Face à l’équipe d’Alexandre Chassang, Brice Dessert signe son meilleur match avec l’Anadolu Efes !

Toujours utilisé avec grande parcimonie en EuroLeague (81 minutes cumulées sur six apparitions), Brice Dessert profite du championnat turc pour jouir d’un plus grand terrain d’expression. Et après avoir raté son dernier match de 2025, le jeune pivot de l’Anadolu Efes Istanbul n’a pas manqué son premier de 2026 !

Record à l’évaluation

Présent dans le cinq de départ face à Mersin (93-80), l’international français a dominé les débats dans la raquette. En 28 minutes, il a ainsi pu compiler 19 points à 7/11, 5 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 3 contres pour 25 d’évaluation.

Ce qui ne représente pas son record offensif avec l’Efes, puisqu’il avait atteint la barre des 20 points (à 100%, en plus !) le 20 décembre face au Galatasaray. Mais bien son record personnel à l’évaluation, grâce notamment à une adresse inhabituelle aux lancers-francs. Lui qui était à 16/30 jusque-là en BCL s’est fendu d’un joli 5/5 ce dimanche !

Mersin attend désormais Le Mans

En face, la défaite de Mersin n’a peut-être pas aidé l’équipe de Ronald March Jr à prendre confiance avant son play-in de Basketball Champions League contre Le Mans cette semaine. Mais elle lui aura, au moins, permis de garder le rythme alors que le MSB n’a pas joué depuis le 26 décembre.

De son côté, Alexandre Chassang a connu un après-midi beaucoup moins réjouissant dans la raquette. Lui aussi titularisé pour sa cinquième apparition sous le maillot de Mersin, l’ancien pivot de Limoges a dû se faire avec les maigres opportunités données par le jeu de son équipe tourné vers le shoot extérieur et a dû se contenter de 4 points à 2/3, 5 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 18 minutes.