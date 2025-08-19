Recherche
EuroBasket masculin

Mamadou Guissé nouvelle victime de l’avalanche de blessures qui s’abat sur la Belgique

Au menu de l'équipe de France le 28 août prochain en ouverture de l'EuroBasket à Katowice, la Belgique se débat au milieu d'une multitude de coups durs. Dernier en date, l'entorse du Limougeaud Mamadou Guissé.
|
00h00
Résumé
Mamadou Guissé à l’entraînement avec les Lions

Crédit photo : Belgian Lions

Premier adversaire de l’équipe de France à l’EuroBasket, la Belgique vit une préparation cauchemardesque. Le sélectionneur Dario Gjergja a dû composer avec une multitude de mauvaises nouvelles.

Le futur entraîneur du Limoges CSP a ainsi appris la retraite internationale de Pierre-Antoine Gillet puis les renoncements des NBAers Toumani Camara et Ajay Mitchell, avant de voir ses joueurs tomber comme des mouches au fil des semaines.

LIRE AUSSI

Neuf joueurs absents

Thijs De RidderVrenz BleijenberghMilan SamardzicRetin ObasohanNiels De Ridder et Noel Coleman ont ainsi successivement déclaré forfait ces dernières semaines ! Soit potentiellement neuf joueurs majeurs d’une liste de 12. « Il n’y a pas que les blessures », déplore Dario Gjergja, interrogé par La Libre. « Plusieurs joueurs ne sont pas venus et sans cela, nous aurions un effectif complètement différent. C’est comme ça. »

Les maux de têtes du natif de Zadar ne sont même peut-être pas terminés puisque les pépins physiques concernent désormais les pensionnaires de Betclic ÉLITE. Alors qu’il faisait partie des rares satisfactions de la prépa des Lions (9 points à 48%, 2 rebonds et 1,2 passe décisive en 15 minutes de moyenne), en passe de gagner son ticket pour l’EuroBasket, Mamadou Guissé s’est donné une entorse dimanche contre la Bosnie-Herzégovine (60-73) selon BeBasket Belgique. La gravité de la blessure reste à déterminer.

LIRE AUSSI

Quid de Schwartz ? 

Par ailleurs, Loic Schwartz n’a pas joué contre la Bosnie-Herzégovine dimanche, là aussi en raison d’une petite blessure contractée vendredi. Mais que les supporters des Lions (et de Saint-Quentin) se rassurent, l’arrière du SQBB n’a rien. Il a simplement fait les frais d’une gestion d’effectif, avec 15 joueurs encore à la disposition de Dario Gjergja.

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Limoges
Limoges
Belgique
Belgique
pauldoux
On compte sur Loïc donc pas de blessure svp
