9e double-double de la saison pour Rudy Gobert, toujours précieux pour Minnesota face à Miami

Les années passent, sans pour autant que Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) ne semble décliner. Du haut de ses 33 ans, l’intérieur de Minnesota a disputé et gagné son premier match de 2026 face à Miami (115-125). Un match bouclé comme souvent en double-double ce samedi soir, le 9e de la saison pour le Saint-Quentinois.

Gobert « plus fort que jamais » et débordant de confiance

Le pivot, qui confiait la veille à nos confrères de L’Equipe « se sentir plus fort que jamais » malgré son âge avançant, en a fait la démonstration sur le terrain du Heat samedi soir. D’autant que son vis-à-vis était de choix : Bam Adebayo, intérieur américain physique et dominant de la nouvelle génération, et champion olympique 2024 à Paris. Mais aussi Kel’el Ware, 21 ans, machine à double-double cette année.

Le Français a donc signé un 9e double-double cette saison pour entamer 2026, signant 13 points à 5/7 aux tirs et 12 rebonds en 32 minutes. S’il ne termine qu’avec une seule passe décisive, celle-ci était suffisamment tranchante pour témoigner de la vision de jeu de l’intérieur, qui s’est dit prêt à rejouer en équipe de France cet été.

Rudy Gobert outstanding pass to Anthony Edwards for the cutting layup pic.twitter.com/hzl7FY5BsR — Timberwolves Clips (@WolvesClips) January 3, 2026

En plus d’être toujours dominant physiquement, Rudy Gobert plus en confiance que jamais. Celui qui n’a jamais marqué le moindre panier à 3-points en NBA dans sa carrière, s’est offert une petite friandise, en tentant sa chance de loin à zéro degré. La fin du zéro pointé attendra, mais l’essentiel est ailleurs. Rudy Gobert est toujours aussi précieux en NBA chez les Timberwolves, qui s’adjugent « une belle victoire d’équipe » selon le Français.

Rudy Gobert 3-point attempt pic.twitter.com/gVy5PENhEf — Timberwolves Clips (@WolvesClips) January 4, 2026