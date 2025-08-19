Mamadou Guissé nouvelle victime de l’avalanche de blessures qui s’abat sur la Belgique

Premier adversaire de l’équipe de France à l’EuroBasket, la Belgique vit une préparation cauchemardesque. Le sélectionneur Dario Gjergja a dû composer avec une multitude de mauvaises nouvelles.

Le futur entraîneur du Limoges CSP a ainsi appris la retraite internationale de Pierre-Antoine Gillet puis les renoncements des NBAers Toumani Camara et Ajay Mitchell, avant de voir ses joueurs tomber comme des mouches au fil des semaines.

Neuf joueurs absents

Thijs De Ridder, Vrenz Bleijenbergh, Milan Samardzic, Retin Obasohan, Niels De Ridder et Noel Coleman ont ainsi successivement déclaré forfait ces dernières semaines ! Soit potentiellement neuf joueurs majeurs d’une liste de 12. « Il n’y a pas que les blessures », déplore Dario Gjergja, interrogé par La Libre. « Plusieurs joueurs ne sont pas venus et sans cela, nous aurions un effectif complètement différent. C’est comme ça. »

Les maux de têtes du natif de Zadar ne sont même peut-être pas terminés puisque les pépins physiques concernent désormais les pensionnaires de Betclic ÉLITE. Alors qu’il faisait partie des rares satisfactions de la prépa des Lions (9 points à 48%, 2 rebonds et 1,2 passe décisive en 15 minutes de moyenne), en passe de gagner son ticket pour l’EuroBasket, Mamadou Guissé s’est donné une entorse dimanche contre la Bosnie-Herzégovine (60-73) selon BeBasket Belgique. La gravité de la blessure reste à déterminer.

Quid de Schwartz ?

Par ailleurs, Loic Schwartz n’a pas joué contre la Bosnie-Herzégovine dimanche, là aussi en raison d’une petite blessure contractée vendredi. Mais que les supporters des Lions (et de Saint-Quentin) se rassurent, l’arrière du SQBB n’a rien. Il a simplement fait les frais d’une gestion d’effectif, avec 15 joueurs encore à la disposition de Dario Gjergja.