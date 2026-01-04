Recherche
À l’étranger

Face à l’équipe d’Alexandre Chassang, Brice Dessert signe son meilleur match avec l’Anadolu Efes !

Duel 100% français dans les raquettes ce dimanche en Turquie. Brice Dessert croisait le fer avec Alexandre Chassang lors du duel Anadolu Efes Istanbul - Mersin, et c'est le plus jeune qui en est sorti vainqueur, individuellement comme collectivement.
00h00
Face à l’équipe d’Alexandre Chassang, Brice Dessert signe son meilleur match avec l’Anadolu Efes !

Record d’évaluation pour Brice Dessert sous le maillot de l’Efes

Crédit photo : Sébastien Grasset

Toujours utilisé avec grande parcimonie en EuroLeague (81 minutes cumulées sur six apparitions), Brice Dessert profite du championnat turc pour jouir d’un plus grand terrain d’expression. Et après avoir raté son dernier match de 2025, le jeune pivot de l’Anadolu Efes Istanbul n’a pas manqué son premier de 2026 !

Record à l’évaluation

Présent dans le cinq de départ face à Mersin (93-80), l’international français a dominé les débats dans la raquette. En 28 minutes, il a ainsi pu compiler 19 points à 7/11, 5 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 3 contres pour 25 d’évaluation.

Brice DESSERT
Brice DESSERT
19
PTS
5
REB
2
PDE
Logo Basketbol Super Ligi
EFE
93 80
MER

Ce qui ne représente pas son record offensif avec l’Efes, puisqu’il avait atteint la barre des 20 points (à 100%, en plus !) le 20 décembre face au Galatasaray. Mais bien son record personnel à l’évaluation, grâce notamment à une adresse inhabituelle aux lancers-francs. Lui qui était à 16/30 jusque-là en BCL s’est fendu d’un joli 5/5 ce dimanche !

Mersin attend désormais Le Mans

En face, la défaite de Mersin n’a peut-être pas aidé l’équipe de Ronald March Jr à prendre confiance avant son play-in de Basketball Champions League contre Le Mans cette semaine. Mais elle lui aura, au moins, permis de garder le rythme alors que le MSB n’a pas joué depuis le 26 décembre.

De son côté, Alexandre Chassang a connu un après-midi beaucoup moins réjouissant dans la raquette. Lui aussi titularisé pour sa cinquième apparition sous le maillot de Mersin, l’ancien pivot de Limoges a dû se faire avec les maigres opportunités données par le jeu de son équipe tourné vers le shoot extérieur et a dû se contenter de 4 points à 2/3, 5 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 18 minutes.

Alexandre CHASSANG
Alexandre CHASSANG
4
PTS
5
REB
2
PDE
Logo Basketbol Super Ligi
EFE
93 80
MER
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
