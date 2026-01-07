Encore un ajustement dans le staff de Saint-Quentin ?

La fin de l’ère dorée Julien Mahé est décidément bien chaotique à Saint-Quentin. Après l’échec de l’expérience Philippe Da Silva et les 37 jours tenus par Éric Bartecheky, l’ex-intérimaire Pedro Nuno Monteiro a été rappelé de son exil au Portugal, où il était parti pour les fêtes, faute d’une entente suffisante avec le champion de France 2018.

Roinard lâché par Monteiro ?

Lors de ses trois dernières sorties avec le SQBB, Éric Bartecheky n’avait donc plus qu’un adjoint sur le banc : Dominique Roinard… qui pourrait bien ne pas survivre au départ du Champenois. C’est ce que laisse entendre L’Aisne Nouvelle, suggérant que l’ancien blésois pourrait être sur le départ.

Arrivé en 2024 à Saint-Quentin en provenance de Blois, seul survivant de l’ère Mahé l’été dernier, le technicien orléanais serait bien resté au SQBB, mais Monteiro ne semble pas très enclin à travailler avec lui. Pour l’heure, il reste salarié du club.

Virgil Lopez promu ?

Alors, qui prendra place sur le banc aux côtés du Portugais samedi lors de la réception capitale du Portel ? Dans son entretien à L’Aisne Nouvelle, le nouvel entraîneur axonais a soufflé le nom de Virgil Lopez, responsable technique du centre de formation et entraîneur des Espoirs.

« Nous devons échanger avec Virgil Lopez, qui pourrait monter des Espoirs pour intégrer le staff. Pour le reste, les discussions sont en cours concernant d’éventuels ajustements. »

Lancé par Valérie Garnier à Lattes-Montpellier en 2002, Virgil Lopez est à la tête d’un cursus particulier, puisqu’il est quadruple champion du… Brésil dans un rôle d’assistant. Sélectionneur des U18 du Brésil, il a également été adjoint de la sélection féminine auriverde. Lui aussi est arrivé au SQBB en 2024, après avoir notamment secondé Wani Muganguzi à Landerneau.