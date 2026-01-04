Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Marie Mané tente le grand saut vers la Chine

Aperçue brièvement à Gran Canaria en début de saison, Marie Mané s'est engagée en Chine en ce début d'année, là où elle a vécu le sommet de sa carrière de 3x3 en 2024 en étant élue MVP de la finale des Women's Series.
|
00h00
Résumé
Écouter
Marie Mané tente le grand saut vers la Chine

Marie Mané passe de Gran Canaria à Shanghaï

Crédit photo : FIBA

En septembre 2024, Marie Mané a vécu l’un de ses sommets personnels du côté d’Hangzhou, ancienne capitale chinoise, située à l’est du pays. Digérant magnifiquement le plus gros échec de sa carrière, sa non-sélection pour les Jeux Olympiques de Paris, la Rochelaise avait noyé sa frustration en Chine en remportant la finale des Women’s Series, soit le circuit international, avec le trophée de MVP en prime.

LIRE AUSSI

Désormais obnubilée par le projet Los Angeles 2028, elle a ensuite donné un nouveau virage à sa carrière 5×5 en partant découvrir l’étranger à Saragosse, où elle s’est hissée jusqu’en finale de Liga Endesa.

« En ayant goûté à la vie espagnole, au basket étranger et à l’EuroLegue, j’ai un petit peu plus faim au niveau du 5×5, ce qui n’était pas forcément le cas l’an dernier », expliquait-elle en septembre à Ici La Rochelle. « Donc, je suis un peu plus ambitieux dans mes choix de club. Il y a l’Italie, l’Australie, il y a beaucoup d’options qui peuvent s’offrir à moi. »

Son premier choix de la saison n’a pas été couronné de succès vu qu’elle a passé un petit mois à Gran Canaria, lanterne rouge du championnat espagnol, avant d’être exfiltrée fin novembre. Cette fois, elle a donc choisi de ratisser beaucoup plus large.

LIRE AUSSI

Certes déjà régulièrement aperçue en Asie pour les besoins du 3×3, Marie Mané va désormais découvrir de nouveaux horizons pour les besoins de sa carrière en club. Après avoir connu un grand écart l’an dernier, entre sa pige NF2 au Stade Rochelais et son retour en EuroLeague, l’ancienne ailière de Landerneau va cette fois goûter au basket asiatique, embauchée par le club de Shanghaï.

Elle a disputé son premier match ce samedi midi en participant à la victoire de Shanghaï à Zhejiang (97-63). Les bonnes ondes d’Hangzhou ?

Chine
Chine
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Livenews
EuroLeague
00h00L’ASVEL laisse partir Nando De Colo pour le Fenerbahçe Istanbul !
ELITE 2
00h00Jean-Baptiste Lecrosnier est le nouvel entraîneur de Caen, Stéphane Eberlin démis de ses fonctions
À l’étranger
00h00Marie Mané tente le grand saut vers la Chine
À l’étranger
00h00Face à l’équipe d’Alexandre Chassang, Brice Dessert signe son meilleur match avec l’Anadolu Efes !
La Boulangère Wonderligue
00h00Avec une Leïla Lacan intenable, Basket Landes remporte le choc au sommet à Landerneau
Betclic ELITE
00h00La JL Bourg sur la meilleure série du moment en France : « Ce qui est excitant, c’est qu’on n’a pas encore atteint notre plénitude ! »
Féminines
00h00Marine Johannès reste discrète à Galatasaray, Migna Touré performe en sortie de banc du Besiktas
À l’étranger
00h00On connaît l’identité du nouveau club étranger de Bruno Cingala-Mata
À l’étranger
00h00Carl Ponsar égale encore son record de points au Legia Varsovie
NBA
00h00Nouvelles rassurantes après la blessure de Maxime Raynaud au genou
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Nouvelles rassurantes après la blessure de Maxime Raynaud au genou
NBA
00h00Soirée frustrante pour Zaccharie Risacher, Sidy Cissoko et Rayan Rupert se montrent face aux Spurs sans Victor Wembanyama
NBA
00h009e double-double de la saison pour Rudy Gobert, toujours précieux pour Minnesota face à Miami
NBA
00h00Victor Wembanyama encore ménagé face à Portland après sa blessure au genou
Zaccharie Risacher face aux New York Knicks d'OG Anunoby au Madison Square Garden
NBA
00h00Risacher et les Hawks s’imposent chez les Knicks pour démarrer l’année
LeBron James a marqué 31 points à 41 ans contre Memphis
NBA
00h00LeBron James fait l’histoire à 41 ans avec 31 points face aux Grizzlies
NBA
00h00Maxime Raynaud sort sur blessure avec les Kings
NBA
00h00Alex Sarr en mode paratonnerre encore une fois productif et régulier
NBA
00h00Ousmane Dieng terminera-t-il la saison avec le champion en titre Oklahoma City ?
NBA
00h00À 37 ans, Nicolas Batum signe son record de points de la saison avec les Clippers
1 / 0