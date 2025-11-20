[Vidéo] Yohan Rosso sur écoute lors de Le Mans – Monaco : la disqualifiante de Mike James et plusieurs échanges vus de l’intérieur

DAZN ne pouvait pas choisir un meilleur timing : un micro sur l’arbitre Yohan Rosso le soir où il se retrouve pris à partie par Mike James, voilà qui était prometteur !

Expulsé à 3 minutes de la fin du choc entre Monaco et Le Mans dimanche (84-93) pour une prise de bec avec les arbitres, Mike James a aussitôt exprimé sa frustration sur X pic.twitter.com/2FYGYEqQxq — L'Équipe (@lequipe) November 16, 2025

Malheureusement, pas de mauvais suspense : le Monégasque (convoqué en commission de discipline LNB ce jeudi) était trop loin du micro pour qu’on entende clairement ce qu’il disait, même si l’on perçoit ses protestations en fond sonore.

En revanche, il est très intéressant d’écouter les explications de Yohan Rosso auprès de Matthew Strazel : « Le défenseur est déjà là. C’est pour ça que je ne sanctionne pas. L’espace est déjà occupé. C’est ce que je juge sur le moment. Je ne dis pas que j’ai raison, je dis que c’est ma décision. »

Au-delà de cette seule séquence, ce genre de vidéos demeure toujours un contenu qualitatif, projetant le téléspectateurs vers des échanges normalement imperceptibles, comme lorsque Alpha Diallo vient tenter de renouer le dialogue entre l’AS Monaco et le corps arbitral après le buzzer final.