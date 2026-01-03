Recherche
Betclic ELITE

Saint-Quentin se sépare déjà d'Éric Bartecheky, un mois après son arrivée

Betclic ELITE - Le Saint-Quentin Basketball a officialisé le départ d'Éric Bartecheky, arrivé fin novembre, dans un contexte sportif et économique toujours plus tendu pour le club picard. Pedro Nuno Monteiro devrait reprendre le poste de n°1.
00h00
Saint-Quentin se sépare déjà d’Éric Bartecheky, un mois après son arrivée

Eric Bartecheky quitte son poste de coach à Saint-Quentin, 37 jours après son arrivée

Crédit photo : SQBB

Le Saint-Quentin Basketball vit une nouvelle secousse. Un peu plus d’un mois après son arrivée, le 27 novembre dernier, le club a officialisé ce vendredi la fin de sa collaboration avec Éric Bartecheky. Une décision rapide, alors que le SQBB s’enfonce au classement et doit composer avec une situation financière délicate.

Un passage express sur le banc du SQBB

Arrivé pour tenter de redonner un élan à une équipe en difficulté, Éric Bartecheky n’aura dirigé le Saint-Quentin Basketball qu’un peu plus d’un mois. Début janvier, le bilan est lourd : 2 victoires pour 12 défaites, une 15e place sur 16, synonyme de position de barragiste.

Selon nos informations, en coulisses, une partie du vestiaire réclamait le retour de Pedro Nuno Monteiro. L’ancien assistant avait déjà assuré l’intérim avec un succès contre Cholet suite à l’éviction de Philippe Da Silva, redonnant alors de la compétitivité à l’équipe. Il s’était toutefois éloigné du club pour la fin de l’année 2025, et devait retrouver son poste pour la reprise de l’entraînement. Ce sera donc en tant que n°1.

Un contexte sportif et financier sous très forte tension

Cette nouvelle séparation s’inscrit dans un climat globalement compliqué pour le club picard. Le Saint-Quentin Basketball doit toujours gérer la situation contractuelle de l’ancien coach Philippe Da Silva, en arrêt maladie, avec le versement d’environ 20 % de son salaire à assumer.

Sur le plan sportif, le départ de Jordan Caroline (2,01 m, 29 ans), officialisé ce vendredi, accentue encore l’urgence. Le SQBB doit rapidement recruter pour atteindre le seuil réglementaire de dix joueurs professionnels qualifiés. Chaque jour passé en dessous de cet effectif expose le club à une amende financière, un poids supplémentaire pour une structure déjà fragilisée.

Un communiqué très sobre du club

Dans son communiqué officiel, le Saint-Quentin Basketball est resté succinct :

« Le SQBB et Éric Bartecheky ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à leur collaboration. Le Club remercie Éric pour son engagement et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Éric remercie le SQBB pour son accueil et encourage l’équipe pour la suite de la saison. »

À l’aube de l’année 2026, le SQBB se retrouve donc une nouvelle fois face à l’urgence, entre choix sportifs cruciaux et contraintes économiques, avec le maintien en Betclic ELITE plus que jamais en jeu.

jamesnaysmith
De quoi souffre Da Silva ? Les arrêts maladies fictifs, ne sont-ils pas sensés être interdits ?
dennisrod
Ce club semble malheureusement destiné à quitter la Betclic Élite prochainement
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
