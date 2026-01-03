Victor Wembanyama encore ménagé face à Portland après sa blessure au genou

Victor Wembanyama ne jouera pas samedi soir contre les Portland Trail Blazers. La star française des San Antonio Spurs figure toujours sur le rapport de blessure du match, après avoir subi une hyperextension du genou gauche lors de la victoire contre les New York Knicks mercredi dernier.

Victor Wembanyama is listed as out tonight against Portland along with Devin Vassell. — Michael C. Wright (@mikecwright) January 3, 2026

Des examens rassurants, mais des précautions pour le Français

L’IRM passée jeudi a néanmoins apporté des nouvelles rassurantes concernant l’état de santé de Wembanyama. Les examens ont révélé que le pivot de 2,18m n’avait pas subi de lésion ligamentaire au genou gauche, selon des sources d’ESPN. Cette nouvelle soulage évidemment l’organisation des Spurs et ses fans qui craignaient une blessure plus sérieuse. Le Français lui-même s’était montré rassurant au moment de rejoindre les vestaires face à New York, lançant un « I’ll be all right » (Je vais bien) aux fans en tribunes. Pour autant, la franchise texane ne prendra aucun risque avec sa superstar.

Ainsi, Victor Wembanyama n’a pas voyagé avec l’équipe à Indianapolis pour le match de vendredi contre les Indiana Pacers, que San Antonio a perdu 133-123. Les dirigeants de l’équipe ont préféré qu’ils suivent un protocole avant un retour, espéré le 6 janvier contre Memphis.

Hors course pour les trophées individuels de fin de saison ?

Cette nouvelle blessure intervient après que Wembanyama a déjà manqué 12 matchs plus tôt cette saison en raison d’une élongation du mollet gauche. Il était revenu dans l’effectif des Spurs le 13 décembre lors de la demi-finale de la NBA Cup remportée contre Oklahoma City Thunder. Progressif, son retour à la compétition s’était fait en sortant du banc pendant six matchs, avant de retrouver une place de titulaire le 27 décembre.

Cette nouvelle absence pourrait complexifier ses chances de concourir pour les trophées individuels de fin de saison, notamment celui de Défenseur de l’année où il fait figure d’immense favori. Pour la troisième fois cette saison, la NBA fait respecter une condition pour qu’un joueur soit éligible au trophée de meilleur défenseur, meilleur joueur ou encore meilleure progression : avoir disputé 65 matchs minimum de saison régulière (sur 82 possibles, soit 17 matchs d’absence maximum). Le couperet se rapproche pour « Wemby », mais San Antonio ne transige pas avec la santé de son joueur.