Une troisième Française rejoint Gran Canaria

La colonie française de Gran Canaria continue de s’agrandir. Le club espagnol a annoncé la signature de l’ailière Marie Mané (1,84 m, 29 ans).

La Française, qui arrive en provenance de Saragosse, rejoint ainsi ses compatriotes Axelle Merceron et Caroline Hériaud pour former un trio tricolore sous le soleil des Canaries.

🏀 Gran fichaje en el @SPARGranCanaria ⛹🏻‍♀️ @mariemane llega al pabellón de la paterna para darlo todo en la cancha 👏🏻Bienvenida a nuestra casa#cbislascanarias #nuevofichaje #bomba #bienvenida pic.twitter.com/nV99WiMljN — CBIC SPAR Gran Canaria (@cbislascanarias) October 2, 2025

Une dernière saison en Espagne

Passée par le Pôle France, Marie Mane a connu plusieurs clubs français (Toulouse, Angers, Lattes-Montpellier, Saint-Amand, Nantes-Rezé et Landerneau) avant de s’envoler pour l’étranger en 2024. La Rochelaise a rejoint le club espagnol de Saragosse en décembre 2024. Elle va donc retrouver une Liga Endesa qu’elle connaît désormais, elle qui tournait à 5,5 points et 1,8 rebond la saison passée en championnat espagnol, et à 6 points et 1,3 rebond en EuroLeague.

Gran Canaria, une nouvelle étape

En rejoignant Gran Canaria, l’internationale française de 3×3 s’inscrit dans la continuité d’une tradition française sur l’île. Après Caroline Hériaud et Axelle Merceron, elle sera la troisième joueuse tricolore à porter le maillot du club canarien. La formation insulaire mise sur son expérience et son impact des deux côtés du terrain pour bien lancer sa saison en Liga Endesa.