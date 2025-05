À peine exclu, le tweet assassin de Mike James sur l’arbitre Maxime Boubert

Le compte officiel de l’AS Monaco n’avait toujours pas annoncé son expulsion sur X que Mike James avait déjà dégainé le smartphone depuis les vestiaires.

Il était 20h14 et la star de l’AS Monaco venait tout juste d’être renvoyée aux vestiaires lors du troisième quart-temps d’un match cauchemar contre Bourg-en-Bresse (73-100). Le message posté par l’ancien MVP de l’EuroLeague était lapidaire : « C’est exactement pour cela qu’il n’a pas été en playoffs de l’EuroLeague. Parce que son niveau est faible. »

That’s exactly why he don’t get no EuroLeague playoff games. Bcuz his quality is poor.

— Mike James (@TheNatural_05) May 11, 2025