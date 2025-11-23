Recherche
Féminines

Gran Canaria se sépare déjà de Caroline Hériaud et Marie Mané

LIGA FEMENINA – Arrivées à l’intersaison dans les Canaries, Caroline Hériaud et Marie Mané ont été coupées par le club insulaire, après une poignée de matchs disputés chez la lanterne rouge du championnat.
|
00h00
Résumé
Écouter
Gran Canaria se sépare déjà de Caroline Hériaud et Marie Mané

Caroline Hériaud et Marie Mané ne porteront plus le maillot de Gran Canaria.

Crédit photo : CBIC SPAR Gran Canaria

Dernier de Liga, Gran Canaria a annoncé sur ses réseaux sociaux la fin de sa collaboration avec trois joueuses, dont les Françaises Marie Mané et Caroline Hériaud arrivées cet été. Elles ne sont remplacées que par deux nouvelles recrues chez la lanterne rouge espagnole.

 

Désireuse de découvrir l’Espagne ou l’Italie après la fin de son aventure dorée à Villeneuve-d’Ascq, Caroline Hériaud (1,65 m, 28 ans) avait opté pour le club canarien cet été. Championne de France 2024 et d’EuroCup 2025, la meneuse n’a pu disputer que 5 matchs sous le maillot espagnol, où elle tournait pourtant à 33 minutes de moyenne.

Malgré une adresse encore poussive (28,9% au global), Hériaud parvenait à délivrer 6 passes décisives par match, ce qui en faisait la deuxième meilleure passeuse du championnat, en plus de 7 points et 2,4 rebonds. Le bilan famélique du club (6 défaites en 6 matchs) et ses difficultés économiques auront eu raison de sa place.

PROFIL JOUEUR
Caroline HÉRIAUD
Poste(s): Meneur
Taille: 165 cm
Âge: 28 ans (22/12/1996)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Liga Femenina Endesa
PTS
7
#82
REB
2,4
#103
PD
6
#2

Marie Mané (1,84 m, 29 ans) était pour sa part arrivée fin octobre, juste avant la reprise du championnat. L’ailière de 29 ans venait apporter son expérience du championnat à Gran Canaria, elle qui tournait à 5,5 points et 1,8 rebond la saison passée en championnat espagnol et à 6 points et 1,3 rebond en EuroLeague avec Saragosse. Malgré un apport revu à la hausse (8 points, 2,2 rebonds, 1 passe décisive), Gran Canaria a aussi fait le choix de se séparer de l’internationale française.

PROFIL JOUEUR
Marie MANÉ
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 184 cm
Âge: 29 ans (12/12/1995)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Liga Femenina Endesa
PTS
8
#65
REB
2,2
#113
PD
1
#104
LIRE AUSSI
Joueuse de rôle à Angers la saison dernière (2,8 points de moyenne), Axelle Merceron est métamorphosée depuis son arrivée à Gran Canaria. Alors qu'elle tourne à plus de 19 points et 8 rebonds de moyenne, la Française a été désignée MVP de la troisième journée de Liga Endesa. Une première pour une tricolore depuis près de six ans !
Six ans après, une Française élue MVP de la journée en Liga Endesa – BeBasket
Rédaction

Une tricolore résiste tout de même à cette coupe de l’effectif : Axelle Merceron (1,89 m, 22 ans). L’ailière cartonne pour sa première saison en dehors de son club formateur d’Angers. Elle culmine à 18,2 points, 8,2 rebonds et 1,2 passe décisive de moyenne en 36 minutes.

Axelle Merceron avait d’ailleurs reçu le titre de MVP de la 3e journée de championnat, après un match énorme contre Avenida (26 points, 10 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 6 fautes provoquées pour 36 d’évaluation en 39 minutes). Sa place assurée, la joueuse originaire des Deux-Sèvres continue de performer, malgré le début de saison négatif de son club.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Commentaires

joraberanto
Spar Gran Canaria forcément.....
Répondre
(0) J'aime
