Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

[Vidéo] Yohan Rosso sur écoute lors de Le Mans – Monaco : la disqualifiante de Mike James et plusieurs échanges vus de l’intérieur

Le diffuseur DAZN a placé un micro sur l'arbitre Yohan Rosso dimanche lors du match entre Le Mans et l'AS Monaco. De quoi révéler quelques échanges passionnants, comme en marge de l'expulsion de Mike James.
|
00h00
Résumé
Écouter
[Vidéo] Yohan Rosso sur écoute lors de Le Mans – Monaco : la disqualifiante de Mike James et plusieurs échanges vus de l’intérieur

Yohan Rosso a sanctionné Mike James d’une faute disqualifiante dimanche : il portait un micro pendant tout le match

Crédit photo : Lilian Bordron

DAZN ne pouvait pas choisir un meilleur timing : un micro sur l’arbitre Yohan Rosso le soir où il se retrouve pris à partie par Mike James, voilà qui était prometteur !

Malheureusement, pas de mauvais suspense : le Monégasque (convoqué en commission de discipline LNB ce jeudi) était trop loin du micro pour qu’on entende clairement ce qu’il disait, même si l’on perçoit ses protestations en fond sonore.

En revanche, il est très intéressant d’écouter les explications de Yohan Rosso auprès de Matthew Strazel« Le défenseur est déjà là. C’est pour ça que je ne sanctionne pas. L’espace est déjà occupé. C’est ce que je juge sur le moment. Je ne dis pas que j’ai raison, je dis que c’est ma décision. » 

LIRE AUSSI

Au-delà de cette seule séquence, ce genre de vidéos demeure toujours un contenu qualitatif, projetant le téléspectateurs vers des échanges normalement imperceptibles, comme lorsque Alpha Diallo vient tenter de renouer le dialogue entre l’AS Monaco et le corps arbitral après le buzzer final.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Arbitrage
Arbitrage
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
flavor_flav- Modifié
effectivement, en regardant plusieurs fois la vidéo, on voit que le défenseur ne bouge pas, colle James et c'est ce dernier qui décide de sauter pour son tir, ce n'est pas le défenseur qui avance sur lui Il n'y a pas faute, James a essayé de bluffer mais ça ne marche pas toujours. Par contre son caractère est toujours le même...
Répondre
(1) J'aime
jamesnaysmith
Ouf ! Rien d’étonnant à ce que vous racontiez systématiquement n’importe quoi finalement. Si vous n’êtes pas capable de voir que le manceau avance son appui droit, donc sa hanche, donc son corps, dans le cylindre du joueur monégasque qui est en l’air, alors tout s’explique ! Un labrador pour la crapule !!!
Répondre
(3) J'aime
flavor_flav
chacun son interprétation. La tienne est biaisée par le fait que le proprio du club est russe, copain de ton poutine préféré. Dès qu'on parle d'eux en mal, tu rappliques comme un chien. ça devient génant et trop visible maintenant
(0) J'aime
jamesnaysmith
Il n’y a pas d’interprétation, il faut juste ouvrir les yeux au moment du visionnage de la video mon garçon… Concernant le reste de votre propos : russe n’est pas une maladie, crapule 😉
(1) J'aime
raoul_fonfrin- Modifié
Si, si c'est également ce que je pensais mais après plusieurs visionnages, on voit bien que le défenseur fait de petits pas pour se positionner à la retombée des appuis de James. C'est super dangereux et antisportif. James surréagit mais il a raison sur le fond car il a eu peur pour son intégrité physique.
Répondre
(1) J'aime
flavor_flav
pour moi il se replace plus qu'il veut blesser James. c'est de l'interprétation, mais sur ce site, les arbitres ont très souvent tort
(0) J'aime
samuel92
Je vois la même chose, à la limite une légère faute mais j'ai du mal à comprendre la réaction de James. Il n'y a rien de dangereux. J'imagine qu'il réagit ainsi pour d'autres raisons. Faut bien comprendre que pour un attaquant et James en tête, il y a toujours faute sur lui. Lors du match ASVEL-Monaco, dans une ambiance de cathédrale, on entendait James pleurer à chaque action réclamant constamment faute, "and one",...
Répondre
(1) J'aime
jamesnaysmith
Vous avez du mal à comprendre la réaction et c’est bien normal, puisque vous n’avez jamais mis les pieds sur un terrain… Pour osez dire qu’il n’y a rien de dangereux quand un défenseur met ses appuis sous le joueur en l’air, il faut être habité par une mauvaise foi absolue. Un conseil Pipo et Ramolo, arrêtez de vous lécher les fesses, ça commence vraiment à sentir mauvais.
(0) J'aime
samuel92
Ah, après avoir pris son vinaigré matinal, l'abruti est de sortie avec toujours des propos insultants. En même temps, tu n'as rien d'autres à avancer. Ça sent mauvais, logique tu es dans les parages. A gerber ce type.
(0) J'aime
jamesnaysmith
Non rien de tout cela, brave Samuel, vous vous complétez si bien dans votre méconnaissance abyssale de ce sport, que l’on est en droit de se poser des questions. Par exemple : comme parvenez vous à justifier ce genre de faute complètement ignoble ? La réponse est claire : parce que vous n’avez ja-mais mis les pieds sur un terrain. Conclusion : vous êtes parfaitement inaptes à parler de basket. Bonne journée, brave Samuel.
(0) J'aime
elandu71- Modifié
Aprés Y.Rosso a raison sur un point : les arbitres ont le droit aussi à l'erreur comme les joueurs quand ils prennent des mauvaises décisions sur des actions de jeu. Mais où il a tort, quand il y a faute sur James, la moindre des choses c'est aussi vérifier sur la vidéo. Le comportement de Mike James est inadéquate, mais si il avait sifflé et regarder la vidéo, il se serait apperçu que le défenseur sarthois a avancé au moment du shoot et aurait sifflé une AS, au final tout ça ne serait pas arrivé. Donc le premier fautif c'est bien Monsieur Rosso. Heureusement que Monaco n'a pas perdu sinon ça aurait un big drama cette affaire.
Répondre
(4) J'aime
al_viin
Si il prend la décision de ne pas siffler il ne peut pas regarder la vidéo. Pourquoi il sifflerait si il considère qu'il n'y a pas faute ?? Les arbitres ont le droit à l'erreur, ça s'arrête là. A Mike James d'intégrer ça dans ce qui lui sert de cerveau. Même si Rosso était fautif, ça fait partie du jeu et la réaction de James n'a pas lieu d'être.
Répondre
(3) J'aime
jamesnaysmith
La réaction de James est parfaitement justifiée, la faute étant dégueulasse, le minimum quand ont fait une ânerie, c’est de ne pas en remettre une couche derrière. L’arbitrage a failli à sa mission de protection de la santé des joueurs, Rosso doit être suspendu également.
(4) J'aime
cyril68- Modifié
L'arbitre a le droit de se tromper en ne sanctionnant pas une faute potentiellement dangereuse. Mais le joueur n'a pas le droit de se tromper en manifestant son désaccord. Ce que dit rosso à strazel, il peut le dire à MJ au lieu de lui mettre une technique. Il arrête le jeu après le panier manceau ou la fin de l'action et ça s'arrête là. C'est la double injustice qui fait disjoncter le joueur, qui n'a pas fait grand chose pour prendre la 1re technique. Sur l'action, au lieu de 3 lancers + balle à Monaco, on a trois lancers + balle au Mans + meilleur joueur du match viré...
(0) J'aime
al_viin
@jamesnaysmith Un humain en bonne santé mentale ne peut pas dire que la réaction de James est justifiée. Ça n'a pas sa place sur un terrain. Spanoulis le dit, Strazel le dit, Diallo le dit. Je vois très bien que tu parles sans aucune objectivité sous tous les posts concernant monaco et je sais pas si tu es actionnaire du club mais ça a l'air souvent compliquer de discuter "normalement" avec toi donc je ne vais pas en dire plus. @Cyril68 je comprend ce que tu dis mais si on met dans le contexte, james s'était déjà plaint plusieurs fois pendant le match. A un moment donné les arbitres doivent aussi faire respecter le jeu.
(1) J'aime
jamesnaysmith- Modifié
Jeter l’anathème, et ensuite dire que l’on ne peut pas pas échanger, quelle brave méthode de lâche. Vous auriez déjà mis les pieds sur un terrain de basket et subi ce genre de sale faute, non sifflée, vous sauriez que la réaction de James est parfaitement justifiée. La santé mentale n’a rien à voir avec ça. Mais évidemment, lorsque l’on fait dans la moraline de mauvaise qualité, comme vous, on est a des annes lumières de comprendre ce qui peut se passer dans la tête d’un joueur. Quant à Rosso, qui fait déjà une fève énorme en ne sifflant pas la faute, à quoi bon venir faire le cowboy derrière ? N’aurait-il pas été plus malin de stopper le match et d’être dans l’échange avec le joueur ? Venir faire le caïd à la fin du match, quand le mal est fait, quel intérêt ?
(2) J'aime
futuras- Modifié
j'avais vu le match mais entendre les échanges entre les joueurs et les arbitres je trouve cela super intéressant
Répondre
(3) J'aime
golo72
pour les marchés vous faites pas chier a contrôler la balle, comme ça les arbitres ne siffleront pas marché
Répondre
(2) J'aime
shawntarogers
C'est génial ces micros embarqués ! bravo aux arbitres pour leur prestation. Prestation ici à entendre au sens de performance scénique. Ils font partie de la théâtralité d'un match, au même titre que les joueurs, les entraîneurs, les officiels à la table de marque, les journaliste au bord du terrain, le public bien sûr. C'est tout ce spectacle qu'on va chercher à la salle. On aime voir les joueurs venir négocier, les coachs réclamer une faute comme si leur vie en dépendait. Ca en devient beau de se prendre à ce point au sérieux. Le sport est une forme de violence encadrée, donc cathartique. On doit accepter la personnalité des joueurs, et celles des arbitres aussi. C'était un superbe match à suivre à Antarès, et le point de vue des hommes en noir, sorte de hors champ ici mis en lumière, ne rend la confrontation que plus savoureuse a posteriori !
Répondre
(2) J'aime
futuras
je trouve que cela apporte un vrai plus de pouvoir entendre les échanges entre les joueurs et l'arbitre
Répondre
(1) J'aime
slouchy
Super cette vidéo avec les commentaires et l'interaction avec les joueurs. J'étais au match et ca me permet de mieux comprendre certaines décisions arbitrales pour lesquelles à chaud pendant le match je n'étais pas d'accord avec eux. Après quand je lis dans certains commentaires que la faute sur Mike James était dégueulasse et qu'il fallait mettre une AS à Berhanemeskel, faut pas délirer quand même les gars !!! Le basket c'est un sport de contact et Johnny B ne cherche vraiment pas à nuire à Mike James, c'est le feu de l'action. Et franchement, j'adore le joueur Mike JAMES, mais vraiment des fois en terme de personnalité même si j'aime les forts caractères, là il a été too much.
Répondre
(1) J'aime
raoul_fonfrin
Vidéo très instructive. Surtout pour se rendre compte à quel point les joueurs et les coaches sont insupportables. De vrais gamins, toujours à pleurnicher, réclamer, râler. A chaque faute ou presque. Ils n'ont jamais rien fait. Et il m'a fait ci et il m'a fait ça. Gnagnagna... Ca serait bien pour notre sport de l'expurger de toutes ces interactions puériles, stériles. Entre les chouineries et le flopping, nos basketteurs ressemblent de plus en plus aux footeux... Navrant.
Répondre
(1) J'aime
lolo45
Au-delà des faits de jeu et de répéter ce qui a déjà été dit, moi ce que je retiens c'est le flegme de Y.Rosso et de ses assesseurs. MESSIEURS, CHAPEAU car il faut beaucoup aimer ce sport pour faire se que vous faîtes, et comme mon coach disait quand je courrais après la balle, ... pas d'arbitre ! ... Pas de match.
Répondre
(1) J'aime
johndoe
rosso se plante lorsqu'il explique a strazel car quand il presente la posture du manceau ,l'arbitre met les bras croises devant alors que le joueur as les 2 bras croises derriere,bombant le torse en se dequalant sur la droite..mais bon la morale de ce fait divers, c'est que les arbitres parlent trop avec les joueurs..que les joueurs et les arbitres restent a leur place avec la seule regle du debat avec le capitaine..le copinage n'apporte rien de bon...
Répondre
(1) J'aime
dedou1987
trés vilain comportement de James!!!!expulsion méritée mais aussi carton rouge a Maitre ROSSO. il y a une faute assez dangereuse,malgré les dire de certains qui disent qu(il reculait) svp regardez au ralenti l'action!!!
Répondre
(1) J'aime
al_viin
Toujours très instructif !
Répondre
(0) J'aime
as3842
Et le manager pas de disqualifiante malgré toute cette arrogance à la fin lorsque Diallo parle 😤😤
Répondre
(0) J'aime
david_rivers14
Génial ces vidéos ! Je suis agréablement surpris..
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Équipes nationales
00h00En plein combat contre la maladie, Achille Polonara est symboliquement nommé capitaine de l’Italie
Najib Chajiddine
3x3
00h00Najib Chajiddine, l’arbitre français à la finale mondiale du World Tour 3×3 à Bahreïn : « J’ai juste envie d’être à la hauteur »
Mike Benhamed, après un passage furtif à Levallois, pourrait rejoindre Mulhouse
NM1
00h00Mahes Montout blessé, les Mustangs Mulhouse avancent sur la piste Mike Benhamed
3x3
00h00[Interview croisée] Franck Seguela et Jules Rambaut, le difficile héritage olympique du 3×3 : « Avec Toulouse, on s’est quasiment fait tous seuls ! »
Babacar Mbye se rapproche du retour au jeu avec Boulazac
ELITE 2
00h00La Rochelle enfin avec son pivot champion de Pro B en titre ?
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Théo Maledon a porté le Real Madrid en sortie de banc face au Zalgiris Kaunas ce 20 novembre
EuroLeague
00h00Théo Maledon remporte un duel de légende avec Sylvain Francisco en EuroLeague
Laurent Prache revient sur l'éviction de Philippe Da Silva
Betclic ELITE
00h00Laurent Prache (Saint-Quentin) réagit à la mise en retrait de Philippe Da Silva : « Je suis triste car c’est un coach qui nous correspondait »
Francis Jordan a été le sélectionneur de l'équipe de France de 1988 à 1992
France
00h00Francis Jordane : des adieux emplis d’émotion à Arles-sur-Tech
EuroLeague
00h00Ultra-clutch contre Barcelone, comme Brice Dessert, Isaïa Cordinier s’évite « des suicides toute la journée demain »
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
NBA
00h00Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs
Nicolas Batum a passé la barre des 10 points pour la première fois de la saison, mais les Clippers ont signé leur 10e défaite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de la saison, mais les Clippers craquent encore en fin de match
Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington
NBA
00h00Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire
NBA
00h00Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines
NBA
00h00Zaccharie Risacher rassure après son impressionnante chute : « Tout va bien ! »
1 / 0