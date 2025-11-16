Recherche
Betclic Élite

Mike James : de l’expulsion au tweet dans les vestiaires, épisode 2

Sanctionné d'une faute disqualifiante au Mans, pour avoir réclamé de manière bien trop véhémente une faute de Berhanemeskel, Mike James a de nouveau tweeté sa frustration quelques secondes après son retour dans les vestiaires, comme en mai 2025 lors d'une situation similaire face à Bourg-en-Bresse.
00h00
Résumé
Mike James : de l’expulsion au tweet dans les vestiaires, épisode 2

Mike James n’a pas apprécie un no-call de Yohan Rosso

Crédit photo : Julie Dumélié

Cette fois, Mike James n’a même pas laissé le temps au compte officiel de l’AS Monaco Basket d’annoncer son exclusion, sanctionné d’une faute disqualifiante par Alexandre Maret lors de la victoire monégasque à Antarès (93-84).

À peine quelques secondes après avoir été renvoyée aux vestiaires du côté d’Antarès, la star de l’AS Monaco a dégainé son smartphone pour évacuer toute sa frustration sur X. « C’était une antisportive ! », écrit-il en lettres majuscules. « Si je me blesse, il se passe quoi ? » 

Excellent sur l’ensemble de la rencontre (16 points à 5/8, 5 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions en 23 minutes), Mike James peinait à digérer une situation de la 37e minute, où il n’a pas obtenu la faute qu’il espérait. En isolation sur Johnny Berhanemeskel, le meilleur scoreur de l’histoire de l’EuroLeague s’est élevé à 6 mètres et a vu le Canado-Erythréen avancer légèrement dans ses appuis.

Une action potentiellement dangereuse, pourtant non sanctionnée, qui l’a fait dégoupiller. MJ n’est pas revenu en défense, invectivant Yohan Rosso, qui lui a immédiatement administré une faute technique. Sauf que cela ne l’a pas calmé, au contraire, et l’Américain, retenu tant bien que mal par Juhann Begarin, s’est rapidement rapproché de Rosso pour lui exprimer toute sa colère. De quoi lui valoir une faute disqualifiante, infligée par Alexandre Maret, rapidement arrivé à l’arrière.

Mike JAMES
Mike JAMES
16
PTS
5
REB
6
PDE
MSB
84 93
ASM

« Autant de triche pour quand même perdre », a-t-il ajouté, à destination des Manceaux, une dizaine de minutes après, une fois le succès de la Roca Team validé.

Une situation qui a forcément un air de déjà-vu puisque Mike James avait déjà tweeté depuis les vestiaires, quelques secondes après une exclusion, en mai dernier. Sanctionné de deux fautes techniques consécutives contre Bourg-en-Bresse à l’époque, il s’était fendu d’un tweet lapidaire sur Maxime Boubert.  « C’est exactement pour cela qu’il n’a pas été en playoffs de l’EuroLeague. Parce que son niveau est faible. » Au moins, cette fois, cela aura été plus soft et moins personnel…

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Le Mans
Le Mans
Monaco
Monaco
Arbitrage
Arbitrage
Commentaires

rudd4
Il est vraiment inbuvable ce gars. Super joueur mais mentalité de cassos...
viking92- Modifié
quel voyou ce type!!! J'espère qu'il va prendre une grosse suspension. Il n'y a absolument pas faute sur l'action. Berhanemeskel n'avance pas du tout sur Mike James qui retombe sur ses pieds et pas du tout sur ceux de son adversaire.
dennisrod
Mike James grand joueur par le talent et tout petit bonhomme par son intelligence . Tant de triche pour perdre…. Il est complètement fou ce mec,qu’il critique l’arbitre,pas son adversaire qui,de plus,n’a pas du tout été favorisé par l’arbitrage,c’est le moins qu’on puisse dire. Une bonne suspension de 3 ou 4 matchs lui ferait du bien .
