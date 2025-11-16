Mike James : de l’expulsion au tweet dans les vestiaires, épisode 2

Cette fois, Mike James n’a même pas laissé le temps au compte officiel de l’AS Monaco Basket d’annoncer son exclusion, sanctionné d’une faute disqualifiante par Alexandre Maret lors de la victoire monégasque à Antarès (93-84).

À peine quelques secondes après avoir été renvoyée aux vestiaires du côté d’Antarès, la star de l’AS Monaco a dégainé son smartphone pour évacuer toute sa frustration sur X. « C’était une antisportive ! », écrit-il en lettres majuscules. « Si je me blesse, il se passe quoi ? »

UNSPORTSMANLIKE!!!!!! But if i get hurt then what? — Mike James (@TheNatural_05) November 16, 2025

Excellent sur l’ensemble de la rencontre (16 points à 5/8, 5 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions en 23 minutes), Mike James peinait à digérer une situation de la 37e minute, où il n’a pas obtenu la faute qu’il espérait. En isolation sur Johnny Berhanemeskel, le meilleur scoreur de l’histoire de l’EuroLeague s’est élevé à 6 mètres et a vu le Canado-Erythréen avancer légèrement dans ses appuis.

Une action potentiellement dangereuse, pourtant non sanctionnée, qui l’a fait dégoupiller. MJ n’est pas revenu en défense, invectivant Yohan Rosso, qui lui a immédiatement administré une faute technique. Sauf que cela ne l’a pas calmé, au contraire, et l’Américain, retenu tant bien que mal par Juhann Begarin, s’est rapidement rapproché de Rosso pour lui exprimer toute sa colère. De quoi lui valoir une faute disqualifiante, infligée par Alexandre Maret, rapidement arrivé à l’arrière.

« Autant de triche pour quand même perdre », a-t-il ajouté, à destination des Manceaux, une dizaine de minutes après, une fois le succès de la Roca Team validé.

All that cheating n still lost — Mike James (@TheNatural_05) November 16, 2025

Une situation qui a forcément un air de déjà-vu puisque Mike James avait déjà tweeté depuis les vestiaires, quelques secondes après une exclusion, en mai dernier. Sanctionné de deux fautes techniques consécutives contre Bourg-en-Bresse à l’époque, il s’était fendu d’un tweet lapidaire sur Maxime Boubert. « C’est exactement pour cela qu’il n’a pas été en playoffs de l’EuroLeague. Parce que son niveau est faible. » Au moins, cette fois, cela aura été plus soft et moins personnel…