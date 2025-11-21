Recherche
NBA

Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour

NBA - Maxime Raynaud a profité de l’absence de Domantas Sabonis pour se montrer avec Sacramento, tandis que Zaccharie Risacher a vécu un retour très compliqué lors de la défaite d’Atlanta. Une nuit difficile pour les Français en NBA.
00h00
Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour

Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis

Crédit photo : © Petre Thomas-Imagn Images

L’absence de Domantas Sabonis a ouvert une fenêtre pour Maxime Raynaud, et le pivot français l’a saisie malgré l’énorme débâcle de Sacramento à Memphis. Zaccharie Risacher, lui, n’a pas retrouvé son rythme après sa frayeur du week-end, et Atlanta est tombé à San Antonio. Nicolas Batum n’a que peu joué lors de la lourde défaite des Clippers à Orlando.

Raynaud en profite, Sacramento coule

Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) a signé sa meilleure sortie sur le plan statistique depuis son arrivée en NBA. Propulsé dans une rotation resserrée par la blessure de Domantas Sabonis, le pivot français a compilé 12 points à 6/8 aux tirs, accompagnés de 3 rebonds, 1 passe et 1 contre. Un match plein individuellement, mais noyé dans la déroute des Kings à Memphis (137-96).

Maxime RAYNAUD
Maxime RAYNAUD
12
PTS
3
REB
1
PDE
Logo NBA
MEM
137 96
SAC

S’il ne s’agit que d’une étape dans une longue saison, Raynaud apparaît comme l’un des bénéficiaires directs de l’absence du leader offensif lituanien, annoncé indisponible plusieurs semaines. Une opportunité rare pour le rookie, qui devrait voir son rôle s’installer durablement dans les prochains matchs.

Risacher, retour très compliqué à San Antonio

Le retour de Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) quatre jours après sa grosse frayeur à Phoenix n’a pas eu l’effet espéré. L’ailier d’Atlanta a connu l’une de ses soirées les plus difficiles en NBA : 2 points à 1/10 au tir, dont 0/5 à 3-points, 2 rebonds et 1 passe en 21 minutes.

Sans Victor Wembanyama, toujours blessé, San Antonio a tout de même dominé les Hawks (135-126), et l’ancien joueur de la JL Bourg n’a jamais réussi à trouver du rythme ni de la confiance. Atlanta aura besoin d’un Risacher de nouveau agressif pour redresser la barre dans les prochains jours.

Nicolas Batum préservé dans la défaite des Clippers

Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) n’a joué que 8 minutes dans la lourde défaite des Clippers à Orlando (129-101). Le vétéran français a tout de même inscrit un tir primé, capté 2 rebonds et signé 1 interception. Une soirée sans enjeu pour lui, tant Los Angeles, qui peine sur ce début de saison, a rapidement lâché prise.

NBA – Journée 21112025
21/11/2025
ORL Orlando Magic
129 101
LAC LA Clippers
MEM Memphis Grizzlies
137 96
SAC Sacramento Kings
SAS San Antonio Spurs
135 126
ATL Atlanta Hawks
MIL Milwaukee Bucks
114 123
PHI Philadelphia 76ers
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
NBA
NBA
Suivre

