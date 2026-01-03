Recherche
Betclic ELITE

Le président de Saint-Quentin sort du silence après les « difficultés qui s’enchaînent » et renomme Pedro Nuno Monteiro au poste d’entraîneur

Betclic ELITE – Alors que les Phénix traversent une époque difficile sur le terrain comme en dehors, le président du SQBB Laurent Prache a pris la parole dans un communiqué, rappelant qu'il n’y a "ni renoncement ni résignation, mais une détermination intacte à défendre nos valeurs". Il a par ailleurs officialisé le retour de Pedro Nuno Monteiro au poste d'entraîneur.
00h00
Tant sur le plan sportif qu’économique, Saint-Quentin traverse une crise sans précédent.

Crédit photo : SQBB

La situation de Saint-Quentin atteint un seuil critique en ce début d’année. Suffisamment critique, pour que le président du club Laurent Prache prenne directement la parole dans un communiqué sur le site et les réseaux sociaux du club. Le SQBB s’enfonce peu à peu au classement et pointe désormais à la 15e place de Betclic ELITE.

Cette impasse sur le plan sportif – à laquelle se greffe une situation financière délicate – a notamment causé le départ d’Éric Bartecheky, arrivé fin novembre et remercié 37 jours plus tard. Brisant le silence, le président du SQBB a dans le même temps annoncé que « Pedro Nuno Monteiro prend les rênes de l’équipe à compter de ce jour ». Le technicien était, selon nos informations, réclamé par plusieurs cadres du vestiaire. Il avait déjà assuré l’intérim lors du succès contre Cholet, suite à l’éviction de Philippe Da Silva.

En plus de cette nomination, le dirigeant a ouvertement évoqué la lutte entamé au club qui rencontre « des difficultés et à des imprévus qui s’enchaînent. Nous y faisons face, avec les moyens qui sont les nôtres, en prenant les décisions nécessaires pour assurer la continuité, la stabilité et le bon fonctionnement du groupe, dans un contexte exigeant et anxiogène », replace-t-il.

 

 

« Il n’y a ni renoncement ni résignation »

Avec trois entraîneurs en moins de trois mois, et plusieurs joueurs libérés, il conçoit toutefois que « Ces changements successifs ne sont jamais idéaux dans une saison sportive et cela a pesé sur le fonctionnement collectif, la continuité du travail et les repères du groupe ». Mais cela ne doit pas impacter la motivation au club : « Il n’y a ni renoncement ni résignation, mais une détermination intacte ».

Appelant à « l’unité » de ses supporters, joueurs ou encore salariés « même dans l’adversité », Laurent Prache conclut en réaffirmant que, jusqu’au bout, « Le Saint-Quentin Basket-Ball continuera de se battre avec détermination, humilité et respect de son identité ».

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
