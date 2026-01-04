Marie Mané tente le grand saut vers la Chine

En septembre 2024, Marie Mané a vécu l’un de ses sommets personnels du côté d’Hangzhou, ancienne capitale chinoise, située à l’est du pays. Digérant magnifiquement le plus gros échec de sa carrière, sa non-sélection pour les Jeux Olympiques de Paris, la Rochelaise avait noyé sa frustration en Chine en remportant la finale des Women’s Series, soit le circuit international, avec le trophée de MVP en prime.

Désormais obnubilée par le projet Los Angeles 2028, elle a ensuite donné un nouveau virage à sa carrière 5×5 en partant découvrir l’étranger à Saragosse, où elle s’est hissée jusqu’en finale de Liga Endesa.

« En ayant goûté à la vie espagnole, au basket étranger et à l’EuroLegue, j’ai un petit peu plus faim au niveau du 5×5, ce qui n’était pas forcément le cas l’an dernier », expliquait-elle en septembre à Ici La Rochelle. « Donc, je suis un peu plus ambitieux dans mes choix de club. Il y a l’Italie, l’Australie, il y a beaucoup d’options qui peuvent s’offrir à moi. »

Son premier choix de la saison n’a pas été couronné de succès vu qu’elle a passé un petit mois à Gran Canaria, lanterne rouge du championnat espagnol, avant d’être exfiltrée fin novembre. Cette fois, elle a donc choisi de ratisser beaucoup plus large.

Certes déjà régulièrement aperçue en Asie pour les besoins du 3×3, Marie Mané va désormais découvrir de nouveaux horizons pour les besoins de sa carrière en club. Après avoir connu un grand écart l’an dernier, entre sa pige NF2 au Stade Rochelais et son retour en EuroLeague, l’ancienne ailière de Landerneau va cette fois goûter au basket asiatique, embauchée par le club de Shanghaï.

Elle a disputé son premier match ce samedi midi en participant à la victoire de Shanghaï à Zhejiang (97-63). Les bonnes ondes d’Hangzhou ?