Betclic ELITE

Encore un ajustement dans le staff de Saint-Quentin ?

Alors que se profile la réception importantissime du Portel samedi pour Saint-Quentin, qui prendra place aux côtés de Pedro Nuno Monteiro sur le banc du SQBB ce week-end ? Promu head coach, le Portugais ne voudrait notamment pas travailler avec Dominique Roinard, son ex-collègue assistant.
00h00
Encore un ajustement dans le staff de Saint-Quentin ?

Dominique Roinard va-t-il rester au SQBB ?

Crédit photo : Julie Dumélié

La fin de l’ère dorée Julien Mahé est décidément bien chaotique à Saint-Quentin. Après l’échec de l’expérience Philippe Da Silva et les 37 jours tenus par Éric Bartecheky, l’ex-intérimaire Pedro Nuno Monteiro a été rappelé de son exil au Portugal, où il était parti pour les fêtes, faute d’une entente suffisante avec le champion de France 2018.

Roinard lâché par Monteiro ? 

Lors de ses trois dernières sorties avec le SQBB, Éric Bartecheky n’avait donc plus qu’un adjoint sur le banc : Dominique Roinard… qui pourrait bien ne pas survivre au départ du Champenois. C’est ce que laisse entendre L’Aisne Nouvelle, suggérant que l’ancien blésois pourrait être sur le départ.

Après Philippe Da Silva, au tour de Dominique Roinard (au premier rang) d’être exfiltré du SQBB ? (photo : ESSM Le Portel)

Arrivé en 2024 à Saint-Quentin en provenance de Blois, seul survivant de l’ère Mahé l’été dernier, le technicien orléanais serait bien resté au SQBB, mais Monteiro ne semble pas très enclin à travailler avec lui. Pour l’heure, il reste salarié du club.

Virgil Lopez promu ? 

Alors, qui prendra place sur le banc aux côtés du Portugais samedi lors de la réception capitale du Portel ? Dans son entretien à L’Aisne Nouvelle, le nouvel entraîneur axonais a soufflé le nom de Virgil Lopez, responsable technique du centre de formation et entraîneur des Espoirs.

« Nous devons échanger avec Virgil Lopez, qui pourrait monter des Espoirs pour intégrer le staff. Pour le reste, les discussions sont en cours concernant d’éventuels ajustements. »

Lancé par Valérie Garnier à Lattes-Montpellier en 2002, Virgil Lopez est à la tête d’un cursus particulier, puisqu’il est quadruple champion du… Brésil dans un rôle d’assistant. Sélectionneur des U18 du Brésil, il a également été adjoint de la sélection féminine auriverde. Lui aussi est arrivé au SQBB en 2024, après avoir notamment secondé Wani Muganguzi à Landerneau.

rv02
Mais quand va prendre fin tout ce marasme ? Je crains que le pire reste à venir !!!
pauldoux
Virgil Lopez comme une évidence. Il est dans l'ombre depuis longtemps. Dommage pour Dominique qui est un bon élément. Pedro forme son staff, normal.
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
