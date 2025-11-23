Gran Canaria se sépare déjà de Caroline Hériaud et Marie Mané

Dernier de Liga, Gran Canaria a annoncé sur ses réseaux sociaux la fin de sa collaboration avec trois joueuses, dont les Françaises Marie Mané et Caroline Hériaud arrivées cet été. Elles ne sont remplacées que par deux nouvelles recrues chez la lanterne rouge espagnole.

Désireuse de découvrir l’Espagne ou l’Italie après la fin de son aventure dorée à Villeneuve-d’Ascq, Caroline Hériaud (1,65 m, 28 ans) avait opté pour le club canarien cet été. Championne de France 2024 et d’EuroCup 2025, la meneuse n’a pu disputer que 5 matchs sous le maillot espagnol, où elle tournait pourtant à 33 minutes de moyenne.

Malgré une adresse encore poussive (28,9% au global), Hériaud parvenait à délivrer 6 passes décisives par match, ce qui en faisait la deuxième meilleure passeuse du championnat, en plus de 7 points et 2,4 rebonds. Le bilan famélique du club (6 défaites en 6 matchs) et ses difficultés économiques auront eu raison de sa place.

PROFIL JOUEUR Caroline HÉRIAUD

Marie Mané (1,84 m, 29 ans) était pour sa part arrivée fin octobre, juste avant la reprise du championnat. L’ailière de 29 ans venait apporter son expérience du championnat à Gran Canaria, elle qui tournait à 5,5 points et 1,8 rebond la saison passée en championnat espagnol et à 6 points et 1,3 rebond en EuroLeague avec Saragosse. Malgré un apport revu à la hausse (8 points, 2,2 rebonds, 1 passe décisive), Gran Canaria a aussi fait le choix de se séparer de l’internationale française.

PROFIL JOUEUR Marie MANÉ

Une tricolore résiste tout de même à cette coupe de l’effectif : Axelle Merceron (1,89 m, 22 ans). L’ailière cartonne pour sa première saison en dehors de son club formateur d’Angers. Elle culmine à 18,2 points, 8,2 rebonds et 1,2 passe décisive de moyenne en 36 minutes.

Axelle Merceron avait d’ailleurs reçu le titre de MVP de la 3e journée de championnat, après un match énorme contre Avenida (26 points, 10 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 6 fautes provoquées pour 36 d’évaluation en 39 minutes). Sa place assurée, la joueuse originaire des Deux-Sèvres continue de performer, malgré le début de saison négatif de son club.