32 ans). Le meneur américain s’est engagé sous contrat professionnel jusqu’à la fin de la saison.

Hyères-Toulon a enregistré l’arrivée de Chudier Bile. L’ailier-fort sud-soudanais a été engagé comme remplaçant blessure de Jito Kok, jusqu’au 31 janvier 2026.

Orléans accueille Marek Klassen. Le meneur canadien s’est engagé sous contrat professionnel jusqu’à la fin de la saison.

À Pau-Lacq-OrthezAnthony Racine a été qualifié comme remplaçant blessure de Drew Thelwell. Le meneur-arrière français est engagé jusqu’au 18 février 2026.

Enfin,Quimper enregistre la qualification de Damien Bouquet (1,95 m, 31 ans). Il remplace Benoît Injai jusqu’au 3 février 2026.

ELITE 2 : nouveaux entraîneurs qualifiés

À Caen, Jean-Baptiste Lecrosnier a été officiellement qualifié comme entraîneur principal jusqu’à la fin de la saison.

Rouen a procédé à un double ajustement temporaire sur son banc. Jérôme Willeman est engagé comme entraîneur principal jusqu’au 14 janvier 2026. Kevin Chapel officiera comme entraîneur assistant sur la même période.

ELITE 2 : transformation de contrat à Châlons-Reims

À Châlons-Reims, le contrat de Djordje Milosevic (1,99 m, 32 ans) a été transformé. L’ailier-ailier fort serbe initialement engagé comme remplaçant blessure de Samuta Avea, termine désormais la saison sous contrat professionnel.

